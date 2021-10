Dresden

Eine letzte Veröffentlichung fasste sie nochmals zusammen, die Themen der Evelyn Richter: Ihre Fotografien zeigen Menschen unterwegs, allein, nachsinnend verloren, wie träumend. Ein anderes, das vielleicht wichtigste Thema, kam auch zum Vorschein: Museumsbesucher, Menschen beim Betrachten von Kunst. Evelyn Richter bevorzugte das unauffällige Fotografieren aus dem Moment heraus.

Ihr Schüler und Freund Werner Lieberknecht hatte rund 70 Kleinbildfilme, die 2013 im Archiv der Künstlerin aufgefunden worden waren, entwickelt, und mit ihr zusammen eine Auswahl getroffen, die 2018 im Band „Von der Latenz der Bilder“ abgedruckt wurden. Da lebte Evelyn Richter bereits seit Jahren in einem Pflegeheim. Dort ist sie am vergangenen Sonntag im Alter von 91 Jahren verstorben.

Die Künstlerin und ihr Weg

Sie gilt als große Vertreterin der künstlerisch intendierten Fotografie im Osten Deutschlands, die zumeist mit dem Label „sozial-dokumentarisch“ versehen wird. Doch Evelyn Richter lebte ganz und gar mit und für die Kunst, interessierte sich leidenschaftlich für Schicksale, vor allem von Frauen. Letzteres basierend auf den Erfahrungen einer Fotografin, die freiberuflich gearbeitet hatte, bis spät, 1980, die Berufung zur Dozentin für Fotografie an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst ihr das soziale Überleben erleichterte. Die 1930 geborene Tochter einer großbürgerlichen Familie aus Neukirch/Sachsen hatte sich früh für die Künste entschieden und schließlich die Fotografie als Fach gewählt. 1948 trat sie eine Lehre in der privaten Schule von Pan Walther in Dresden an und wurde dort noch in der Tradition der Kunstfotografie um 1900 unterrichtet. Nachdem Walther in den Westen Deutschlands gewechselt war, arbeitete sie als Laborantin und Fotografin an der TU Dresden, bis sie 1953 ein Studium der künstlerischen Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig beginnen konnte. Dort kollidierten ihre idealen Ansprüche mit den politisch motivierten Vorgaben an der Kunsthochschule. Die Exmatrikulation war die Folge.

Gegen jeden Widerstand

Evelyn Richter arbeitete nun jahrzehntelang als Werbefotografin und Bildredakteurin für Messen sowie als Ausstellungsgestalterin. Gleichzeitig begann sie mit der Arbeit an psychologischen Porträts zur Lebens- und Arbeitsweise von Frauen und Milieustudien in Produktionsbetrieben. Sie betrieb Studien zu Musiker-, Dirigenten- und Komponistenporträts. Sie arbeitete mit der unauffälligen Kleinbildkamera, die sie ständig mit sich führte und die ihr ein intuitives, erlebnisbetontes Agieren ermöglichte.

Sie stieß an, provozierte Widerstand der politischen Instanzen in der DDR und setzte sich oftmals dennoch durch. Denn das Werk von Evelyn Richter fand Anerkennung, beginnend 1987 mit einer großen Präsentation auf dem renommierten Fotofestival im französischen Arles, endend mit dem Bernd-und-Hilla-Becher-Preis Düsseldorf 2020.

*Andreas Günther Krase ist Kustos für Fotografie an den Technischen Sammlungen Dresden. Er begann seine Laufbahn 1985 an der HGB als Kollege von Evelyn Richter.

Von Andreas Günther Krase