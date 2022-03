Dresden

Nicht mal einen Katzensprung entfernt von der Frauenkirche lädt das Coselpalais seine Gäste zu Kaffee und Kuchen oder einem ausgedehnten Abendmahl in barocker Kulisse ein. Das Gebäude wurde in der Bombennacht 1945 nahezu vollständig zerstört, einzig die Torhäuser konnten gerettet werden.

Nach der Fertigstellung des originalgetreuen Wiederaufbaus 2000 versprüht das markante Haus wieder den Charme vergangener Tage. Benannt ist es nach der berühmten Mätresse August des Starken. Ob auch die Küche Starkes zu bieten hat, haben wir bei einem Testbesuch herausgefunden.

Das Tortenangebot mit reichlich „Hüftgold“. Quelle: Dietrich Flechtner

Für den lauschigen Ehrenhof ist es an diesem Montagabend im Februar freilich noch zu kalt, weswegen wir von der freundlichen Servicekraft am üppig bestückten Kuchenbuffet vorbeigelotst und im „Vogelzimmer“ platziert werden. Der Saal besticht durch dezenten Prunk – wohnen möchten wir da nicht, aber zu Besuch sind wir gerade ganz gern hier und riskieren einen Blick in die uns dargereichte Speisekarte.

Diese wartet mit allerhand Kaffee- und Kakaospezialitäten auf, für die es uns jedoch schon zu spät ist. An einigen der benachbarten Tischen sieht man das jedoch offenbar nicht so eng, auch am frühen Abend scheinen viele Gäste der sprichwörtlichen Schlacht am Tortenbuffet nicht abgeneigt und futtern sich fröhlich durch das umfangreiche Angebot (Stück ab 4,90 Euro).

Das Altbackene lässt schmunzeln

Wein muss sein, findet die Begleitung und ordert eine Flasche Hoflößnitzer Schieler Rosé (26,80 Euro für 0,75 Liter), der sich in guter Gesellschaft weiterer Sächsischer Winzer befindet. Ein bisschen schmunzeln müssen wir über die doch sehr altbacken anmutende Bebilderung der Speisen und Getränke, die ein wenig aus der Zeit gefallen scheint und das Vorblättern zum warmen Angebot recht vergnüglich werden lässt.

Die Vorspeisen geben sich klassisch-ambitioniert: Ragout fin in der Königinpastete (9,50 Euro), Kalbstatar mit Blumenkohl-Panacotta und Schnittlauchöl (12,90 Euro) und Carpaccio von Lachs und Zander mit Limonenöl und Brunnenkresse (15,50 Euro) ziehen uns nicht in den Bann. Der kalten Temperaturen wegen lasse ich mich jedoch auf die Parmesan-Lauch-Suppe mit Flammkuchensegel (6,90 Euro) ein.

Hausmannskost und Hausspezialitäten

Viel Überraschendes offenbart die Karte nicht: Unter der Kategorie „Aus Topf und Pfanne“ versammeln sich alte Bekannte der Hausmannskost wie Kalbsleber Berliner Art mit Portweinsoße, Kartoffelpüree und geschmorten Äpfeln und Perlzwiebeln (16,90 Euro), Sächsischer Sauerbraten (19,90 Euro) und Wiener Schnitzel (22,80 Euro). Auch hier gibt es fotografische Abbildungen samt „Serviervorschlag“, die eher Spaß als Appetit machen – immerhin, wir sind gespannt.

Während die Begleitung sich relativ schmerzlos für Steinpilzravioli mit pochierter Birne, Walnüssen, Rosmarinschaum und käsiges Topping von der Belper Knolle (14,80 Euro) entscheidet, werde ich in der Rubrik „Hausspezialiäten“ fündig. Trotz einiger Skepsis erwähle ich sous vide gegarte Fasanenbrust mit Haselnusspolenta (19,80 Euro) zum Abendmahl. Den vorgeschlagenen, mit Zwetschgenkompott konfierten Sellerie wähle ich jedoch ab, karamellisierter Spitzkohl klingt für mich attraktiver.

Die Suppe kann nicht überzeugen

Los geht es aber zunächst mit der Suppe. Diese kommt in einem goldrandverzierten Teller an den Tisch, zur optischen Aufwertung kamen dekorative Blüten zum Einsatz. Diese vermögen leider jedoch nicht davon abzulenken, dass es sich eher um Brei denn um Suppe handelt.

So geht zwar immerhin das leider meinem Ansturm erlegene Flammkuchensegel nicht unter, ein Vergnügen ist die dickflüssige Kreation jedoch nicht gerade. Auch der Geschmack lässt mich leider zum Suppenkasper werden – aufessen möchte ich das lieber nicht und klammere mich an die Hoffnung, dass der Hauptgang besser munden werde.

Dieser wird uns von der sehr charmanten Service-Kraft flugs serviert, die auch unsere sich leerenden Gläser wieder füllt.

Die Ravioli kommen als ordentliche Portion, auf der ein Krönchen aus etwas thront, das eine frappierende Ähnlichkeit mit Badeschaum aufweist. Mit gutem Willen lässt sich jedoch ein dezenter Geschmack von Rosmarin ausmachen. Bei der Präsentation war möglicherweise mehr Ambition im Spiel, als letztlich bei uns ankam, so richtig fancy finden wie den reichlich mit Kresse bestreuten Teller allerdings nicht.

Begeisterung sieht anders aus

Immerhin: Geschmacklich solide, oder, wie die Begleitung es etwas pragmatischer auszudrücken beliebt: „Nicht schlecht“. Begeisterung sieht anders aus, leider aber auch nicht wie das, was mich auf meinem Teller erwartet.

Dieser ist – möglicherweise inspiriert von einem der bereits genannten Serviervorschläge – recht vollgepackt und aus kosmischen Gründen ebenfalls mit einem dicken Büschel Kresse garniert worden.

Fasanenbrust getarnt als Schweinebraten

Die Fasanenbrust könnte rein optisch auch als Schweinebraten durchgehen, ist sehr dünn geschnitten und verspricht ein eher trockenes Erlebnis. Das bewahrheitet sich leider – ehrlicherweise habe ich das leider zwar nicht erhofft, aber bei der Zubereitungsart irgendwie auch erwartet. Die Soße dazu macht es nur wenig besser, noch dazu ist sie sehr hell geraten.

Der Kohl ist okay, warum eine Scheibe des noch sehr bissfesten Strunke es auf den Teller geschafft hat, bleibt jedoch unklar. Leider kann auch die Polenta nicht punkten. Die mag ich zwar lieber cremig als in Schnittenform, diese Version ist aber eher ein sehr flüssiges Püree. Spaß macht das leider nicht.

Apfel-Nuss-Strudel mit Vanillesauce und Eis Quelle: Dietrich Flechtner

Die Begleitung gelüstet es nach einem Dessert, es wird der ofenwarme Apfel-Nuss-Strudel (5,80 Euro). Die volle Dröhnung Vanille gibt es in Soße, Eis und Schlagsahne für einen Zuschlag von zwei Euro.

Ich laufe kurz Gefahr, von einer Donauwelle erfasst zu werden, verzichte aber dann doch auf den Nachtisch. Der Strudel hingegen ist mit Äpfeln reich gefüllt, die jedoch trotz des Backvorgangs eine sehr helle Farbe aufweisen, was zumindest Fragen aufwirft. Knusprig, blättrig und auch nussig ist er jedoch allemal und die Begleitung ist zufrieden.

Von Kaddi Cutz