Der Stadtteil Friedrichstadt hat ein Parkplatzproblem. Die Mieter neuer und sanierter Wohnhäuser haben das Viertel belebt. Mit dem Krankenhaus Friedrichstadt gibt es hier einen großen Arbeitgeber. Beschäftigte und Besucher der Patienten brauchen Platz für ihre Autos – der sich selten finden lässt – die Straßen und Gassen sind regelmäßig zugeparkt. Das Städtische Klinikum Dresden möchte das ändern und ein Parkhaus bauen – auf einem Grundstück an der Schäferstraße. Die Gestaltungskommission senkte jetzt aber den Daumen.

Wolfram Tschuck, Ressortleiter Technik und Wirtschaft des Klinikums, betont die Notwendigkeit eines Parkhauses – auch vor dem Hintergrund der geplanten Vergrößerung des Krankenhauses. Bis 2035 soll der Standort Friedrichstadt alle stationären Betten des Städtischen Klinikums beherbergen. 1000 Patienten sollen dann in dem Krankenhaus versorgt werden, 180 mehr als gegenwärtig. Doch schon jetzt sei es für Patienten und Besucher des Krankenhauses oft unmöglich, einen Parkplatz zu finden. Es gäbe „großen Unmut seitens Patienten und Personal über die Parkplatzsituation“, sagt Tschuck.

39 Bäume sollen für 413 Autos fallen

Die Lösung: Eine Machbarkeitsstudie für ein neues Parkhaus, die das Klinikum jetzt der Gestaltungskommission präsentierte. Es geht um das Baufeld an der Grünkante der Schäferstraße zwischen Industriegasse und Behringstraße. Dieses Grundstück gehört der Landeshauptstadt Dresden. Architekt Christian Strauss präsentierte drei Varianten, die sich in der Höhe des Gebäudes und der Zahl der Bäume, die gefällt werden müssten, unterscheiden. Bei der ersten Variante müssten 39 Bäume weichen, bei Varianten zwei und drei dagegen 23 und 22 Bäume. Bei Variante eins würden 413 Stellplätze entstehen. Bei Variante zwei wären es nur 373, bei der dritten 402.

Was ist die Gestaltungskommission? Die Aufgabe der Gestaltungskommission ist es, unter Berücksichtigung von städteplanerischen, architektonischen und ästhetischen Gesichtspunkten für die Qualität der Baukultur in Dresden zu sorgen. Dafür trifft sich die Kommission, zusammengesetzt aus den Bereichen Architektur, Bauplanung, Städtebau und Stadtpolitik, rund fünfmal im Jahr, um über anstehende Bauvorhaben zu diskutieren. „Gestaltungsbeiräte sind ein wichtiges Instrument, um Baukultur im öffentlichen Diskurs, in den Verhandlungen zwischen öffentlicher Hand, privaten Investorinnen und Investoren und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu verankern“, heißt es auf der Webseite der Stadt. Die Vorstellung des Vorhabens vor der Kommission ist nicht verpflichtend, um in Dresden bauen zu dürfen.

Unabhängig von der Variante kommt ein offenes Bauwerk nicht in Frage. Der Bebauungsplan sieht vor, dass der Innenhof zu den benachbarten Wohngebäuden geschlossen wird. Bei einer offenen Fassade wäre die Lärmbelastung zu groß für die Anwohner.

Strauss verspricht eine Fassadengestaltung unter Einbeziehung des benachbarten soziokulturellen Vereins „riesa efau“. Die Entwürfe zeigen eine Graffitiwand, die der Verein gestalten könne. Genaueres dazu konnten die Planer nicht nennen. Die Wand zur Schäferstraße soll begrünt werden. Die Entwürfe zeigen Kletterpflanzen, die sich zwischen den wenigen Fenstern ranken.

Was kann Parken der Zukunft sein?

Warum lehnen die Architekturexperten das Vorhaben ab? Die Gestaltungskommission hatte ein großes Problem mit der einseitigen Nutzung des Gebäudes als Parkhaus. Ist das noch zeitgemäß, fragten die Kommissionsmitglieder. Kilian Kresing, der als Architekt in dem Gremium sitzt, fordert andere Nutzungen in der obersten Etage des Parkhauses. „Wir müssen darüber nachdenken, was Parken morgen sein kann.“ Tschuck entgegnete, das Klinikum habe Nutzungsvarianten geprüft – erfolglos.

Die Kommission sorgte sich aber auch um die Entwicklung der Friedrichstadt. Der Stadtteil müsse „ästhetisch bereits genug aushalten“, hieß es mit Blick auf die Plattenbauten entlang der Schäferstraße. Der Neubau eines Parkhauses ohne weitere Nutzung sei in diesem Kontext nicht mehr zu rechtfertigen. Jürg Sulzer, Vorsitzender der Gestaltungskommission, erklärte klipp und klar: „Das kauft Ihnen niemand ab! Wenn man etwas Neues schafft, dann muss es nachhaltig sein. Durch ein Parkhaus wird das Viertel nicht attraktiver.“

„Ich bin ganz traurig über das Projekt.“

Auch die zu fällenden Bäume sind ein Thema für leidenschaftliche Diskussionen. Der Entwurf, der 39 Bäume zu Fall bringen müsste, habe die meisten Vorteile, betonte Strauss. Der Bebauungsplan könne eingehalten werden, die Kosten seien am Günstigsten. Rund 21 000 Euro würde ein Parkplatz kosten, macht eine Gesamtinvestition von etwas weniger als neun Millionen Euro. Kommissionsmitglied Ulrike Böhm, studierte Landschaftsarchitektin, sprach sich gegen die Fällung der Bäume aus. „Schauen Sie, dass Sie die Bäume erhalten.“ Die Fassadenbegrünung könne den Verlust der Bäume nicht kompensieren. Noch deutlicher wurde Jórunn Ragnarsdóttir, die stellvertretende Vorsitzende der Kommission: „Ich bin ganz traurig über das Projekt.“ Das Parkhaus sei eine Zumutung für die Anwohner des Stadtteils.

Der Vorsitzende der Kommission formulierte sein Fazit knapp: „Man findet immer noch bessere Lösungen.“ Sichtlich verwundert von der umfangreichen Kritik am Vorhaben zeigten sich Tschuck und Strauss. Wird das Parkhaus kommen und wenn ja, wann? Bis das Gebäude steht, werden Beschäftigte des Klinikums, Besucher und Anwohner weiter nach Parklücken suchen, wie nach der Nadel im Heuhaufen.

Die Stadtverwaltung hält an den Parkhausplänen fest. Die erforderlichen Grundstücke an der Schäferstraße sollen als Sondervermögen in den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum eingelegt werden, schlägt Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) vor. Der Verkehrswert der Flächen liegt den Angaben zufolge bei 4,17 Millionen Euro. Der Stadtrat soll das Grundstücksgeschäft am 14. Juli beschließen.

Von Elias Hantzsch