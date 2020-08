Dresden: Drama um Gelbe Tonnen – wie Veolia das Problem lösen will

Dresden

Den Betroffenen stinkt es zum Himmel: Zum 1. Juli hat die Stadtreinigung die Entleerung der Gelben Tonnen an die Veolia Umweltservice Ost GmbH abgegeben. In vielen Stadtteilen ging das geräuschlos über die Bühne, in anderen türmte sich fortan der Müll in Tonnen und Säcken.

„An den ersten fünf Dienstagen hat es nur einmal geklappt.“

Verzweifelt wandte sich Hans-Joachim Krusch aus Leubnitz nicht nur an Veolia und die Stadt, sondern auch an die DNN. An den ersten fünf Diensttagen nach dem Wechsel des Entsorgers, erzählt er, habe es Veolia nur einmal geschafft, die Gelben Tonen zu leeren. Gemeinsam mit dem Verwalter R+M habe er sich um Abhilfe bemüht. Erfolglos. E-Mails seien gar nicht oder mit dem Hinweis beantwortet worden, man habe eben noch nicht 20 Jahre Erfahrung wie die Stadtreinigung.

„Schließlich habe ich einen Sack voll Müll geschnappt und bin damit in die Rosenstraße gefahren“, erzählt er. Mit der süffisanten Bemerkung, er wolle das augenscheinlich überforderte Unternehmen unterstützen, ha­be er ihn dort abgegeben. Er sei entgegengenommen worden, mit dem Versprechen, am Donnerstag eine Nachentleerung vorzunehmen.

Nachentleerungen führen zu zusätzlichen Kosten

Auch das sei aber ein Problem, sagt Hans-Joachim Krusch: „Wir haben einen Hausmeisterdienst beauftragt, die Mülltonnen zur Entleerung bereitzustellen und am Nachmittag wieder in die Umhausung zu bringen. Der zusätzliche Termin verursache zusätzliche Kosten. „Die haben wir Veolia nun in Rechnung gestellt.“

Am Anfang sei die Flut der Meldungen über Probleme tatsächlich so groß gewesen, dass seine Mitarbeiter mit der Bearbeitung nicht hinterhergekommen seien, bestätigt Veolia-Niederlassungsleiter Andres Heitmann. Mit der Stadt gebe es tägliche Kommunikation und den Austausch einer Mängelliste. Die sei in den vergangenen zwei Wochen bereits um ein Drittel geschrumpft.

Veolia-Sprecherin Nadine Schaer verweist auf eine Internetseite, die Veolia speziell zur Information der Haushalte in Dresden geschaltet habe – mit Hotline und Kontaktformular für Mängelmeldungen und auch Tipps zur Mülltrennung.

Was tun, wenn es bei der Gelben Tonne klemmt? Internet: Zur Information der Bürgerinnen und Bürger in Dresden zum Thema Gelbe Tonne und Gelbe Säcke hat Veolia eine Internetseite geschaltet. Unter www.veolia.de/gelbe-tonne-dd gibt es auch ein Kontaktformular, das für Fragen, Anmerkungen und Hinweise auf Probleme im Zusammenhang mit der Entsorgung genutzt werden sollte. Niederlassungsleiter Andreas Heitmann bittet darum, unbedingt auch das Feld zum genauen Standort der Tonnen auszufüllen. So können seine Mitarbeiter schneller erkennen, wo es klemmt und auch schneller reagieren. Hotline: Wenn eine Gelbe Tonne nicht entleert worden ist, kann das auch per E-Mail an de-ves-gelbetonne-dresden@veolia.com gemeldet werden, ebenso über die telefonische Hotline 0800/4 45 54 55.

Durch Corona wurde das Anlernen der Mitarbeiter verzögert

Das Hauptproblem sei, sagt Andreas Heitmann, dass sich die Mitarbeiter noch nicht genügend in die Besonderheiten der Touren eingearbeitet hätten. Eigentlich sollten sie dafür seit Anfang Mai mit der Stadtreinigung mitfahren. Durch Corona bedingt sei das jedoch erst im Juni möglich gewesen. Zudem seien von sechs zusätzlich bestellten Müllfahrzeugen zwei verspätet geliefert worden und erst seit Ende Juli einsatzbereit. Inzwischen sammeln zehn große Fahrzeuge täglich den Inhalt von rund 6000 Gelben Tonnen und Säcken ein. Ein kleines Fahrzeug steht für Touren an schwer zugänglichen Stellen bereit.

Lesen Sie auch: Wie hoch ist die Müllgebühr in Dresden ab 2021?

„Wir scheuen weder Kosten noch Mühe, um das Problem in den Griff zu bekommen“, berichtet der Niederlassungsleiter und fügt hinzu: „Obwohl sich die Lage gebessert hat, bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, es passt.“

Auch bei der Stadt holpert es noch

Auch bei der Stadt, die über das Abfalltelefon weiter Ansprechpartner für die Dresdner ist und für jeden Standplatz einen Abfuhrkalender für die nächsten drei Monate zum Download bereitstellt, läuft noch nicht alles rund. Sie veröffentlicht nicht die Mängel-Hotline, die Veolia angibt, sondern eine andere Telefonnummer. Auf DNN-Anfrage hieß es vom Presseamt, man werde den Fehler zeitnah korrigieren.

Probleme auch noch bei Blauen Tonnen Zu den mancherorts immer noch überquellenden oder fehlenden Blauen Tonnen für Pappe und Papier heißt es auf Anfrage aus dem Rathaus, die Lage habe sich entspannt. Hinweise von Bürgern zu übersehenen Standorten würden an die Stadtreinigung weitergeleitet. Die sorge dann für Nachleerungen. Bei der Bestellung Blauer Tonnen könne es noch zu Lieferzeiten bis zu vier Wochen kommen. Alle Grundstücksbesitzer seien mit einer Beilage zum letzten Gebührenbescheid über den Entsorgerwechsel bei Gelben und Blauen Tonnen informiert worden. Falls sich Entleerungstage an Standplätzen ändern, würden Grundstückseigentümer beziehungsweise Vermieter schriftlich informiert.

Brennendes Problem: Batterien gehören nicht in den Müll

Bei Hans-Joachim Krusch hat die Entsorgung der Gelben Tonnen in den vergangenen zwei Wochen geklappt. Dass es jetzt immer funktioniert, dazu fehle ihm noch der Glaube, sagt er. Andreas Heitmann ist zuversichtlich, ihm den zurückgeben zu können: „Wir sind jetzt in der Phase, wo wir die geplanten Touren schaffen und bei Meldungen über Mängel nichts mehr verlorengeht.“

Um schnell reagieren zu können, sei es aber wichtig, dass alle Fehler an Veoila gemeldet werden – unbedingt mit der genauen Angabe des Standortes. Und er weist noch auf ein buchstäblich brennendes Problem hin: „Batterien gehören nicht in die Gelbe Tonne.“ Durch Kontakt mit leitfähigen Materialien könne es zu Kurzschlüssen und damit verbundener Hitzeentwicklung kommen. Das könne im schlimmsten Fall dazu führen, das der Müll in der Tonne oder im Müllauto in Brand gerät.

Von Holger Grigutsch