Dresden

Der Pieper am Gürtel von Jochen Müntner blinkt auf. Kurz darauf spuckt der Drucker in der Fahrzeughalle Einsatzdetails und Koordinaten aus. Ein Blick auf die Unterlagen verrät: An der Schlüterstraße im Dresdner Stadtteil Striesen liegt ein toter Dachs. Den Kadaver gilt es zu entsorgen. Routine für Müntner und seinen Kollegen Bennett Heyde.

Beide Männer arbeiten als Brandmeister und Oberbrandmeister bei der Feuerwehr Dresden. In regelmäßigen Abständen bemannen sie den Gerätewagen Tier (GW-T) – ein sogenanntes Springerfahrzeug, mit dessen Hilfe Feuerwehrleute Tiere aller Art retten oder ihre Leichen beseitigen.

Letzte Station: Tierheim

In der Regel bewältigen zwei Einsatzkräfte diese Aufgaben – und das zusätzlich zu ihrem Alltag. Denn das Duo des GW-T sitzt regulär auf einem Löschzug. Nur wenn ein tierischer Einsatz ansteht, rückt es aus. „Überwiegend müssen wir Kadaver abtransportieren“, sagt Müntner. So wie den toten Dachs im Westen der Stadt.

Am Einsatzort angekommen irren die Feuerwehrleute umher. Ein totes Tier finden sie nicht. Bennett Heyde zuckt nur mit den Schultern. „Das kommt häufiger vor“, sagt der 26-Jährige. Entweder hat ein Anwohner die Dachsleiche selbst weggeräumt oder ein Fuchs hat sie sich geholt. Beide Szenarien seien möglich.

Doch nicht immer sind die Einsätze so schnell und unspektakulär vorbei. Erst kürzlich hatte ein Zug 15 Wildschweine nahe Dresden überfahren. Ihre Kadaver lagen für drei volle Tage in praller Sonne auf den Gleisen. „Das hat bestialisch gestunken“, erinnert sich Jochen Müntner.

In einem ersten Schritt mussten die Einsatzkräfte die Wildschweine in schwarze Kadaversäcke packen, die zum Standardequipment des GW-T gehören. Anschließend luden sie sie beim Tierheim ab. Ob lebendig oder tot: Dort endet die Reise fast aller Tiere, die die Feuerwehr aufgelesen hat.

Hund, Katze, Wildtiere, Vögel

Rückt die Besatzung des GW-T zu einem Einsatz mit einem lebendigen Tier aus, gehe es vor Ort vorwiegend um Selbstschutz, sagen Jochen Müntner und Bennett Heyde. Denn Tiere in Not bleiben unberechenbar. Auf dem Fahrzeug sind daher unter anderem bissfeste Handschuhe und eine Fangstange mit Schlinge.

Vor allem die Fangstange sei ein „schönes Arbeitsgerät“, sagt Müntner. Mit ihr lassen sich nämlich Tiere auf anderthalb Meter Abstand halten. Am häufigsten rettet die GW-T-Besatzung Hunde oder Katzen, aber auch mit Wildtieren und Vögeln hat es die Mannschaft zu tun.

Einmal hatte sich ein Schwan am Ufer der Elbe hoffnungslos in einer Angelschnur verheddert, erinnert sich Jochen Müntner. Er packte das Tier am Hals und drückte es runter, um Bisse und Flügelschläge zu verhindern. „So ein Schlag ist wie ein Uppercut“, sagt Müntner. Der hinterlasse einen großen blauen Fleck. Mit einem Taschenmesser schnitt er schließlich die Angelschnur durch und ließ den Schwan frei.

Drei bis zehn Einsätze am Tag

Im Rahmen ihrer GW-T-Einsätze müssen Jochen Müntner und Bennett Heyde auch immer wieder Aufklärungsarbeit leisten. Vor einiger Zeit hatte sich ein Dresdner wegen einer Ringelnatter in seiner Tiefgarage gemeldet. „Wir haben die Schlange nicht beim Tierheim abgeben, sondern in natürlicher Umgebung ausgesetzt“, sagt Müntner. Eine Ringelnatter gehöre schließlich zur deutschen Fauna. „Das konnte der Herr kaum glauben.“

Wer nun die Arbeit des GW-T als Zeitverschwendung abstempelt, dem sei gesagt: Die Feuerwehr ist nicht nur gutmütig, sondern hat einen gesetzlichen Auftrag, Tiere aus Notlagen zu befreien. Seit den 1990er Jahren ist das Fahrzeug daher im Einsatz. Durchschnittlich rückt die Besatzung drei bis zehn Mal pro Tag aus. 2020 zählte die Leitstelle 825 Einsätze.

Von Felix Franke