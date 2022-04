Dresden

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ist mit einem blauen Auge davongekommen. Der Amtsinhaber darf zur OB-Wahl antreten, hat die Landesdirektion entschieden. Hilbert hatte ein klassisches Eigentor geschossen und seine Aufstellung als OB-Bewerber mit Formfehlern garniert, die in anderen Fällen durchaus schon zu restriktiveren Schritten geführt haben.

Nun sind Fälle schwer vergleichbar. Bei den Eingriffen in die Wahlvorschläge von Freien Wählern und AfD zur Landtagswahl 2019 wurde Landeswahlrecht angewendet, während bei der OB-Wahl das Kommunalwahlgesetz gilt. Letztlich geht es in den Wahlgesetzen erst einmal darum, für eine faire Auswahl von Kandidaten in den Parteien und Wählervereinigungen zu sorgen und nicht darum, einen aussichtsreichen Bewerber wegen Anfängerfehlern aus dem Rennen zu werfen. Hilbert hatte in seinem Wahlverein keinen Gegenkandidaten und wurde einstimmig gewählt. Insofern spricht viel dafür, dass Verwaltungsrichter den Sachverhalt ähnlich beurteilen werden wie die Landesdirektion und Klagen zurückweisen.

Dass es sich bei der Aufstellung von Hilbert durch den Verein Unabhängige Bürger für Dresden um Stümperei handelte, liegt auf der Hand. Jeder, der sich ernsthaft mit der Materie beschäftigt, kennt die Spielregeln. Das ist die bemerkenswerte Lehre aus der Affäre: Ein Oberbürgermeister und Chef von 7000 Beschäftigten in der Verwaltung ist nicht in der Lage, seine Wiederwahl rechtssicher zu organisieren. Die Schlussfolgerungen daraus kann jeder selbst ziehen. Das kann man hemdsärmelig nennen, einfach nur menschlich oder unprofessionell.

Dirk Hilbert wird die Suppe, die er sich eingebrockt hat, nun selbst auslöffeln müssen. Er hatte eine durchaus realistische Chance, die Wahl schon im ersten Wahlgang für sich zu entscheiden. Das dürfte passé sein. Gerade unentschlossene Wähler, die sich in ihrer Not schließlich für den Amtsinhaber entscheiden, dürften solche Fehler nicht verzeihen. Der OB hat es aus seiner Sicht unnötig spannend gemacht. Immerhin erhält er die Chance, sein Eigentor auf dem Spielfeld zu korrigieren und hat nicht die Rote Karte gesehen.

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

