Dresden

Das Dresdner Stollenfest fällt auch in diesem Jahr aus.

Die pandemische Lage mache eine Absage des Festes „zwingend erforderlich und unumgänglich“, erklärte der Vorsitzende des Schutzverbandes Dresdner Stollen e.V., Andreas Wippler, am Freitag.

Das Stollenfest hätte am 4. Dezember veranstaltet werden sollen. Dabei wird normalerweise ein Riesenstollen gebacken und für einen guten Zweck verkauft. Schon 2020 war das Fest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Auch die für den 18. Dezember geplante Bergparade wird nicht stattfinden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert dazu: „Wir nehmen als Stadt unsere Verantwortung wahr und versuchen angesichts der steigenden Infektionszahlen unnötige Kontakte durch Großevents zu vermeiden.“

Striezelmarkt soll stattfinden

Auf den Striezelmarkt als solches soll die Absage der beiden Veranstaltungen jedoch keinen Einfluss haben: „Anders als bei den herausgehobenen und publikumsstarken Einzelevents verteilen sich die Gästeströme bei den Weihnachtsmärkten besser und sind so einfacher beherrschbar. Gleichwohl treffen wir aktuell auch hier zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, um Konzentrationen zu vermeiden. So wird es auf dem diesjährigen Striezelmarkt kein Kulturprogramm von der Bühne geben können“, so Dr. Robert Franke, Amtsleiter der Wirtschaftsförderung.

Von dpa