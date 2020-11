Dresden

Seit ich in den fünften Stock gezogen bin, habe ich keinen Gedanken mehr daran verschwendet, mir einen Getränkevorrat anzulegen. Das Hochschleppen der notwendigen Einkäufe ist schon anstrengend genug. Ein Getränkesprudler und ein bisschen Sirup haben das Kastenschleppen eh überflüssig gemacht.

Doch so langsam beschleicht mich das Verlangen nach Abwechslung von der immer gleichen Sirupplörre. Was nicht heißt, dass sich urplötzlich doch die Lust aufs Hochschleppen eingestellt hätte. Gut, dass es für solche Fälle inzwischen Dienstleister gibt und ich in einer Stadt wohne, in der diese auch tätig sind. Wer seinen Blick aufmerksam durchs Stadtbild schweifen lässt, dem werden die vielen Durstexpress- und Flaschenpost-Autos aufgefallen sein, die mit Warnblinker auf den Gehwegen stehen und deren Fahrer sich mit Getränkekisten bepackt auf den Weg in die Wohnhäuser machen.

Anzeige

Flaschenpost : Viel mehr als Getränke

Ich bin skeptisch. Bisher hat mir kein Post- oder Paketbote ein Paket bis in die fünfte Etage gebracht, egal wie schwer es war. Auch den Mitarbeitern von Lieferdiensten, die mir mein Abendessen bringen, gehe ich in der Regel entgegen. Schauen wir mal, wie das mit den Getränkekästen so klappt. Ich bestelle zuerst bei Flaschenpost. Die Auswahl ist sehr groß und ich brauche eine ganze Weile, bis ich mich für eine Limosorte entscheiden kann. Kasten ausgewählt, ab zur Kasse. Und wieder zurück. Denn dort wird mir angezeigt, dass ich den Mindestbestellwert von 20 Euro noch nicht erreicht habe. Gut so, denn erst jetzt fallen mir die anderen Kategorien ins Auge, die neben Milch und deren Alternativen sogar Putzmittel, Mundschutze, Müsli, Kaffee, Nudeln und so weiter bieten. So landen noch vier Kartons mit Mandelmilch in meinem virtuellen Einkaufskorb.

Als ich bestellen will, lese ich plötzlich die Meldung, dass aufgrund der aktuellen Auslastung das Versprechen, in 120 Minuten zu liefern, nicht eingehalten werden kann. Ich solle mir einen Liefertermin aussuchen. Doch scheinbar wollte eine höhere Macht nicht, dass ich länger als beworben auf meine Limo warten muss und mein Laptop friert ein. Also alles noch mal von vorne und siehe da: Nachdem zehn Minuten für Bestellversuch zwei vergangen sind, ist das sofortige Liefern kein Problem. Ich gebe meine Daten ein und bezahle via Paypal, dann heißt es abwarten.

Die Flaschenpost-Lieferanten flitzen regelmäßig durch Dresden. Quelle: Flaschenpost

Exakt eine Stunde nach der Bestellung bekomme ich die E-Mail, dass der Fahrer um 14.39 Uhr eintreffen wird. Und so geschieht es auch. Der junge Mann schleppt die Kästen in Windeseile die fünf Etagen hoch und verschwindet wieder. Prompt habe ich die Rechnung im E-Mailpostfach und die ersten (Kron-)korken knallen.

Durstexpress : Pfand abgeben möglich

Das Prozedere wiederhole ich einen Tag später beim Konkurrenten Durstexpress. Ebenfalls 13 Uhr, denn die Voraussetzungen sollen ja die gleichen sein. Der Onlineshop ist ähnlich aufgebaut und die Auswahl fast die gleiche. Eine Kategorie lässt mein Pflanzen liebendes Herz jedoch höher schlagen: Im Bereich Garten gibt es tatsächlich 20-Liter-Säcke Blumenerde. Das Einzige, was ich hier regelmäßig hoch schleppe. Die landet neben einem Kasten Mate und einem Kasten Bier also auch im Warenkorb. Und wenn wir gerade bei den nichtflüssigen Angeboten sind: Beide Dienstleister bieten sogar Tiernahrung an. Nur habe ich hier zwei Katzen sitzen, die mir die Augen auskratzen, wenn ich nicht tagtäglich die gleiche Sorte von der gleichen Marke kredenze. Diese Kategorie fällt für mich leider aus.

Im Stadtverkehr sind sie immer öfter zu sehen: Die Lieferanten des Durstexpress. Quelle: Anja Schneider

Dann bemerke ich den ersten Unterschied zwischen beiden Dienstleistern: Die Mindestgebühr beträgt bei Durstexpress nur 15 Euro, bei Flaschenpost waren es 20. Der Bestellprozess ist so ähnlich, dass ich kurz stutzig werde, ob ich wirklich bei einem anderen Anbieter als noch am Tag zuvor bestelle. Auch bei Durstexpress gebe ich Name und Adresse an, bezahle per Paypal und warte. Auch hier trudelt schon nach einer Stunde eine E-Mail ein, dass der Fahrer nun meine Adresse als nächstes ansteuert. Und auch hier stehen die Kisten gerade mal 80 Minuten nach der Bestellung vor meiner Haustür. Und der Fahrer hat sogar noch einen Pfandkasten mitgenommen, den ich – ja, ich gebe es zu – vor geraumer Zeit tatsächlich in meine Wohnung schleppte. Und nein, nicht allein. Der Pfand wurde schon einen Tag später auf meinem Konto gutgeschrieben.

