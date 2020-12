Dresden: Ehrenamtliche ermöglichen Besuche im Pflegeheim

Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann (Linke) ruft gemeinsam mit Katrin Sachs, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung, die Dresdner dazu auf, sich ehrenamtlich in Pflegeheimen oder als Einkaufshilfe zu engagieren. Die Hilfegesuche sind auf der Plattform www.ehrensache.jetzt/ dresden unter „Corona-Hilfe“ aufgelistet. Einsatzbereiche sind beispielsweise die Essensausgabe in Pflegeheimen, Alltagsbegleitung im Pflegebereich oder auch das Durchführen von Corona-Schnelltests. Wer sich als Einkaufshelfer engagieren möchte, kauft für Menschen in Quarantäne ein und erledigt Apothekengänge. Die Ehrenamtlichen werden eingewiesen und bekommen bei Bedarf eine Schutzausrüstung. Ob und wie viel Aufwandsentschädigungen es gibt, wird mit der Einsatzstelle besprochen. Laut Kaufmann sind derzeit knapp 4000 Dresdner mit dem Coronavirus infiziert. Besonders betroffen seien die Senioren in den Pflegeheimen. „Wegen der strengen Hygienemaßnahmen arbeitet das ohnehin stark geforderte Personal in vielen Heimen am Limit seiner Kräfte. Ehrenamtliche Unterstützung kann helfen, das Personal in der Krisenzeit zu entlasten und die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen. Helfen Sie, Leben zu schützen!“, appelliert die Sozialbürgermeisterin. Das Team ehrensache.jetzt der Bürgerstiftung ist telefonisch unter der Tel.: 315 81 61 oder per E-Mail an info@buergerstiftung-dresden.de erreichbar. Nachfragen zum Thema Pflege können an per E-Mail an das Sozialamt unter pflegekoordination@ dresden.de gerichtet werden. Außerdem ist die direkte Suche nach einem Ehrenamt und die Kontaktaufnahme jederzeit online unter www.ehrensache.jetzt möglich.