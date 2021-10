Dresden

Nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft war Nancy O. ziemlich verunsichert – neun Monate ohne Bewährung. Als dann das Urteil kam - elf Monate mit Bewährung – war ihre Welt wieder in Ordnung. Das heißt, in Ordnung ist die Welt der 26-Jährigen seit Jahren nicht: keine Ausbildung, nie gearbeitet, drei Kinder geboren, die aber nicht bei ihr leben, sondern in Obhut genommen wurden.

Dafür hat sie ein umfangreiches Strafregister und ein Drogenproblem, das sie jetzt angehen will. Allerdings war die Staatsanwältin da skeptisch. Verständlich! Erst kurz vor und noch während des Prozesses versuchte die Angeklagte, sich eine Entgiftung und Therapie zu organisieren und dies dem Amtsgericht zu präsentieren.

Diebstahl und Drogenschmuggel

„Ich will das machen, damit ich meine Kinder, vor allem die Kleinen, wieder bekomme.“ Dass sie Kinder hat, wusste sie allerdings auch schon, als sie sich Drogen einwarf oder klauend durch die Läden zog. Drei Diebstähle waren am Mittwoch angeklagt, stets ging es um Kosmetikartikel. So griff sie mit einer Bekannten bei Rossmann ganz tief in die Regale. Die beiden klauten Babysachen, Kosmetik- und Schminkartikel, Parfüm, Schmuck für über 100 Euro. Die Mittäterin räumte vor Ort alles ein, Nancy O. nicht. „Sie sagte, dass sie keine Aussage macht, da sie unter laufender Bewährung stehe“, erinnerte sich eine Mitarbeiterin.

Ende Dezember 2020 wurde die Angeklagte mit Drogen ertappt, allerdings waren die nicht für sie bestimmt, sondern für ihren Freund. Der saß in Haft auf dem Hammerweg und hatte sie aufgefordert, ihm Drogen in den Knast zu schmuggeln. Nancy O. polsterte sich mit rund zehn Gramm Crystal und Haschisch den BH auf und wurde prompt bei der Kontrolle erwischt.

Nun muss sie ihren eigenen Drogenkonsum unter Kontrolle bringen. Bewährungsauflage: eine stationäre Entgiftung und eine Therapie. Ganz ausgestanden ist das alles noch nicht: Es gibt eine weitere Anklage.

