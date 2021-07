Dresden

Donnernde Motoren, Paraden durch die Innenstadt und Rock n’ Roll: Harley-Davidson-Fans in ganz Deutschland können aufatmen, denn die Harley Days können am kommenden Wochenende in der Rinne am Ostragehege stattfinden. Nachdem die Veranstaltung in Hamburg abgesagt werden musste, ist das Treffen in der sächsischen Landeshauptstadt in diesem Jahr das einzige offizielle Harley-Event in der Bundesrepublik. Auf die Fans der ikonischen Motorradmarke wartet auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm.

Los geht es am Freitag um 19 Uhr mit der Eröffnungsveranstaltung. Hier wird Kolja Rebstock, Vizepräsident von Harley Davidson Europa, das neueste Modell „Sportster S“ vorstellen.

Harley Days Quelle: Dietrich Flechtner

Touren durch die Sächsische Schweiz und die Lausitz

Am Sonnabend lädt der Harley-Club „Dresden Chapter Germany“ zu geführten Ausfahrten in die Sächsische Schweiz und die Lausitz ein. Der Verein bietet außerdem Leuten ohne eigene Maschine Probefahrten durch die Dresdner Innenstadt an. Am Nachmittag können Harley-Besitzer an einer Bike Show teilnehmen. Eine Jury zeichnet die besten Maschinen in Kategorien wie „Weiteste Anreise“ oder „Bestes Custom Bike“ mit handgefertigten Pokalen aus.

Den Abschluss der Harley Days bildet dann am Sonntag um 12 Uhr die große Biker Parade durch das Dresdner Stadtgebiet.

Premieren, Probefahrten und Einkaufsmöglichkeiten

Auf dem „Milwaukee Circle“, einem großer Kreisverkehr auf dem Eventgelände, können Biker ihre Maschinen präsentieren und ausprobieren. Am „Harley on Tour“-Truck können Besucher ihre Lieblingsmaschine auswählen und eine Probefahrt machen. Bei der „Pan America Road Show“ stellt der Motorradhersteller sein neues „Adventure Bike“ vor. Harley-Fans können es sogar gleich vor Ort ausprobieren. Im Einkaufsbereich bieten zahlreiche Händler von Ersatzteilen bis Accessoires alles an, was das Bikerherz höher schlagen lässt. Für eine breite Auswahl an Essen und Getränken ist ebenfalls gesorgt.

An die jungen Biker von Morgen wird ebenfalls gedacht: im „Adventure Park“ können sich Kinder auf Trampolinen, Kletterburgen oder beim Bullenreiten austoben.

Livemusik von Rock n’ Roll bis Heavy Metal

Musikalisch wird natürlich stilecht mit Rock und Heavymetal aufgewartet. Am Freitag 20 Uhr geht es los mit einem Aufritt der „Radio Bob! Band“, die moderne Songs von „Linkin Park“ sowie Klassiker von „Queen“ bis „AC/DC“ zum Besten geben. Am Sonnabend um 14 Uhr eröffnet die Rock-’n’-Roll-Band „The Ants“ die Konzertbühne. Um 20 Uhr läutet die „Böhse Onkelz“-Tributeband „Glorreiche Halunken“ die Abendshow ein.

Tickets erhalten Interessierte ausschließlich auf der Veranstaltungswebseite. Das Wochenendticket kostet zwischen 15 und 40 Euro, je nach Campingoption. Ein Tagesticket gibt es bereits für 10 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Von Tim Krause