Die Pläne für eine große Jubiläums-Gala zum 15. Geburtstag des HOPE-Projektes waren durch Corona schon stark geschrumpft: Angekündigt war statt der Gala ein kleineres Benefizkonzert am Freitag in der Kreuzkirche sowie drei Charity-Dinner in Dresden, Berlin und München am Wochenende. Jetzt musste auch dieser Plan B dran glauben: Das Konzert kann unter den aktuellen Bedingungen nicht stattfinden. „Wir haben Verantwortung für die Gesundheit unserer Gäste“, sagt Viola Klein, die Initiatorin der Gala. Das Konzert soll im Sommer nachgeholt werden.

Südafrika ist seit März im Lockdown

Und das ist auch gut so: Das Projekt „HOPE Cape Town“ finanziert sich ausschließlich über Spendenbeiträge, die unter anderem bei den Hope-Galas zusammenkommen. Die Hilfsorganisation setzt sich seit 20 Jahren gegen die Verbreitung von Aids und Tuberkulose in Südafrika ein und ist mittlerweile in 15 sogenannten „Townships“ um Kapstadt aktiv. Ärzte, Pflegekräfte und Sozialarbeiter versuchen, die Lebensumstände der Menschen in diesen Armenvierteln Kapstadts zu verbessern. Neben Hilfe für Patienten und deren Familien sowie Armutsbekämpfung betreibt das Projekt auch Jugendarbeit und arbeitet mit dem Kapstadter Kinderkrankenhaus Tygerberg zusammen. Die HOPE-Gala ist nicht nur jedes Jahr ein wichtiges Ereignis in Dresden, sondern gilt auch als der größte Einzelspender für ein Hilfsprojekt Deutschlands. Sie ist die Gelegenheit für das Projekt, sich für die Unterstützung der Dresdner zu bedanken und weiter auf das immer noch aktuelle Thema der HIV- und Tuberkulosezahlen in afrikanischen Ländern aufmerksam zu machen.

Die Arbeit von HOPE wird in diesem Jahr in Südafrika gebraucht wie noch nie. Das Land befindet sich seit März im Lockdown, Millionen von Menschen verloren ihre Arbeit, haben nun kein Einkommen mehr und können sich keine Lebensmittel leisten. „Social Distancing“ ließ sich in den Townships vor allem im ersten Monat nur mit Militärgewalt durchsetzen, es gab brutale Maßnahmen und Tote, erzählt Stefan Hippler, Gründer des HOPE-Projektes. Der katholische Pfarrer, der die Organisation leitet und seit über 20 Jahren in Südafrika lebt, berichtet von gewaltsamen Protesten, Lebensmittelplünderungen und bürokratisch „irren Situationen“. Mithilfe von Suppenküchen kämpfte HOPE gegen den Hunger – bis die südafrikanische Regierung die Ausgabe von Essen verbot. Der Fall landete vor Gericht. Einige andere Hilfsorganisationen mussten ihre Arbeit ganz einstellen.

„Wir brauchen jeden Cent“

Ein großes Problem laut Stefan Hippler: Die allgemeine Stimmung wird vor allem von Panik beherrscht. Und das, obwohl die Corona-Infektionszahlen in Kapstadt seit jeher vergleichsweise gering sind. Das liege vor allem an den hygienischen Bedingungen in den Townships, die bewirken, dass das Immunsystem der Bewohner gestärkt ist und viele Infizierte nicht einmal Symptome zeigen. Dass alle Krankenhäuser trotzdem ihren Betrieb auf die ausschließliche Behandlung von Covid-Patienten umstellten, verschlechterte die Chancen anderer Patienten und vor allem auch die HIV-Situation wieder zunehmend. Hippler fasst resigniert zusammen: „Es sind hier viele Menschen wegen, aber nicht immer an Corona gestorben“.

Die Krisensituation und die mangelnde Kooperationsbereitschaft der Regierung erschwert Hilfsorganisationen in Südafrika die Existenz. „Für Arbeit, bei der Menschen Anderen helfen, sieht es ziemlich böse aus“, sagt Initiatorin Viola Klein. Auch Stefan Hippler ist überzeugt, dass viele regierungsunabhängige Hilfsorganisationen (englisch: non-governmental organisations, NGOs) die Coronakrise nicht überstehen werden. Bei HOPE sieht es da zum Glück anders aus. Das Projekt hat sich ein kleines Polster angespart, sodass es im schlimmsten Falle drei Jahre lang ohne neue Einnahmen weiterarbeiten könnte, erklärt der Pfarrer, der als Sohn eines Bankers immer auch die finanzielle Seite im Blick hat. „Eine NGO muss geführt werden wie ein Unternehmen“, sagt er. Nur so könne Hilfe langfristig geleistet werden. Trotzdem ist auch das „HOPE Cape Town“-Projekt in diesen Zeiten stark auf Spenden angewiesen. „Wir brauchen jeden Cent“, sagt Viola Klein.

Benefizkonzert im Sommer

Die Organisation will in den nächsten Jahren ihre Bereiche Gesundheitsarbeit, Jugendprojekte, Schwangerschaftsbegleitung, Frühkindliche Entwicklung, Duale Ausbildung und Existenzgründungshilfen miteinander verbinden. Auf einem 500.000 Quadratmeter großen Campus mitten in Delft, einem der ärmsten Bezirke der Gegend, sollen so die Bewohner von der Geburt bis zum Berufseinstieg unterstützt werden. Die HIV-Organisation ist in 20 Jahren so groß geworden, dass sie über einer Million Menschen helfen kann. Hört man Stefan Hippler darüber sprechen, dann merkt man, dass für ihn eine Vision wahrgeworden ist.

Für das Dresdner HOPE-Benefizkonzert im Sommer haben die Filmnächte am Elbufer spontan ihre Unterstützung zugesagt. Der neue Veranstaltungsort hat viele Vorteile: Unter freiem Himmel wird das Konzert unabhängig von den noch nicht absehbaren Coronamaßnahmen stattfinden, und es herrscht genügend Platz zum Abstand halten und vor allem für zusätzliche Gäste. Bereits gekaufte Tickets behalten bis dahin ihre Gültigkeit. Die drei Dinner-Termine finden wie geplant statt und sind schon ausverkauft. Passend zum Namen ist das ein Hoffnungsschimmer nicht nur für kulturfreudige Dresdner, sondern vor allem für mehr Hilfe in Südafrika.

Von Linde Gläser