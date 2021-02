Dresden

Seit 21 Jahren arbeitet die Stadt Dresden an der Verwirklichung des Weißeritzgrünzuges. Es ist ein Mammutprojekt. Nicht weil es exorbitant teuer ist, sondern weil es einen langen Atem brauchte und braucht. Denn es besteht aus vielen Einzelmaßnahmen.

Komplett umgesetzt ist das Vorhaben noch nicht. Aber mit der Aufstellung der Bebauungspläne „Ehemaliger Kohlebahnhof Freiberger Straße/Bauhofstraße“ und „Ehemaliger Kohlebahnhof – Schulstandort Altstadt West“ befindet sich das Projekt auf der Zielgeraden. Die Stadt rechnet damit, dass in den kommenden fünf Jahren mit der baulichen Entwicklung des ehemaligen Kohlebahnhofes der Grünzug im innenstadtnahen Bereich fertig ist. Dann fehlt im Gesamtbild nur noch ein Mosaikstein.

Was ist das Ziel der Entwicklung des Weißeritzgrünzuges?

Der Weißeritzgrünzug verbindet die Dresdner Stadtteile Plauen, Löbtau und Altstadt. Genutzt werden kann er von Fußgängern und Radfahrern. Er soll der Erholung und als ruhige Verkehrsverbindung dienen. „Die intensive Nutzung durch Radfahrer und Fußgänger zeigt die hohe Attraktivität der bisher hergestellten Abschnitte für die Bewohner der Stadtteile“, findet Stefan Szuggat, Leiter des Stadtplanungsamts. Und er ergänzt, dass sich auf einem Teil des Grünzuges der Pilgerpfad „Jakobsweg“ befindet.

Des Weiteren wurde und wird mit der Verwirklichung des Weißeritzgrünzuges noch ein weiteres Ziel verfolgt: die Revitalisierung von Brachflächen. So wurden im Abschnitt zwischen Bauhofstraße und Nossener Brücke in großem Umfang Brachflächen revitalisiert und Altlasten saniert, gibt Stefan Szuggat Auskunft.

Die entstandenen Flächen seien für den Grünzug genutzt worden oder stellten die Voraussetzung für die weitere bauliche Entwicklung des Gebiets dar. „Dazu zählten die Erweiterungsbauten der Dresdner Gewerbehofgesellschaft im Bereich zwischen Hirschfelder Straße und Nossener Straße, die geplanten Neubauvorhaben privater Eigentümer an der Bauhofstraße sowie die künftigen Schulbauten auf dem ehemaligen Kohlebahnhof“, so der Leiter des Stadtplanungsamtes.

Welchen Bereich umfasst der Weißeritzgrünzug?

Er erstreckt sich über eine Länge von drei Kilometern vom Bereich der ehemaligen Felsenkellerbrauerei in Plauen bis zur Bauhofstraße. Diese verläuft ein Stück parallel zur Ammonstraße auf der anderen Seite der Eisenbahntrasse und befindet sich zum Teil in der Gemarkung Altstadt und zum anderen Teil in der Gemarkung Friedrichstadt.

Zwischen Plauen und der Nossener Brücke begleitet der Grünzug tatsächlich den Verlauf der Weißeritz. Doch dann knickt Dresdens zweitgrößter Fluss Richtung Emerich-Ambros-Ufer weg und mündet schließlich nahe der Flügelwegbrücke in die Elbe.

Der Weißeritzgrünzug aber folgt noch ein ganzes Stück dem ursprünglichen Verlauf der Weißeritz. Der wurde den Dresdnern bei der Flut 2002 wieder gegenwärtig, als die Weißeritz angesichts der Wassermassen, die sie mitführte, wieder ihr altes Flussbett suchte.

Von der Breite her variiere der Weißeritzgrünzug „entsprechend der topografischen Gegebenheiten und der Verfügbarkeit von Grundstücken für diese öffentliche Flächen“ von der Breite her zwischen 15 und 40 Metern.

