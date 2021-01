Dresden

„Ich betrachte jeden Gast als ein Familienmitglied“ erklärte Habash H. im Amtsgericht Dresden. Wenn das stimmt, sollte man mit ihm besser nicht verwandt sein. 2020 war eine 14-Jährige Gast in seiner Wohnung – nicht weil sie ihn toll fand, sondern weil sie ihm klar machen wollte, dass er sie in Ruhe lassen und nicht ständig mit Nachrichten und pornografischen Fotos belästigen soll – und er wurde übergriffig.

Der 27-Jährige wusste, dass sie minderjährig war, bot ihr trotzdem Drogen an, versuchte ihr eine Ecstasy-Pille in den Mund zu schieben, gab ihr einen Joint. Als sie ablehnte und gehen wollte, hielt er sie fest, küsste sie, fasste ihr in den Schritt. Das Mädchen informierte die Polizei, die fand in seiner Wohnung Kokain, Marihuana und Ecstasy. Mit Drogen war er schon zuvor zweimal erwischt worden.

Märchenhafte Erklärungsversuche

Stimmt alles nicht, erklärte der Syrer. Es folgten märchenhafte Erklärungen: Die Drogen waren nicht für den Verkauf, sondern für den Eigenbedarf. In der Menge, verkaufsfertig portioniert und Ecstasy-Pillen, die er gar nicht konsumiert?

Das Mädchen habe gelogen: Sie habe sich ihm aufgedrängt und um Drogen gebeten. Er habe sie auch nicht betatscht, dies würde er nie tun, zumal sie ihm gar nicht gefallen habe. Seine Nachrichten nebst Sex-Fotos sprechen eine andere Sprache – er hat sie belästigt.

Er habe nicht mit ihr, sondern einer Brasilianerin gechattet. Und die hatte das selbe Profilfoto. Und wieso und in welcher Sprache fordert er ein Mädchen in Brasilien auf, sich mit ihm zu treffen? Wie soll das gehen? „Scotty, bitte beamen.“

„Wenn Sie mir nicht glauben, ist das Unrecht“, fand der Angeklagte. „Glauben Sie wirklich, dass sie uns hier alle für blöd verkaufen können“, konterte der Richter. Habash H. glaubte – bis zum Urteil: zwei Jahre und sechs Monate.

Von Monika Löffler