Dresden

Hunderte Meter weit kann Bernd Schüffel von der kleinen Dachterrasse auf seiner ehemaligen Schmiedewerkstatt hinter seinem Haus über die Weißeritz nach Norden, Osten und Süden schauen. Nicht der schlechteste Ausblick. Zwar ist seit 25 Jahren geplant, dass direkt davor, auf dem schmalen Streifen zwischen seinem Grundstück und dem Fluss, der Lückenschluss für das Emerich-Ambros-Ufer erfolgen soll. Doch bislang ist bei dem wichtigen Straßenbauprojekt zwischen Flügelweg und Werkstättenstraße kein Baubeginn absehbar.

„Dass das so lange dauert, ist schon ein bisschen unverschämt. Aber von mir aus kann es sich ruhig noch weiter verzögern“, lacht der 76-Jährige verschmitzt. Denn natürlich fürchtet er mehr Lärm, wenn eines Tages die Bundesstraße 170 aus der Innenstadt heraus nach Cotta verlegt werden sollte. Denn dann fahren über den Äußeren Stadtring tausende Autos vom Elbepark zum TU-Campus direkt an seinem Wohnhaus vorbei, das im spitzen Winkel zwischen der geplanten Neubautrasse und der Lübecker Straße liegt.

Auch die Tram macht zu viel Lärm

Ob es dann dafür auf der aktuell noch stark befahrenen „Lübecker“ wirklich ruhig wird, bezweifelt er: „Uns wurde immer gesagt, der ganze Straßenverkehr kommt hinters Haus aufs neue Emerich-Ambros-Ufer. Wenn vorm Haus der Ortsverkehr in Cotta bleibt, haben wir nicht viel gekonnt. Und vor allem müssten die Verkehrsbetriebe mal tief in die Tasche greifen und endlich ihre Gleise ordentlich machen“, wünscht sich Bernd Schüffel. Die Straßenbahnen der Linie 12 fahren dort schon langsam, aber die Fahrgeräusche auf den verschlissenen Gleisen sind sehr stark. Erneuert werden kann die Lübecker Straße erst nach dem Lückenschluss am Stadtring, also wohl frühestens in einigen Jahren.

Doch auch die Rückseite des Grundstücks bereitet Bernd Schüffel einige Sorgenfalten. Allein auf die geplante Lärmschutzwand will er sich jedenfalls nicht verlassen. „Wenn hier wirklich eines Tages die B 170 hinkommt, müssen wir zusehen, dass wir uns hier noch ein bisschen verbarrikadieren und ich was für den Schallschutz mache. Schön ist das nicht, niemand will an seiner Haustür mehr Verkehr“, meint er. Kurz nach der Wende hatte der gelernte Zentralheizungsbauer und Kupferschmiedemeister das 1844 errichtete Mehrfamilienhaus gekauft und in jahrelanger Sanierungsarbeit zu einem schönen, mittlerweile denkmalgeschützten Kleinod hergerichtet.

Eine laute Umgebung ist für ihn dabei nicht mal neu, denn in nächster Nachbarschaft unterhielt die Landestalsperrenverwaltung beim flutsicheren Ausbau der Weißeritz einen großen Lagerplatz für den angefallenen Aushub. „Wir hatten hier jahrelang Lärm, früh 6 Uhr waren die ersten Fahrzeuge da, die von Baggern beladen wurden. Unsere Mieter sind früh aus dem Bett geflogen, so hat das geknallt. Das war eine schlimme Zeit, wir sind froh, dass sie vorbei ist“, berichtet Bernd Schüffel, der sich nach mehr Ruhe nebenan sehnt: „Früher hat man uns gesagt, dass auf dem Lagerplatz ein kleiner Stadtpark entstehen soll. Das war für uns ein kleiner Trost. Ich weiß nicht, was jetzt nun werden soll.“

Ein kleiner Trost vor allem im Vergleich zu längst vergangenen Zeiten. Bis sie im Hinblick auf den bevorstehenden Straßenbau bereits 2002 beräumt wurde, grenzte eine bestens gepflegte Gartensparte an Bernd Schüffels Grundstück an. „Ein echtes Biotop. Da waren bis zuletzt noch richtig nette alte Leute dabei, die das Gelände nach dem Krieg urbar gemacht hatten und mit viel Liebe daran hingen. Das waren keine Saufgärten. Hier hat man auch tolle Obstsorten kultiviert“, erzählt der Senior und denkt etwas wehmütig an die frühblüherreichen Märztage früherer Jahre zurück: „Selbst auf den Gartenwegen war alles voll mit Krokussen. Später hat man hier den Mutterboden weggeschoben, übrig blieb nur diese Brache hier“, weist er von seiner Terrasse auf die langgezogene Fläche direkt davor.

