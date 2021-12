Dresden

Ihr Glauben ist fest und unerschütterlich. Das hilft, jedem Widerspruch zu widerstehen, mag er mit noch so guten Argumenten belegt sein. Galileo Galilei hatte nicht die Spur einer Chance, die katholische Kirche zu überzeugen. Am Dogma, dass die Erde im Mittelpunkt des Weltalls steht, hat der Vatikan über die gesamte Zeit der Aufklärung festgehalten. Zum Glück der Wissenschaft sind die Astronomen über dieses Dogma einfach hinweggegangen.

In Pandemiezeiten kann Dogmatismus tödlich sein

Noch immer hält die katholische Kirche an dem Glauben fest, dass Sexualität der Verbindung von Mann und Frau vorbehalten ist. Anders als beim Glauben über die Gestirne verursacht der Dogmatismus in der Liebe millionenfaches Leid. Dieser Glaube hat die zivile Gesetzgebung beeinflusst und beeinflusst sie noch immer. Wegen ihrer Homosexualität wurden und werden weltweit Frauen und Männer in Gefängnisse gesteckt. Dogmatismus kann sehr weh tun und mitunter tödlich sein. Dies hat Menschen dazu geführt, sich in Gruppen zusammenzufinden und für ihre Rechte und Anerkennung zu kämpfen. So auch in Dresden. Leider konnte die Feier des 20. Geburtstages des Christopher-Street-Day-Vereins wegen der Pandemie nicht gefeiert werden. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Aktivisten für die eindrucksvolle Arbeit und den unermüdlichen Einsatz, wenn Menschenrechte in Gefahr sind.

Religionsgemeinschaften haben kein Monopol auf Dogmen. Wir begegnen heute häufig in unserem Alltag anderen, die fest im Glauben und frei von Kenntnissen sind. Sie sind zahlreich, anstrengend und können nerven. Der Schaden, den sie verursachen, ist manchmal eher gering. In Zeiten der Pandemie kann Dogmatismus jedoch tödlich sein.

Zum Beispiel für Bürokratie. Lange wurde behindert, dass Impfen auch in Apotheken möglich ist. Dieser Dogmatismus, dass bei der Impfung zwingend ein Arzt zugegen sein muss, ist einer von mehreren Gründen für die langen Schlangen, die wir vor den Impfstellen gesehen haben. Auch hat die kassenärztliche Vereinigung behauptet, sie könne die Impfungen in den Praxen gewährleisten. Jetzt wurden wieder Impfzentren mühevoll aufgebaut und im Lande der Erfindung des ersten Impfstoffes in der Menschheitsgeschichte, der während einer Pandemie durch einen neuartigen Virus zugelassen wurde, kommt es zu Lieferengpässen.

Dogmatismus und Bürokratie sind eng verschwistert

Amerikanische und europäische Zulassungsbehörden haben die Sicherheit und Wirksamkeit geprüft. Und trotzdem läuft die Ständige Impfkommission des RKI langsam und beschaulich hinterher, um sich dann doch nach längerem Bedenken zu einer Zustimmung in den verschiedenen Altersgruppen durchzuringen. Ehrenamt in Ehren, aber ist in einer neuen Pandemiewelle mit neuen Mutanten und steigenden Todeszahlen eine weitere Überprüfung der bekanntermaßen sorgfältig arbeitenden Zulassungsbehörden wirklich erforderlich?

Ich selbst wurde bei der Auffrischungsimpfung zunächst zurückgewiesen, da ich das 70. Lebensjahr noch nicht ganz vollendet habe. Andere wurden nach mehreren Stunden des Wartens wieder heimgeschickt, weil seit der letzten Impfung noch kein halbes Jahr vergangen sei – sechs Tage fehlten. Auch hier wird deutlich, wie eng verschwistert Dogmatismus und Bürokratie sind. Biologische Prozesse werden nicht mit der Stoppuhr gesteuert. Das weiß jeder Arzt. Dennoch halten viele an falschen Prinzipien fest im Glauben, juristisch sei dieser Standpunkt sicherer. Was auch ein Irrglaube ist.

Dogmatismus ist vielfältig. Vor einigen Tagen war er in den Tagesthemen zu beobachten, als ein vermeintlicher Verfechter der Freiheit gegen jedwede Form der Kontaktbeschränkung in der pandemischen Notlage eintrat. Ohne jegliche Argumente verstieg er sich zu der Behauptung, es sei wissenschaftlich erwiesen, dass Kontaktbeschränkung keine Auswirkungen auf den Verlauf der Pandemie hätte. Ein fulminanter Blödsinn. Was macht der als Freiheitsapostel verkleidete Dogmatiker nach der Enttarnung? Statt sich zu korrigieren, behauptet er, man habe ihn falsch verstanden. Wissen Politiker, die nicht oder unzureichend handeln, wie viele Menschenleben auf dem Spiel stehen?

In Deutschland ist vieles schiefgelaufen, noch mehr in Sachsen

Politiker aller Parteien haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Lange wurden die Warnungen von Fachleuten und RKI über den Beginn einer vierten Welle ignoriert und noch bei einem massiven Anstieg der Inzidenzzahlen über die Reduktion der Schutzmaßnahmen geredet und Weihnachtsmärkte und Bergparaden als gesichert angesehen. Schon jetzt haben wir mehr als 100.000 Tote in Deutschland, über 10.000 davon in Sachsen. Wir machen fünf Prozent der Bevölkerung in Deutschland aus und haben zehn Prozent der Todesfälle. In Deutschland ist vieles schiefgelaufen, offensichtlich noch mehr in Sachsen.