Welche Bedeutung hat das Projekt für das Stadtklima?

„Der Grünzug gilt als wichtige Frischluftschneise vom Plauenschen Grund in das Stadtzentrum“, so der Chef des Stadtplanungsamtes. Die Wirksamkeit dieser Frischluftbahn schätze das städtische Umweltamt als hoch ein, heißt es auf eine Anfrage der DNN. „Der Grünzug wirkt durch seine hohen Anteile nicht versiegelter und begrünter Flächen und der teilweisen Nähe zum Wasser der Weißeritz kühlend. Damit gilt er aktuell und künftig als wichtiges Element für die Anpassung an den Klimawandel“, so Stefan Szuggat weiter.

Wie viel Geld wurde bislang in die Umsetzung gesteckt?

Nach Angaben der Stadt sind seit dem Jahr 2000 rund 11,5 Millionen Euro in das Projekt geflossen. Der überwiegende Teil der Kosten – 8,1 Millionen Euro – sei aus Fördermitteln der EU und der Bund-Land-Förderung finanziert worden, gibt Stefan Szuggat Auskunft. Die Stadt steuerte 3,4 Millionen Euro Eigenmittel bei.

Der Chef des Stadtplanungsamtes macht darauf aufmerksam, dass Geld ja nicht nur für den Bau des Grünzuges an sich nötig war, sondern auch für den Kauf mehrerer Grundstücke. Zudem seien mit dem Geld Studien und vorbereitende Planungen finanziert sowie die umfassende Beteiligung der Bürger ermöglicht worden.

Wie kommen Hochwasserschutz und das Grünzugs-Projekt überein?

Bei der Wiederherstellung der Infrastruktur nach den massiven Schäden im Zusammenhang mit den Hochwasserereignissen im Jahr 2002 und auch bei den nachfolgen Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes sei darauf geachtet worden, die Ziele des Weißeritzprojektes zu integrieren, so die Stadtverwaltung Dresden.

„Dies wird besonders deutlich an der heutigen Gestalt des Areals um den sogenannten Weißeritzknick unterhalb der Nossener Brücke“, nennt Stefan Szuggat ein Beispiel. „Erst in diesem Jahr wurden dort durch die Landestalsperrenverwaltung die Arbeiten beendet, die mehr als fünf Millionen Euro kosteten. An dieser Stelle wurden die Arbeiten des vorbeugenden Hochwasserschutzes sichtbar und erlebbar mit dem Ausbau des Weißeritzgrünzuges verbunden.“

Welche Projekte sind noch nicht verwirklicht?

Der Abschnitt zwischen Ebertplatz, südlich des Parks an der Pulvermühle, und Altplauen ist noch nicht gestaltet, so der Leiter des Stadtplanungsamtes. Es gebe dazu aus städtischer Sicht Vorstellungen, diese könnten aber gegenwärtig nicht verwirklicht werden. Der Grund: „Der genannte Abschnitt ist geprägt durch Grundstücke, die gewerblich genutzt sind und die sich in Privatbesitz befinden“, so Stefan Szuggat. Das Stadtplanungsamt rechnet damit, dass es wenigstens noch zehn Jahre dauert, bis damit zu rechnen ist. Abhängig sei das auch von den finanziellen Möglichkeiten, die der Stadt Dresden künftig für Investitionen zur Verfügung stünden.

Aktuell geplant wird gegenwärtig die Entwicklung des Areals Kohlebahnhof/Freiberger Straße/Bauhofstraße. Der Grünzug auf dem Kohlebahnhof solle künftig durch die Herstellung von Querverbindungen für Fußgänger und Radfahrer in Richtung Freibergerstraße weiterentwickelt werden. „Damit wird eine bereits seit 2002 vorhandene Gestaltungsidee zur Qualifizierung des Grünzuges auf dem Kohlebahnhof schrittweise umgesetzt“, so Szuggat.

