Dresden: Eine deutsch-ukrainische Familie in Zeiten des Krieges

Dresden

Eine Gruppe von jungen Menschen. Einige tragen Kinder auf dem Arm. Sie stehen in Bühlau vor einem hellblauen Mercedes-Bus. Es sind keine Touristen, die erwartungsfroh vor der Fahrt in die historische Altstadt stehen. Auch wenn die Menschen den rechtlichen Status von Touristen haben. Es sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die es in Sicherheit geschafft haben.

21 Leute auf 100 Quadratmetern

Die Wohnung von Ingolf Baer sieht aus wie ein Feldlager. Matratzen in jedem Raum, der sich dafür nutzen lässt. „In der Nacht zum Sonntag haben 21 Leute auf 100 Quadratmetern übernachtet“, sagt der Dresdner, der mit der Ukrainerin Halina verheiratet ist. Seine Frau hat zwei Töchter, und Baer kennt die Mühlen der deutschen Bürokratie nur zu gut. Er hat einen jahrelangen Kampf gekämpft, damit Maria, die jüngere Tochter, in Deutschland bleiben durfte und nicht in die Ukraine abgeschoben wurde.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heute absolviert Maria in Frankfurt/Main eine Ausbildung zur Krankenschwester. Dass sie nicht in Dresden lernt, liegt laut Baer auch an dem, was Maria hier widerfahren ist. Sie stand oft kurz vor der Abschiebung. Obwohl sie Ausbildungsverträge vorlegen konnte und nahezu perfekt Deutsch sprach. Es hat lange gedauert, bis die heute 22-Jährige eine Aufenthaltserlaubnis bekam. Die Geschichte kennt viele Wendungen und Enttäuschungen, Baer hat viel über Versprechen von Politikern und den Amtsschimmel gelernt, er hat aber auch kämpfen gelernt und am Ende gewonnen.

Ein Wechselbad zwischen Hoffen und Angst

Jetzt, befürchtet Ingolf Baer, muss er erneut die Ärmel hochkrempeln. Sofia, die große Tochter seiner Frau, hatte nie einen Aufenthaltstitel für Deutschland. Die 24-Jährige lebt mit ihrem Mann in einer Kleinstadt 100 Kilometer von Lviv entfernt, in der Nähe der Ortschaft befindet sich eine Hubschrauber-Basis. „Vor 14 Tagen rief sie an uns sagte: Der Krieg geht los“, berichtet Baer, dann habe es ein Wechselbad der Gefühle zwischen Hoffen und Angst gegeben.

Mit zwei Autos zurück nach Dresden gefahren

Am Tag des Kriegsausbruchs, die Flughäfen waren gesperrt, setzte sich Sofia mit ihrer Cousine und deren Baby ins Auto und fuhr zur Grenze. Sie stand in Kontakt mit Baer, der immer unruhiger wurde, weil es an der Grenze nicht voranging. „Schließlich sind wir losgefahren und haben sie abgeholt. Wir sind dann mit zwei Autos zurückgefahren“, erzählt er und kann gar nicht in Worte fassen, wie erleichtert er und Halina waren, als die zwei Frauen und das Kleinkind endlich in Sicherheit waren.

„Was machen wir, wenn das Baby krank wird?“

Da hatte das Ehepaar Baer schon drei neue Mitbewohner, und Ingolf Baer macht sich Gedanken: „Rechtlich haben unsere Gäste den Status von Touristen. Was machen wir denn, wenn das Baby krank wird?“, fragt er. Eine Versicherung haben die Kriegsflüchtlinge nicht, sie müssten wohl die Arztrechnung bezahlen. Zwar will die EU Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine weitreichende Rechte einräumen, aber die EU-Innenminister werden dazu erst am Donnerstag verhandeln. Und Bear, leidgeprüft, fragt sich, warum das alles so lange dauert. „Es war doch abzusehen, dass die Menschen kommen werden, kommen müssen. Das hätte doch vorbereitet werden können“, sagt er.

Die jungen Männer evakuieren die Ortschaft

Am Sonnabend ereignete sich ein kleines Wunder in Bühlau. Wolodja, der Ehemann von Sofia, stand plötzlich vor der Tür. Er hatte sich mit zwei Freunden drei Busse geschnappt und Frauen und Kinder aus der Ortschaft eingesammelt. So war der junge Mann nicht alleine, sondern hatte 15 Kriegsflüchtlinge im Schlepptau. Diese sind inzwischen in ein Dorf bei München abgereist, das mit ihrer Heimatregion in Verbindung steht. „Auch sie hoffen auf eine schnelle Anerkennung als Kriegsflüchtlinge“, sagt Ingolf Baer.

Rückfahrt mit Sachspenden

Der hellblaue Bus von Wolodja stand am Dienstag an der Bühlauer Kirche und wurde mit Sachspenden beladen. „Er will zurückfahren und Hilfsgüter abliefern“, erklärt Baer. Alles wird gebraucht: Decken, Medikamente, unverderbliche Lebensmittel. „Die Vorräte werden knapp“, sagt Halina Baer, die um ihre Eltern bangt. „Sie schlafen im Keller unter dem Stall. In Sachen, weil sie nicht wissen, unter welchen Umständen sie aufwachen.“

„Aus Charkiv kommt niemand raus“

Der Ehemann von Sofia will wieder Familien nach Deutschland bringen, Frauen und Kinder, wenn er die Spendengüter abgeliefert hat. Bekannte der Familie Baer haben ihn gebeten, Angehörige aus Charkiv zu evakuieren. „Aber da kommt niemand mehr raus“, schüttelt Sofia den Kopf und zeigt auf ihr Handy. Der Einschlag eines Marschflugkörpers in ein Verwaltungsgebäude ist zu sehen. Und danach ein Foto, das Kleinkinder in einem dunklen Raum zeigt. „Eine Kinderkrippe in einem Keller von Charkiv“, sagt die 24-Jährige.

Spendenbereitschaft macht Mut

Wenn Wolodja startet, wird er auch ein Volleyballnetz im Gepäck haben. Das haben sich Jugendliche in der Heimat gewünscht. Etwas Normalität in Zeiten von Krieg und Zerstörung. „Ich bin überwältigt von der Spendenbereitschaft der Dresdner“, sagt Baer. „Viele Menschen rufen an und wollen helfen. Das macht mir Mut, das gibt mir Hoffnung.“ Auch bei der Frage des rechtlichen Status der Flüchtlinge, die im Moment noch Touristen wider Willen sind. Unter den Spendern sei auch ein Russe gewesen. „Er hat mir 240 Euro in die Hand gedrückt und gesagt: Ich schäme mich für das, was gerade passiert.“

Kontakt zu Ingolf Baer für Sachspenden per E-Mail: anb20@gmx.de

Von Thomas Baumann-Hartwig