Dogmatismus hat in der Krise Konjunktur. Während sich im wissenschaftlichen Handeln und Diskurs gesicherte Erkenntnisse über ein neues Virus, dessen Verbreitung, die Folgen und mögliche Abwehrmaßnahmen über die letzten zwei Jahre deutlich herausgearbeitet hat, haben die Dogmatiker von Anfang an auf jede Frage eine klare Antwort. So wusste die AfD schon immer, was zu tun sei. Nämlich nichts.

Die AfD-Strategie: „Schwurbler aller Regionen vereinigt euch“

Unter dem Dach der Impfgegner und Coronaleugner haben mehrere Fraktionen von Dogmatikern Platz gefunden. Da gibt es gewalttätige Rechtsextremisten, die neben den friedvollen Anhängern der natürlichen Medizin herlaufen. Dazwischen zahlreiche Verschwörungstheoretiker, die Bill Gates und George Soros für die Verbreitung der Corona-Viren verantwortlich machen. Da gibt es Antisemiten, Anhänger von Naturreligionen und Esoteriker. Sie alle finden zusammen in dem festen Glauben, dass das Impfen schädlich ist. Sie alle lehnen den offenen Diskurs mit der Wissenschaft ab. Für eine rationale Kommunikation sind sie nicht zu erreichen.

Dieses Sammelbecken ist der ideale Ort für die AfD. Ohnehin ist der Anteil der Impfgegner in ihren Reihen besonders hoch. Und mit Rechtsextremisten arbeitet sie schon seit Jahren offen und verdeckt zusammen. Ebenso anschlussfähig ist sie für Esoterikern und Antisemiten. Auf keiner einzigen Großdemo von Corona-Leugnern hat die AfD bisher gefehlt. Mit der Strategie „Schwurbler aller Regionen vereinigt euch“ macht die AfD seit zwei Jahren sehr erfolgreich Politik. Die Regionen, in denen die AfD überdurchschnittlich viele Anhänger hat, gehören zu denen mit der geringsten Impfquote in Deutschland. Und diese gehören wiederum zu jenen, mit denen die Intensivstationen in diesen Tagen sehr schnell „volllaufen“. Wenn Patienten mit dem Flugzeug von Sachsen in die Kliniken von Hamburg, Bremen oder Kiel verlegt werden, dann ist auch das ein Zeichen dafür, dass die Strategie der AfD aufgegangen ist.

Niemand vermag zu sagen, wie viele tausend Menschenleben die AfD mit ihrer Coronapolitik geopfert hat, welche unnützen Kosten dem Gesundheitssystem entstanden sind und weiter entstehen und wie viele Langzeitpatienten wir bald versorgen müssen. Aber eines ist sicher: Ohne den weit verbreiteten Dogmatismus, die Prinzipienreiterei und auch den fehlenden Mut in den demokratischen Parteien, bei der Polizei und Verwaltung zur Durchsetzung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften – auch die Zivilgesellschaft muss mehr Courage zeigen – wäre die AfD isoliert und ohne Einfluss.

Gerhard Ehninger – Mediziner, Krebsforscher, Unternehmer Professor Gerhard Ehninger, weltweit anerkannter Hämatologe und Onkologe, ist Dresdens wohl bekanntester Mediziner. Der gebürtige Schwabe hatte nach dem Mauerfall mit seiner Frau die Koffer gepackt und seinen Lebensmittelpunkt nach Ostdeutschland verlegt. Von 1994 bis Ende März 2018 stand er der Medizinischen Klinik I des Uniklinikums Dresden als Direktor vor. Zudem lehrte er als Professor für Innere Medizin an der TU Dresden. Der Name Gerhard Ehninger ist eng mit der Behandlung von Krebspatienten verbunden. Gemeinsam mit Dr. Peter Harf gründete er 1991 die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die heute die weltweit größte Stammzellspenderdatei ist. Ehninger etablierte in Dresden nicht nur die Stammzelltransplantation und rettete so unzähligen Blutkrebspatienten das Leben, sondern arbeitete als Arzt und Forscher zeitlebens an der Entwicklung neuer Therapien im Kampf gegen den Krebs. Das setzt der heute 69-Jährige mit dem 2001 von ihm gegründeten Forschungsunternehmen Cellex fort. Auch zivilgesellschaftlich mischt sich Gerhard Ehninger ein, engagiert sich für Weltoffenheit, Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit. 2017 wurde Ehninger deshalb mit dem Erich-Kästner-Preis des Presseclubs Dresden ausgezeichnet.

Wenn wir im nächsten Jahr wieder eine friedliche und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit ohne Corona feiern wollen, dann müssen wir alle Dogmatiker in ihre Schranken verweisen. Vielleicht kann uns alle auch dieser Wunsch einigen und wir suchen gemeinsam nach Wegen zu diesem Ziel. Dazu wird aber sicher auch gehören, dass wir wieder Verständnis für Schutzmaßnahmen haben und deren Einhaltung auch überwacht wird.

Es darf nicht sein, dass zahlreiche Gastwirte, Beherbergungsbetriebe und Läden ihre eigenen Regeln erfinden und sich über Verordnungen und Gesetze hinwegsetzen. Und seit letzter Woche wird deutlich, dass endlich eine allgemeine Impfpflicht im Bundestag mehrheitsfähig werden kann. Diese ist schon lange überfällig. Arbeiten wir gemeinsam daran, dass wir in der Advents- und Weihnachtszeit 2022 wieder etwas mehr Normalität erleben dürfen.

