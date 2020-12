Dresden: Ein neues Kleinod im Kraftwerk Mitte wartet auf Besucher

Dresden

Reaktanzen sind industrielle Blindwiderstände, die im Fehlerfall Stromnetze vor den hohen Kurzschlussströmen schützen. Begrenzungsdrosseln oder -spulen sind andere Begriffe für Reaktanzen. So steht es auf einem Schild vor dem Haupteingang. Wo früher das Stromnetz in Dresden vor Kurzschlüssen geschützt wurde, werden bald junge Menschen den richtigen Umgang mit Medien erlernen. Zum Beispiel.

Das Reaktanzenhaus auf dem Gelände des Kraftwerks Mitte ist fertig. „Wir nehmen den Begriff als Sinnbild für unsere Arbeit. Wir verstehen Reaktanz als einen Schutzmechanismus davor, ständig vereinnahmt zu werden“, erklärt Karsten Fritz, Geschäftsführer des Medienkulturzentrums Dresden. Der Verein hat sich der medienpädagogischen und medienkulturellen Arbeit verschrieben und zieht aus einem Altbau in Striesen mitten ins Zentrum der Stadt.

Vom Altbau in Striesen mitten ins Zentrum

Das Reaktanzenhaus ist auch ein Altbau, aber was für einer! Direkt am Eingang des Kraftwerks Mitte liegt das neue Domizil des Medienkulturzentrums und seiner Partner Fantasia Dresden E.V. Trickfilmschule, Cross-Media Tour e. V., Objektiv e. V. und DIAF Deutsches Institut für Animationsfilm. Am 21. Januar 2021 soll offizielle Eröffnung sein, bis dahin haben die Handwerker und Möbelträger noch viel zu tun.

„Architektin Rita Graupe hat das Haus für uns geplant“, erläutert Fritz das Besondere an dem neuen Domizil und den Grund, warum es fünf Jahre von der ersten Idee bis zur Fertigstellung des Gebäudes gedauert hat. Die „ Reaktanz“ war eben nie für eine öffentliche Nutzung gedacht, steht aber gleichwohl unter Denkmalschutz. Eine Herausforderung, aus dem Industriealtbau ein Vereinshaus mit hoher Besucherfrequenz zu gestalten. Drosselspulen brauchen keine Fenster. Menschen dagegen schon.

Das Erdgeschoss ist der Ort, in dem die Projekte des Medienkulturzentrums stattfinden werden. Zwei Hörfunkstudios mit Sprecherkabine und Regiepult haben die Bauleute hier eingebaut, hinzu kommen ein Multimedia-Labor und ein großer Veranstaltungsraum. „Was für ein exponiertes Haus“, freut sich der Geschäftsführer, „wir werden künftig ganz anders wahrgenommen“.

Auch Sandra Wehler, Geschäftsführerin des Objektiv e. V., freut sich über die neuen Vereinsräume. Vier festangestellte Mitarbeiter des Vereins, der Großprojekte wie das Filmfest für junge Menschen „Kinolino“ stemmt, werden hier ihren Arbeitsplatz finden. „Für Schulen und Horte ist unser neues Domizil perfekt zu erreichen“, sagt die Geschäftsführerin, und auch Fritz freut sich, dass künftig die Anreisezeit aus allen Stadtgebieten zum Medienkulturzentrum im Durchschnitt bei 20 Minuten liegt. „Das war früher anders, wenn die Schulklassen von Gorbitz nach Striesen kommen mussten.“

Anspruchsvoll ist die architektonische Lösung, mit der in dem dreistöckigen Gebäude mit den hohen Decken eine vierte Etage eingebaut werden konnte. Die Kubatur durften die Architekten nicht verändern, das hätte der Denkmalschutz nicht gebilligt. Also wurde das Obergeschoss ein Stück nach unten versetzt. Hier bleibt das Vermächtnis eines großen Dresdners in Sachen Kino erhalten: Der viel zu früh verstorbene Kinobetreiber Frank Apel hat von jedem seiner Filmtheater zwei Stühle aufgehoben. „Sie finden jetzt bei uns einen Ehrenplatz“, sagt Karsten Fritz.

Der Charme des Gebäudes blieb erhalten

Bei der Sanierung ist das Kunststück gelungen, den Charme des alten Industriegebäudes zu erhalten. Die Wände wurden nicht einfach verputzt und weiß gemalert, sondern der Blick auf Ziegel und Beschriftungen wie „ Reaktanz“ ist gewollt. Auch ein Lastenaufzug ist erhalten geblieben – wie sein großer Bruder im wenige Meter entfernten Theatergebäude.

Karsten Fritz und Sandra Wehler auf dem Balkon des Reaktanzenhauses im Kraftwerk Mitte. Quelle: Anja Schneider

Von den Mietern auf dem Kraftwerksgelände versprechen sich Fritz und Wehler große Synergieeffekte. Ob Staatsoperette, theater junge generation, Puppentheatersammlungen des Freistaats, Zentralkino oder Heinrich-Böll-Stiftung – es gibt jede Menge Anknüpfungspunkte für gemeinsame Projekte. „Es ist nicht nur die Lage, es ist auch das Umfeld, das unsere Arbeit auf ein ganz neues Niveau heben wird“, glaubt der Geschäftsführer.

Aber erst einmal müssen sich der Geschäftsführer und seine Helfer die Finger wund schrauben. Für Ausstattung des neuen Gebäudes haben die Vereine keine Mittel erhalten. Sie sind auf Spenden angewiesen und haben beispielsweise ausrangiertes Mobiliar aus der Bibliothek Radebeul Ost erhalten, aber auch aus der Staatskanzlei. Hinzu kommt ein Schwung Ikea-Möbel, die noch in Pappe verpackt sind. „Das wird eine teambildende Maßnahme“, blickt Fritz auf die Aufbauaktion voraus.

Von Thomas Baumann-Hartwig