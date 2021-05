Dresden

Ist es eine Szene aus einem Western? Oder posiert eine Rockband vor der Kamera? Und wenn es Musiker wären, wie würden ihre Songs heißen? Die neue Stadtratsfraktion hat ihre Seite ins Netz gestellt und ein Foto veröffentlicht, das künstlerisch wertvoll sein dürfte – Fraktionsmitglied Maximilian Aschenbach ist ja Künstler – aber Zweifel an der Aussage lässt, dass es sich nicht um eine Spaßfraktion handeln soll. Die Ästhetik der Seite nimmt Anleihen bei der Rockband „Rammstein“, etwa was die verwendeten Schriftarten betrifft.

„Grenze des guten Geschmacks überschritten“

Spannend ist allemal die Frage, wie zwei bisher als durchaus ambitioniert geltende Politiker wie Michael Schmelich und Johannes Lichdi auf so ein Foto geraten. „Ich sehe die Grenzen des guten Geschmacks durchaus überschritten“, erklärt Grünen-Stadtvorsitzende Susanne Krause, als Stadträtin bis Sonntag noch Fraktionskollegin von Schmelich und Lichdi. „Die Wortwahl bei der Vorstellung der neuen Fraktion war mehr als fragwürdig.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Begriff „Dissident“ biete keinen Raum für Späße. „Wir leben eben nicht in einer Diktatur, wir leben nicht in Nordkorea, der DDR oder Kuba. Deshalb finde ich den Fraktionsnamen sehr bedenklich.“ Lichdi und Schmelich hätten nun gerade nicht unter einer Diktatur in der Grünen-Fraktion gelitten, sondern bei demokratischen Abstimmungsprozessen die eine oder andere Niederlage erlitten.

Parteiausschluss steht nicht zur Debatte

Ein Parteiausschluss der beiden ehemaligen Fraktionsmitglieder stehe im Moment aber nicht zur Debatte, sagt Krause. Bei den Grünen gebe es im Gegensatz zu anderen Parteien keinen Automatismus, der zu einem Parteiausschluss führe, wenn ein Parteimitglied in eine andere Fraktion wechselt. „Wir werden aber beobachten, für welche Werte die beiden stehen. Das, was am Montag von ihnen kommuniziert wurde, hat aus meiner Sicht mit seriöser bündnisgrüner Politik nichts zu tun“, sagt die Stadtvorsitzende und ergänzt: „Wir müssen den innerparteilichen Diskussionsprozess erst noch führen.“

Der Stadtrat ist kein Kasperletheater

Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach formulierte es sehr deutlich: „Die mit der Gründung dieser Fraktion verbundenen Entwicklungen grenzen an Realsatire. Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden kein Kasperletheater ist, sondern eine demokratische Institution, die gewählt wurde, um Verantwortung wahrzunehmen und Probleme zu lösen.“

180 000 Euro pro Jahr zusätzlich

Die Gründung der neuen Fraktion werde nichts an den Mehrheitsverhältnissen im Stadtrat ändern, erklärte Heiko Müller, Sprecher der AfD-Fraktion. „Die einzige wesentliche Änderung sind die Mehrausgaben für den Steuerzahler.“ Die neue Fraktion koste rund 180 000 Euro pro Jahr zusätzlich. Sitzungsgelder, IT sowie Personal- und Sachkosten würden sich summieren, so der AfD-Stadtrat.

Das Korsett der Mittelmäßigkeit

Die ehemaligen Grünen-Stadträte Lichdi und Schmelich haben am Montagabend gemeinsam mit den fraktionslosen Stadträten Martin Schulte-Wissermann (Piraten) und Aschenbach (Die Partei) die Dissidenten-Fraktion gegründet. Erster Fraktionsvorsitzender ist Pirat Schulte-Wissermann. Das Amt soll vierteljährlich rotieren. Am Dienstag kündigte die neue Fraktion an, „aus dem abgestreiften Korsett der Mittelmäßigkeit neue Impulse für eine innovative Stadtratspolitik setzen zu wollen“, wie es Schmelich formulierte.

Von Thomas Baumann-Hartwig