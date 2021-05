Dresden

Mit Ehrfurcht und Demut: Wenige Tage nach der Amtsübernahme ist der aus Baden-Württemberg stammende Theologe Markus Engelhardt offiziell als zweiter Pfarrer der Dresdner Frauenkirche eingeführt worden. „Ja, mit Gottes Hilfe“, gelobte der 59-Jährige beim Sonntagsgottesdienst am Altar des berühmten Gotteshauses, die ihm Anvertrauten zu begleiten, zu unterstützen, zu fördern.

Die Mitarbeiter der Frauenkirche und Vertreter des Stiftungsrates versicherten ihm ihre Unterstützung, der Dresdner Superintendent Christian Behr segnete ihn. Er komme „vom schönen Süden“ nahe Frankreich in den „wilden Osten, wo Kirche seit Jahrzehnten nicht nur gefühlt eine Minderheit ist“, sagte Behr. Er gab dem Neuen mit auf den Weg, den „starken Anspruch“ an dieser Kirche „mit einem kleinem Schuss Ehrfurcht und Demut“ anzugehen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Engelhardt war von einer Findungskommission ausgewählt und Ende 2020 von der sächsischen Landeskirche zum Nachfolger von Sebastian Feydt berufen worden, der seit September 2020 Superintendent und Pfarrer der Nikolaikirche in Leipzig ist. „Es gibt wirklich keinen Ort, keine Zeit und keine Worte, die zu unpassend sein könnten, als dass wir Gott nicht suchen, anklopfen, bitten, ihm auf den Leib rücken dürfen“, sagte Engelhardt in seiner ersten Predigt als Frauenkirchenpfarrer.

„In einer eng getakteten 24-7-Woche steht das Beten, wenn überhaupt noch, für viele nicht weit oben auf der To-do-Liste.“ Aber manchmal komme das Bedürfnis danach „ganz von selbst“. In Erinnerung an die Not nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verwies er auf die Erfahrung auch „in dieser schwergebeutelten“ Stadt: „Gott bewahrt nicht vor Katastrophen, aber in Katastrophen.“

Engelhardt wuchs mit zwei jüngeren Geschwistern in einer Theologenfamilie in Heidelberg auf, studierte in Bern (Schweiz), Erlangen und Tübingen. Seine erste Pfarrstelle hatte er in Konstanz am Bodensee, 2007 bis Ende April 2021 war er Stadtdekan von Freiburg.

Von Simona Block