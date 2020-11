Dresden

Die stärkste Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen will mehr als 10 Millionen Euro Haushaltsmittel zusätzlich für ihre politischen Ziele einsetzen. Das Geld soll für Klimaschutz, die Verkehrswende, soziale Projekte, Kulturförderung und die Stärkung der Demokratie fließen, erklärten die Grünen nach ihrer Haushaltsklausur. Der Stadtrat soll im Dezember den Etat für 2021/2022 beschließen.

Drei Millionen Euro zusätzlich für 1000 Bäume

„Wir wollen zusätzlich drei Millionen Euro einsetzen, um 1000 neue Bäume zu pflanzen und darüber hinaus Flächen für den Naturschutz anzukaufen“, erklärte Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne. Für den Bau des Promenadenrings Ost am Pirnaischen Platz und des Promenadenrings Süd zwischen Schulgasse und Seestraße müssten 1,4 Millionen Euro eingeplant werden. Auch das landschaftsgestalterische Vorhaben „Blaues Band“ in Prohlis und Leuben soll weiter vorangetrieben werden.

Anzeige

Bildungsticket für alle Schüler

Ab dem Schuljahr 2021/2022 wollen die Grünen ein Bildungsticket für alle Schüler einführen – ohne eine Mindestentfernung vom Wohnort zur Schule. Das Ticket soll auch für Freizeitfahrten gültig sein. Das kostet 1,5 Millionen Euro mehr als gegenwärtig für die Schülerbeförderung eingeplant. Die Gelder für Radwege habe die Verwaltung bereits um 4,5 Millionen Euro erhöht. „Das begrüßen wir“, so Filius-Jehne. Zusätzliche Mittel sollten aber für die Sicherung von Wegerechten im Fuß- und Radverkehr eingeplant werden.

Neuer präventiver Jugendhilfe-Topf für pandemiebedingte Probleme

Kürzungen am Medienetat der Stadtteilbibliotheken wollen die Grünen nicht hinnehmen. Das Projekt „Bibo 7/10“, das die Öffnung von Stadtteilbibliotheken an sieben Tagen für zehn Stunden vorsieht, müsse auskömmlich finanziert werden – das sind 326 000 Euro mehr als geplant. In der Jugendhilfe wollen die Grünen 2,6 Millionen Euro in zwei Jahren zusätzlich einplanen. Gerade in der Corona-Krise gebe es hier kein Sparpotenzial. Gleichzeitig sollte ein neuer, präventiver Fördertopf für unvorhersehbare, pandemiebedingte Probleme geschaffen werden, der mit einer Viertelmillion Euro pro Jahr ausgestattet wird. Gleichstellungsprojekte sollen zusätzlich 100 000 Euro erhalten.

Kulturförderung um 375 000 Euro pro Jahr aufstocken

Die Kulturförderung soll um 375 000 Euro pro Jahr aufgestockt werden. Für Bürgerbeteiligung vor allem in den Ressorts Umwelt und Stadtentwicklung – beide werden von Grünen geführt – sollen 220 000 Euro zusätzlich fließen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Grüne, CDU, Linke und SPD verhandeln gegenwärtig über einen gemeinsamen Haushalt und suchen nach Finanzquellen. Auch die FDP hat an Gesprächen zum Haushalt teilgenommen. So soll der Bau des Heinz-Steyer-Stadions nicht aus städtischen Geldern, sondern über einen Kredit finanziert werden. Das würde 15 bis 16 Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren für politische Wunschlisten freisetzen.

Von Thomas Baumann-Hartwig