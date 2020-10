Dresden

21. März 2020: gegen 21.50 Uhr informiert ein Mann die Polizei, dass er gerade auf seine Lebensgefährin eingestochen habe. Polizei und Rettungskräfte fahren zur Heinz-Bongartz-Straße. Die 45-Jährige wird mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, sie stirbt trotz mehrerer Operationen einige Tage später. Ihr Lebensgefährte wird festgenommen. Seit gestern muss sich Robert W. wegen versuchten Totschlags vor der Schwurgerichtskammer des Dresdner Landgerichts verantworten.

Die Stimmung war gut, dann eskalierte der Streit

Das Paar hatte sich vor etwa 15 Jahren kennengelernt, bekam einen gemeinsamen Sohn und kaufte sich ein Reihenhaus in Nickern. Doch die Beziehung kriselte, immer häufiger gab es Streit. Die letzten fünf Jahre gingen beide im gemeinsamen Haus getrennte Wege. Streit gab es trotzdem. „Es gab viele böse Worte, Kompromisse kannten wir nicht, sagte der Angeklagte. „Im Oktober 2019 kündigte sie dann an, sich zu trennen.“

Doch die Lage beruhigte sich, beide sprachen wieder miteinander. Robert W. glaubte, dass sich alles wieder einrenkt – bis zu jenem Tag, als die Situation eskalierte. Seine Partnerin war am Vormittag arbeiten und dann bei einer Freundin. Der Angeklagte holte sie dort ab, man fuhr nach Hause, die Stimmung war gut, beide tranken in der Küche noch etwas und unterhielt sich. Bis es wieder Ärger gab, weil der Sohn im Wohnzimmer zu laut am Computer spielte. Die Mutter schickte ihn ins Bett, der 11-Jährige maulte, weil ihm der Papa versprochen hatte, dass er bis 22 Uhr aufbleiben darf.

„Ich weiß nicht, wie ich zugestochen habe“

So begann das Paar wieder zu streiten und sich gegenseitig anzuschreien. „Sie stand mir in der Küche gegenüber und schrie, dass sie es satt hat und, noch weg wolle und wir sie ankotzen“, erzählte der Angeklagte gestern mit brüchiger Stimme. „Auf der Arbeitsplatte lag ein Messer, wann und warum ich während des Streits danach griff, kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie ich zugestochen habe. Dann stand ich da, das Messer in der Hand und dachte, was hast du jetzt wieder gemacht.“

Robert W. rief seinen Sohn, schickte ihn zu den Nachbarn und rief die Polizei an, erzählte was passiert war, erklärte aber gleichzeitig, dass er sich nicht festnehmen lassen würde. „Ich dachte an Selbstmord. Mir war klar, dass ich ins Gefängnis muss, das wollte ich nicht.“ Während er auf die Polizei wartete, habe er die Glasscheibe der Küchentür zerschlagen und sich dabei verletzt. Dann habe er – immer noch das Messer in der Hand – auf die Polizei gewartet. Als die eintraf, forderte er die Beamten auf, ihn zu erschießen. Die setzten Reizgas ein und überwältigten ihn. „Ich bin erst im Krankenhaus wieder wach geworden und war glücklich, als man mir sagte, dass sie überlebt hat. Zwölf Tage später ist sie dann eingeschlafen.“ Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler