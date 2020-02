„Dieser Semperopernball braucht keinen Orden“ – das sagt die Prominenz zum Event

Dresden

Auch wenn es in diesem Jahr vorab etliche Absagen und Rückschläge hagelte: Der Semperopernball sorgt traditionell für eine hohe Promidichte in der Stadt. Die einen sind alte Hasen in Sachen Ball, die anderen sind Neulinge auf dem Dresdner Parkett. Wir haben nachgefragt, wie es um ihre Gefühle und Erwartungen bezüglich des Balls steht.

OB Dirk Hilbert

Dirk Hilbert und seine Ehefrau Su Yeon. Quelle: Steffen Manig

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert schätzte die Situation wie folgt ein: „In kritischen Tagen erkennt man die wahren Freunde. Diejenigen, die gekommen sind und die, die draußen sind. Ich glaube, wir werden heute den faszinierendsten Opernball erleben.“ Was diejenigen, betrifft, die abgesagt haben: „Ich verstehe die Kritik, die habe ich ja selber auch geäußert. Aber was ich heutzutage nicht gut finde, ist, dass wir auf Leute, die schon auf dem Boden liegen, noch mal eintreten. Das ist nicht in Ordnung.“

Ministerpräsident Michael Kretschmer

Ministerpräsident Michael Kretschmer und seine Gattin Annett Hofmann. Quelle: Steffen Manig

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) sagte bei einem Spaziergang durch die Oper zu späterer Stunde: „Dieser Semperopernball braucht keinen Orden. Das hat man heute Abend gesehen. Ich fand es war ein wirklich interessantes Programm. Dass wir sehr viel russische Künstler haben, finde ich absolut in Ordnung. Weil wir eine besondere Beziehung zu St. Petersburg haben. Und ich wünsche mir einen Ball im kommenden Jahr, der genauso spannend ist....Am besten gefiel mir Roland Kaiser. Der wirklich einmal mehr gezeigt hat, wie sehr er zu dieser Stadt steht.“

Roberto Blanco

Roberto Blanco in Begleitung. Quelle: Steffen Manig

Roberto Blanco gastierte bereits zum fünften mal auf dem Semperopernball und sagte auf die Nachfrage, wie er über den Tumult der letzten Wochen denkt: „Ich kenne keinen Tumult. Es gibt so viel Tumult auf dieser Welt. Und es kann nicht sein, dass wenn man auf einen Ball kommt, da auch Tumult hat. Ich bin hier um mich zu amüsieren, nicht zum politisieren. Ich will Spaß haben. Ein bisschen Spaß muss sein.“

Uwe Herrmann und Loona

Designer Uwe Herrmann und Sängerin Loona (r.). Quelle: Steffen Manig

Designer Uwe Hermann, der die von ihm eingekleidete Sängerin Loona im Schlepptau hatte, dachte vor allem an die jungen Stars des Abends: „Ich erwarte wunderschöne Debütanten, Menschen die feiern wollen, das ist das allerwichtigste, dass die jungen Debütanten den Walzer fehlerfrei hinlegen. Sie haben den ganzen Scheiß bezahlt, da haben sie das Recht glücklich zu sein.“ Was die Aufregung der letzten Tage betrifft, hatte er ein klares Motto: „Wir kümmern uns nur um Mode, die Liebe und das Herz.“

Sängerin Loona an seiner Seite war da ähnlicher Meinung: „Ich bin sowieso eine Gute-Laune-Botschafterin, also von daher bin ich genau richtig hier.“ Sie feierte in diesem Jahr ihre Semperopernball-Premiere.

Ex-Ministerpräsident Stanislaw Tillich

Stanislaw Tillich mit Gattin. Quelle: Steffen Manig

Sachsens ehemaliger Ministerpräsident Stanislaw Tillich ( CDU) sagte auf die Frage, auf was er sich am meisten freue: „Auf den ersten Tanz mit meiner Frau.“

Benjamin Kirsten

Benjamin und Sarah Kirsten. Quelle: Steffen Manig

Fußballer Benni Kirsten und seine Frau Sarah sind zum ersten Mal auf dem Ball und freuen sich, dass sie es „endlich einmal geschafft haben“.

Harry Wijnvoord Harry Wijnvoord mit Begleitung. Steffen Manig

Der ehemalige Moderator Harry Wijnvoord outete sich als Dresden-Fan und sagte: „Das ist das erste Mal, dass wir hier sind. Also auf dem Semperopernball. In Dresden war ich schon oft – ich liebe diese Stadt. Wir freuen uns aufs Tanzbein schwingen.“

Blogger Matthew

Blogger Matthew freute sich über seine Einladung und war neugierig auf den Abend: „Ich blogge seit 6 Jahren und jetzt kam endlich mal eine VIP-Einladung. Das ehrt einen, wenn man in Dresden sein Ding durchzieht und ein Aushängeschild für die Stadt sein will. Ich freue mich auf das Programm und die Künstler... Ich gespannt, wie sie die Lücke mit den Laudatien und den Preisverleihungen füllen.“

Von Franziska Gleißner