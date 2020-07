Dresden

Langsam und mit quietschenden Ketten bewegt sich der Kran rückwärts. Es geht um Zentimeter, wie durch häufige Unterbrechungen und Funksprüche deutlich wird. Denn nicht nur ein Kran hat den rund 100 Tonnen schweren Koloss am Haken, der über dem Volksfestgelände Pieschen schwebt. Es handelt sich um die Bohrmaschine, die in 18 Meter Tiefe Dresdens ersten begehbaren Tunnel unter der Elbe hindurch graben wird. Am Mittwoch ist der 6,50 Meter lange Metallzylinder im Tandemverfahren in den nur zehn mal sechs Meter breiten Schacht für die Bohrarbeiten eingefädelt worden. Ab Montag gräbt sie sich durch den Untergrund.

41 Millionen Euro für Fernwärmeerschließung Pieschens

Elbdüker nennen die Stadtwerke Drewag diesen Tunnel. Er ist für die Versorgungssicherheit nötig. Denn auf der Neustädter Seite schließen die Stadtwerke immer mehr Haushalte an das Fernwärmenetz an – aktuell laufen Arbeiten dafür in Pieschen und auf einer Trasse in Richtung Kaditz. Bisher gibt es aber nur eine Hauptleitung in der Carolabrücke, die die Neustädter Seite mit den hauptsächlichen Fernwärmeerzeugern Nossener Brücke und Reick verbindet. Eine neue Verbindung muss her und die entsteht bis Anfang nächsten Jahres für rund zehn Millionen Euro im Untergrund. Für die Fernwärmeerschließung Pieschens geben die Drewag insgesamt rund 41 Millionen Euro aus, davon knapp neun Millionen Euro Fördermittel von EU und Landeshauptstadt. Einen um 3200 Tonnen geringeren Ausstoß von Kohlendioxid versprechen sich die Stadtwerke davon – und das jährlich.

Blick in die Startgrube. In 18 Meter Tief ist zu erkennen, wo die Bohrmaschine ansetzen soll. Die Leitungen werden für die Steuerung der Maschine und den Abtransport des abgetragenen Erdreichs benötigt. Quelle: Dietrich Flechtner

Für Bauleiter Maik Borrmann endet damit eine Etappe. Er war für den Bau der Start- und der Zielgrube auf beiden Elbufern verantwortlich. Beide entstanden im sogenannten Senkkastenverfahren: Dabei wurde ein Betonrahmen mit Schneiden am unteren Ende auf den Boden gesetzt und anschließend die Erde innerhalb des Rahmens ausgegraben. Der Kasten senkte sich durch das Eigengewicht der 1,50 Meter dicken Betonwände – bis auf 22 Meter Tiefe. „Das hat ohne Probleme funktioniert, der Kasten sitzt auf den Zentimeter genau“, resümiert der 34-Jährige. Jetzt ist die Startgrube vorbereitet, mit einer drei Meter dicken Wasserbetondecke und einer einen Meter dicken Bodenplatte. Die Zielgrube auf Höhe der Uferstraße braucht noch eine Bodenplatte. „Das ist in einer Woche erledigt“, sagt Maik Borrmann.

Oberirdisch wird man von Arbeiten kaum etwas bemerken

Dann übernimmt Bauleiter Fabian Hess. Er ist für den Vortrieb verantwortlich. Beginn ist bereits am 20. Juli. Bis dahin soll die Bohrmaschine, die aus einem großen Schneidschild mit 3,20 Meter Durchmesser und einem dahinter liegenden Körper mit allerhand Hydraulik und elektrischer Technik besteht, komplett angeschlossen sein. Etwa eine Woche dauert der Testbetrieb und das Durchbrechen durch eine Betonplatte ins Erdreich, erläutert der Bauleiter. Dann wird nach fünf bis sechs Wochen das andere Ufer erreicht. Dabei wird jeweils eines der vorbereiteten Tunnelsegmente hinter die Bohrmaschine geklemmt. Den Vortrieb verschafft eine Presse, die Bohrmaschine samt dahinter aufgereihter Tunnelsegmente ins Erdreich drückt. Oberirdisch werde man von den Arbeiten kaum etwas bemerken, verspricht Fabian Hess. Auch wenn dort aufwendig das herausgelöste Erdreich vom Bentonit-Bindemittel getrennt werden muss. Dieses wird dann wieder zurück zum Bohrschild gepumpt, wo es neuen Abraum aufnehmen muss.

Im September soll der 240 Meter lange Tunnel fertig sein. Es folgen Ausbauarbeiten mit Lüftungsanlagen, Eltektroinstallationen und Sicherheitstechnik. Außerdem werden natürlich zwei Fernwärmerohre mit einem Innendurchmesser von einem halben Meter verlegt. Damit sie für Wartungsarbeiten zugänglich sind, muss der Tunnel auch begehbar sein. 2,60 Meter fasst er im Innendurchmesser.

Mit dem Ende der Arbeiten verschwinden dann auch die derzeit etwa 3,50 Meter hohen Außenwände an Start- und Zielgrube. Sie dienen dem Hochwasserschutz. „Von dem Schacht bleiben nur drei kleine Deckel im Boden erkennbar“, sagt Bauleiter Maik Borrmann. Und die tonnenschwere Bohrmaschine wird dann schon ganz woanders ihren Dienst tun.

Von Uwe Hofmann