Zum einen handelt es sich um ein laufendes Planverfahren für den Neubau einer Oberschule (B-Plan 3015). Dort spielt der Grünzug Weißeritz insofern eine Rolle, dass die Grün- und Freiflächen des Schulgeländes an die öffentlichen Grünflächen herangeführt werden sollen, wie Szuggat erläutert.

Im Bereich des Bebauungsplanes 3020, der einen anderen Teil des ehemaligen Kohlebahnhofes umfasst, werden dagegen Wohn- und Gewerbeneubauten entstehen. „Deren Freiflächen grenzen nördlich an den Weißeritzgrünzug an. Gegenstand des Bebauungsplanes ist auch der Neubau eines Rad- und Fußweges über den Kohlebahnhof zwischen Fröbelstraße und Papiermühlengasse“, so der Chef des Stadtplanungsamtes.

Aus seiner Sicht werden die Bebauungspläne 3020 und 3015 „mit hoher Wahrscheinlichkeit noch in diesem Jahr Rechtskraft erlangen“. Damit sei dann die Voraussetzung gegeben, „diese wertvollen, jahrzehntelang kaum genutzten innerstädtische Flächen wieder nutzbar und teilweise für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen“.

Umgesetzte Maßnahmen umfassende Sanierung des Aussichtsturmes „Hoher Stein“ oberhalb des Plauenschen Grundes und der angrenzenden Park- und Wanderwege in Richtung Altplauen (rund 0,5 km) Bau des 0,6 km langen Bienertwanderweges zwischen der Bienertmühle und dem Felsenkeller insgesamt 1,7 km kombinierte Rad- und Wanderweg wurden neu geschaffen Wiedernutzbarmachung der Hegereiterbrücke aus dem 17. Jahrhundert Instandsetzung des Parks an der ehemaligen Pulvermühle Verlegung der Fernwärmetrasse der Drewag unter die Weißeritz im Rahmen des Projektes „Weißeritzdüker“ – eine Voraussetzung für die Verlängerung des 2008 fertiggestellten Abschnittes des Rad- und Wanderweges bis in Höhe der Brücke Tharandter Straße und für den Bau der „Floßhofterrassen“ Bau der„Floßhof-Terrassen“ mit der Weiterführung des Rad- und Wanderweges „Grünzug Weißeritz“ bis zum Ebertplatz und Neugestaltung einer öffentlichen Grün- und Freifläche auf dem brach liegenden Areal an der Freiberger Straße Abbruch des Glaswerkes Freiberger Straße, Sanierung der Altlasten und anschließende Freiflächengestaltung; zugleich wurden mit dem Ankauf umliegender Flächen die Voraussetzung für die heute bereits realisierte Unternehmensansiedlung vorbereitet Gestaltung des Ebertplatzes mit Baumanpflanzungen, Schaffung von Aufenthaltsmöglichkeiten und 150 Meter neuem Fuß- und Radweg Rettung des Dorfkerns von Altplauen, indem die 2002 beim Hochwasser schwer beschädigte Hofmühlenstraße wiederhergestellt und die Uferbereiche als Element des Weißeritzgrünzuges gestaltet wurden; damit wurde der ursprünglich vorsehene Ausbau der Hofmühlenstraße zur Hauptverkehrsstraße verworfen Förderung der Stiftung Hofmühle Dresden, indem der Kopfbau des ehemaligen Mühlengebäudes saniert und zu einem kleinen Museum umgebaut wurde Bau der Grünanlage „Weißeritz-Terrasse“ auf einem bislang brachliegenden städtischen Grundstück im Sanierungsgebiet Löbtau an der Würzburger Straße, gegenüber der Einfahrt zur Agnes-Smedley-Straße (im Bau/Fertigstellung Frühjahr 2021) Quelle: LHD/Stadtplanungsamt

Von Catrin Steinbach