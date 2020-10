Dresden

Dieses Bauschild reißt niemand aus der Verankerung: Zwei zentnerschwere Betonklötze sorgen dafür, dass hinter dem City Center am Hauptbahnhof für alle gut sichtbar ist: Hier entsteht die neue Hauptverwaltung der Versorgungsunternehmen Stadtwerke Dresden GmbH ( Drewag) und Energie Sachsen Ost AG (Enso). Es wird das zweite Hochhaus, das nach 1990 in Dresden errichtet wird. Nummer eins ist am Straßburger Platz entstanden.

„Wir liegen voll im Plan. Sowohl zeitlich als auch kostenmäßig“, sagt Frank Neuber, Bereichsleiter Liegenschaften bei der Drewag. Mitte 2022 sollen zunächst rund 900 Beschäftigte der Versorgungsunternehmen aus dem City Center in das neue Hochhaus mit zwölf Obergeschossen umziehen. Dann wird das Bestandsgebäude bis 2024 umgebaut und saniert, ehe rund 1700 Beschäftigte der beiden Unternehmen in der Nähe des Hauptbahnhofs konzentriert werden können. 850 Mitarbeiter, die jetzt noch im World Trade Center untergebracht sind, ziehen dann in die neue Hauptverwaltung.

Anzeige

Innenausbau ab August 2021

Ursprünglich, so Neuber, hatten die kommunalen Unternehmen eine Blockrandbebauung auf dem Grundstück geplant. „Aber dann haben wir die Chance für ein Hochhaus erhalten. Dadurch können wir mehr Bruttogeschossfläche erzielen.“

Ein Hochhaus biete mehr Möglichkeiten für klare, strukturierte Grundrisse und damit auch für mehr Arbeitsplätze, so der Bereichsleiter. 51 Meter hoch wird das neue Gebäude hinter dem Hauptbahnhof. Seit April, erläutert Projektsteuerer André Reuter, läuft der Rohbau. Im August 2021 soll der Innenausbau beginnen. 75 Prozent der Bauleistungen seien vergeben oder vergabereif. „Wir sind in der komfortablen Situation, dass wir mindestens drei Bieter pro Gewerk haben“, erklärt Reuter. Schon vor zwei Jahren, so Neuber, hätten die Versorgungsunternehmen bei der Bauwirtschaft für ihr Projekt geworben. „Wir haben die Aufgabe sehr vorausschauend in Angriff genommen.“

Kosten: 75 Millionen Euro

Die regionalen Versorger hätten bewusst auf einen Generalunternehmer verzichtet und kleinere Vergabeeinheiten gebildet, um regionale Anbieter zum Zug kommen zu lassen. Für den Rohbau zeichnet ein Unternehmen aus Leipzig verantwortlich, bei der technischen Gebäudeausstattung sind auch Anbieter aus Dresden mit dabei.

75 Millionen Euro wird der Neubau kosten. Die Bauarbeiter haben mit der Decke über dem Erdgeschoss begonnen, im Schnitt sind laut Reuter 40 Rohbauer auf der Baustelle. 13 000 Kubikmeter Beton, 2700 Tonnen Bewehrungsstahl, 240 Gründungspfähle und 170 sogenannte „Gewipfähle“ mit Gewinde wurden verbaut.

Das Einvernehmen mit den Nachbarn sei sehr gut, erklärt Neuber. In der benachbarten Steuerfachschule habe man sogar das Baubüro für Reuter mieten können, auch mit dem Studentenwerk seien alle Absprachen frühzeitig geführt worden. Und das Bauschild – das reißt nun wirklich niemand aus der Verankerung.

Von Thomas Baumann-Hartwig