„Wir werden schon damit leben können“

Und auf der tut sich seit Jahren nichts. Städtischen Plänen von 2012 zufolge sollten auf dem Streifen zwischen seinem Haus und der Weißeritz zwei Richtungsfahrbahnen des Äußeren Stadtrings nebst Fuß- und Radweg entstehen. Weil die Stadtverwaltung jedoch kurz nach Erhalt des Baurechts im Jahr 2018 feststellte, dass die vorgesehenen Radverkehrsanlagen nicht mehr zeitgemäß seien, plant sie seither um, hält aber prinzipiell am Bau dieser Trasse fest. Irgendwann wird die Straße schon noch kommen. Bernd Schüffel sieht es pragmatisch: „Ich bin nicht alleine in Cotta. Es bringt ja nichts, irgendwas zu verweigern, das vielen anderen etwas nützt. Wir werden schon damit leben können.“

Bauchschmerzen hat er aber auch wegen der Pläne, dass direkt oberhalb seines Grundstücks die erst kürzlich ausgebaute Weißeritz durch eine neue Ufermauer offenbar wieder in ihrem Querschnitt dezimiert werden soll, um darauf die neue Straße zu bauen. „Dann haben wir nicht mehr so viel Raum fürs Hochwasser. Wie schnell sowas wie 2002 wiederkommt, weiß natürlich keiner.“ Der Fluss wurde flussaufwärts am Weißeritzknick, wo 2002 das Wasser in Richtung Hauptbahnhof und Marienbrücke drängte, flutsicher gemacht. Bei einem ähnlich starken Hochwasser dürfte diese Entlastung künftig ausbleiben, vor der eigenen Haustür fürchtet Bernd Schüffel dann einen höheren Pegel.

Der Stadtverkehr wird noch eine Weile durch Altcotta rollen

Warum und seit wann die Weißeritz den Cottaern überhaupt Probleme macht, weiß er ebenfalls von seiner Terrasse aus zu erklären. „Ab 1890 wurde das Becken des Alberthafens gegraben und mit dem Aushub der Abrollberg des Bahnhofs aufgeschüttet. In der gleichen Zeit hat man die Weißeritz hierher verlegt“, erklärt Bernd Schüffel, wie sich dieser direkt zu Füßen seines „Ausgucks“ gelegene Teil der Friedrichstadt im ausgehenden 19. Jahrhundert durch den Ausbau der Dresdner Verkehrsinfrastruktur grundlegend veränderte. In dieser Zeit erhielt der kanalisierte Unterlauf der Weißeritz zwischen Löbtau und Cotta auch beidseitig eine begleitende Uferstraße.

Nur nicht hinter seinem Haus. Auf Cottaer Seite des Flusses genügte die bereits bestehende Lübecker Straße als Bindeglied zum Flügelweg. Damals war noch nicht mal der Bau der Flügelwegbrücke um 1930 absehbar. Und erst recht nicht, dass vor allem nach der Wende der Verkehr noch weiter ansteigt. Denn die Route vom Elbepark in Kaditz über Übigau, Cotta und Löbtau bis zur Nossener Brücke ist nun auch offiziell als westliche Innenstadtumfahrung ausgewiesen. Weil es den 1997 vom Dresdner Stadtrat beschlossenen Lückenschluss immer noch nicht gibt, quält sich der Straßenverkehr auf absehbare Zeit auch weiterhin durch Altcotta. Dabei wäre seit der Beräumung der Kleingärten vor 20 Jahren doch eigentlich Platz für die Neubautrasse.

Mit dem Spaten eine Badewanne buddeln

Im Weg stehende Häuser zumindest sucht man jedenfalls vergeblich. „Hier drunter liegt Pläner, darauf in mehreren Metern tiefe eine mächtige Schicht aus wunderbarem Töpferton. Ich komme nur leider nicht ran“, lacht der Hauseigentümer und kommt auf den alten, auch gegenwärtig noch bekannten Spitznamen des Stadtteils zu sprechen: „Es heißt nicht umsonst ,Frosch-Cotte‘. Das Land hier war sumpfig, das Wasser konnte durch den Ton und den Pläner schlecht versickern, sondern stand an der Oberfläche. Deshalb blieb das Gelände hier weitgehend von Bebauung frei“, erklärt Bernd Schüffel. Entwässert wurde Altcotta vor 1893 nur durch den Weidigtbach.

Er mündet heute 100 Meter flussaufwärts in Höhe Werkstättenstraße in die kanalisierte Weißeritz, die unweit östlich hinter den letzten Häusern an Cotta vorbeigeführt wurde. „Im Sommer will ich mal wieder in die Weißeritz baden gehen“, kündigt Bernd Schüffel an und erzählt: „Als sie noch nicht so ausgebaut war, hab ich einen Spaten mitgenommen. Ich brauchte damit nur ein bisschen auf dem Grund herumstochern. Die Strömung hat die Steinchen mitgenommen und nach ein paar Minuten hatte ich eine schöne tiefe Wanne. Leider geht das nicht mehr, jetzt hat man dort große Steine reingelegt.“

Künftig wird ihn nicht nur eine Straße, sondern auch eine Lärmschutzwand daran hindern, direkt zu dem kaum mehr als zehn Meter entfernten Fluss zu gelangen. Fragt sich nur, ab wann.

Von Stefan Schramm