Fazit: Sinnvolle Alternative, aber kein Alkohol nach 22 Uhr

Es könnte nicht einfacher sein, den Getränkevorrat aufzufüllen. Kein Schleppen, kein Rausgehen, kein Mundschutz, kein Anstellen. Gerade in Zeiten der Pandemie, wo jeder Gang unter Menschen wohl überlegt sein sollte, ist das eine echte Alternative. Selbst Leute, die in Quarantäne leben, können hier ihre Grundversorgung bestellen und sich vor die Tür liefern lassen. Es bedarf keiner Unterschrift oder sonstiges, eine kontaktlose Lieferung ist also möglich. Lediglich frische Sachen wie Obst und Gemüse fehlen im Sortiment.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Apropos Pandemie: Wer jetzt dachte, er könne das Alkoholausschankverbot umgehen und sich auch nach 22 Uhr noch Bier, Wein und Spirituosen bestellen, den muss ich enttäuschen. Zumindest der Anbieter Durstexpress weist direkt auf der Startseite darauf hin, dass nach 22 Uhr „situationsbedingt“ kein Alkohol mehr ausgeliefert werden darf. Sofortbestellungen seien deshalb nur bis 20 Uhr möglich. Ein späterer Zeitpunkt lässt sich bei Flaschenpost auch nicht auswählen, auch wenn kein Hinweis zu sehen ist.

Bei beiden Unternehmen macht sich erwartungsgemäß seit Beginn der Pandemie eine steigende Nachfrage bemerkbar. Das bestätigen mir die Sprecherinnen auf Nachfrage. „Die aktuelle Corona-Pandemie hat sich positiv auf unser Geschäft ausgewirkt und die Nachfrage noch weiter steigen lassen“, sagt Flaschenpost-Sprecherin Sabine Angelkorte. Sie ergänzt, dass viele Kunden das Angebot nicht mehr nur für Getränkelieferungen nutzen, sondern auch für die Grundversorgung mit Lebensmitteln, Haushaltsartikeln und Hygieneprodukten. Bei Durstexpress sieht es ähnlich aus: „Durch die aktuelle Situation beobachten wir in der Tat einen starken Anstieg von Bestellungen und verzeichnen regelmäßig neue Bestellrekorde“, sagt Unternehmenssprecherin Judith Schwarzer.

Das haben Flaschenpost und Durstexpress zu bieten Flaschenpost hat neben Wasser, Limo, Bier und Wein auch Lebensmittel, Haushaltsartikel und Tiernahrung im Angebot. Bei den Getränken ist das Angebot sehr vielfältig: Stilles Wasser, Heilwasser, klassische Cola, Bio-Apfelschorle, Pils, Craftbeer, Wein, Sekt, und so weiter. Viele Produkte werden in Glasflaschen angeboten, es gibt aber auch PET-Flaschen. Die Lebensmittel beschränken sich auf haltbare Produkte wie Kaffee, Müsli, Nudeln und Konserven. Im Bereich Haushalt gibt es nebst Klopapier und Badezusatz auch Kondome. Flaschenpost wurde 2016 gegründet. Das Liefergebiet des Unternehmens ist inzwischen rund 11 000 Quadratkilometer groß, pro Tag werden mehr als 60 000 Kisten ausgeliefert und je nach Standort sind bis zu 150 Fahrzeuge und 350 Mitarbeiter im Einsatz. Deutschlandweit gibt es derzeit 23 Standorte. Das Unternehmen verspricht Lieferungen ohne zusätzliche Gebühr binnen 120 Minuten täglich zwischen 9 und 21 Uhr. www.flaschenpost.de Durstexpress gibt es seit 2017. Das Angebot ist ähnlich vielfältig. Neben den Klassikern gibt es außergewöhnliche Produkte, wie die Schorle Ostmost aus Obst von Streuobstwiesen. Auch Durstexpress bietet nichtflüssige Produkte an: Neben Kaffee, Müsli, Tiernahrung und Co. gibt es Blumenerde, Grillkohle und sogar Currywurst im Glas. Das Unternehmen liefert aktuell in zehn deutschen Städten aus – ebenfalls mit dem 120-Minuten-Versprechen und ohne Liefergebühr. www.durstexpress.de

Auch ich gebe zu, dass ich das Modell richtig gut finde und mir diesen Luxus in Zukunft wohl öfter gönnen werde. Beide Unternehmen unterscheiden sich kaum im Angebot und auch nicht in der Erledigung. Die Blumenerde ließ mein Herz ein bisschen höher schlagen, weshalb ich mich am Ende für Durstexpress entscheiden würde. Außerdem ist dieser Anbieter etwas günstiger. Ein Kasten Kräuterbraut-Limo kostet bei Flaschenpost beispielsweise 17,99 Euro, bei Durstexpress hätte ich dagegen 16,56 Euro bezahlt – weniger als bei Flaschenpost aber immer noch mehr als im Einzelhandel.

Und vielleicht gehe ich dem Lieferanten das nächste Mal etwas entgegen. Für den Test habe ich das nicht gemacht, doch hatte ich dabei schon ein arg schlechtes Gewissen. Doch bis zur nächsten Bestellung wird es noch eine Weile dauern, denn die ganzen Flaschen wollen nun erstmal ausgetrunken werden.

Von Lisa-Marie Leuteritz