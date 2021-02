Dresden

Die Coronapandemie hat am Sozialgericht Dresden für einen Rückgang der Verfahren gesorgt. Im vergangenen Jahr sind 8694 neue Verfahren eingegangen – das sind 4125 weniger als im Jahr 2019, teilte Gerichtssprecherin Friederike von Wedel auf Anfrage mit. Der Rückgang beträgt 32 Prozent.

Die Ursachen liegen für die Gerichtssprecherin auch in der Pandemie begründet: So hat die Bundesagentur für Arbeit Anweisungen erteilt, die zu einer großzügigeren und schnelleren Bewilligung von vorläufigen Leistungen beigetragen hätten. „Dadurch haben sich die Klageeingänge wahrscheinlich reduziert, obwohl es tatsächlich deutlich mehr Anträge auf solche Leistungen bei den Jobcentern gab.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein ähnliches Phänomen zeige sich im Krankenversicherungsrecht: Die Zurückhaltung der Menschen bei Arztbesuchen habe zu weniger Verordnungen geführt – und damit auch zu weniger Streitigkeiten über Hilfsmittelversorgung oder Rehabilitationsmaßnahmen, so von Wedel.

Klagewelle vom Dezember 2019 gestoppt

Zudem habe sich der seit einigen Jahren leicht rückläufige Trend bei Hartz-IV-Klageverfahren weiter fortgesetzt. Im Krankenversicherungsrecht habe sich die Eingangszahl auf die Durchschnittswerte vor 2019 normalisiert. Eine Gesetzesänderung hatte im Dezember 2019 zu einer Klagewelle von mehreren tausend Verfahren geführt, bei denen es um die Abrechnung von Krankenhausaufenthalten ging.

Nur wenige Verfahren mit Corona-Bezug

Verfahren mit einem spezifischen Coronabezug, beispielsweise der Laptop für den Online-Unterricht oder die Versorgung mit Mund-Nase-Bedeckungen, seien nur ganz vereinzelt eingegangen. „Alle erledigten sich ohne eine Entscheidung des Gerichts“, erklärte die Sprecherin.

Besonders schutzbedürftige Gruppe betroffen

Corona hat den Betrieb des Sozialgerichts im Fachgerichtszentrum in der Albertstadt das gesamte Jahr 2020 begleitet. Der neue Gerichtspräsident Holger Schindler musste nach seinem Dienstantritt am 1. Februar nicht nur auf eine offizielle Amtseinführung verzichten, sondern gleich den ersten Shutdown im März begleiten. „Gerade in sozialrechtlichen Streitigkeiten sind die älteren und kranken Menschen als besonders schutzbedürftige Gruppe der Bevölkerung betroffen“, so von Wedel. Das Sozialgericht habe deshalb einen Notbetrieb eingerichtet, der nach Rückgang der Infektionszahlen beendet werden konnte.

Möglichkeit zur kontaktlosen Temperaturmessung

Seitdem habe das Gericht eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt, die einen Regelbetrieb trotz Corona ermöglichen sollen: Am Eingang werden die Verfahrensbeteiligten und Besucher nicht nur kontrolliert, sondern auch die Daten zur Kontaktnachverfolgung erfasst. Es besteht die Möglichkeit zur kontaktlosen Temperaturmessung, es gibt Desinfektionsstationen für die Hände auf allen Gängen und eine Maskenpflicht im gesamten Gericht.

Zugang zum Rechtsschutz in angemessener Zeit

In den Sitzungssälen ließ die Gerichtsleitung das Mobiliar für mehr Abstand umbauen, es wird regelmäßig desinfiziert. Lüftungskonzepte und Plexiglastrennscheiben sollen für mehr Sicherheit sorgen. Den Mitarbeitern wurden laut von Wedel großzügige Arbeitszeit- und Homeoffice-Lösungen eingeräumt. „Damit gewährleistete das Sozialgericht Dresden weiterhin den Zugang zum Gericht und Rechtsschutz in angemessener Zeit.“

Viele Termine wurden abgesagt

Dennoch hätten die Richter am Sozialgericht im vergangenen Jahr deutlich weniger mündlich verhandeln können als in den Vorjahren. „Termine mussten abgesagt oder verschoben werden, weil die Bürger gesundheitliche Bedenken hatten oder die Sitzungsvertreter der Sozialversicherung nicht anreisen konnten.“ Auch derzeit würden nur unaufschiebbare Termine durchgeführt, so die Sprecherin.

Konzentration auf dem Abbau älterer Verfahren

Die Richter des Sozialgerichts hätten sich darauf konzentriert, die wegen weniger mündlicher Verhandlungen und weniger Klageeingänge frei gewordenen Kapazitäten zu nutzen, ältere Verfahren abzubauen. „Dadurch konnten die Verfahrensrückstände um 15,28 Prozent abgebaut werden“, erklärte von Wedel. „Die Mitarbeiter des Gerichts haben trotz aller belastender Umstände im gesamten Jahr 2020 ein sehr großes Engagement gezeigt. Dadurch ist es uns gemeinsam gelungen, Rechtsschutz zu jeder Zeit zu gewährleisten, ohne die Menschen einer unnötigen Gesundheitsgefahr auszusetzen“, erklärte der Gerichtspräsident.

2021 könnte es zu Nachholeffekten kommen

Der Ausblick auf dieses Jahr ist zwiespältig. Mittelfristig sei zu befürchten, dass ein großer Anteil der ohne intensivere Prüfung gewährten vorläufigen Hartz-IV-Leistungen zu gerichtlichen Verfahren führen könnten, wenn diese Leistungen überprüft und zurückgefordert würden. Auch in anderen Rechtsgebieten könnte es zu Nachholeffekten kommen, vermutet von Wedel. „Die verschobenen Sitzungen müssen nachgeholt werden, sobald dies wieder gefahrlos möglich ist.“

Weniger Besucher heißt auch weniger gefährliche Gegenstände, die bei den Einlasskontrollen von Justizbediensteten konfisziert wurden. Drei Messer beschlagnahmten die Kontrolleure im vergangenen Jahr.

Von Thomas Baumann-Hartwig