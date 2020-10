Dresden

Die Stadt vermeldet am Freitag weitere Corona-Fälle an vier Dresdner Schulen und in zwei Seniorenheimen. Betroffen ist die 62. Grundschule, wo eine Person positiv getestet wurde und für eine zweite Klasse Quarantäne bis zum 26. Oktober angeordnet wurde. Außerdem ist in der 62. Oberschule eine Person positiv getestet worden und für eine sechste Klasse Quarantäne bis ebenfalls 26. Oktober gültig. Je einen Fall gibt es an der Dreikönigsschule und am Gymnasium Klotzsche. Hier laufen die Kontaktermittlungen.

Im Dresdner Osten sind zwei Seniorenheime betroffen. In einem gibt es zwei und in einem weiteren einen positiven Befund. Das Gesundheitsamt ermittelt ebenfalls.

Damit gibt es mittlerweile 15 Bildungseinrichtungen in Dresden, an denen Covid-19 aufgetreten ist. Eine Übersicht:

19. Grundschule Klotzsche

Die Grundschule „Am Jägerpark“, die derzeit in einem Auslagerungsobjekt an der Karl-Marx-Straße in Klotzsche untergebracht ist, vermeldete am Mittwoch einen neuen Corona-Fall. Die Klassenstufe 2 befindet sich bis zum 20. Oktober in Quarantäne. Im September 2020 gab es an der gleichen Schule einen positiven Corona-Nachweis in einer Klasse 3.

Euro-Schulen Dresden am Wiener Platz

Wegen eines positiven Covid-19-Tests befinden sich 28 Schüler der elften Klasse bis zum 20. Oktober in Quarantäne.

Sportgymnasium Dresden

Einzelne Schüler und Lehrer sind seit dem 10. Oktober wegen eines Corona-Falls bis zum 21. Oktober in häuslicher Isolation.

30. Oberschule in der Inneren Neustadt

Bis zum 22. Oktober müssen 47 Schüler und Lehrer aus der 9. Klasse in Quarantäne bleiben.

Gymnasium Plauen

Am Gymnasium Plauen, wo am 5. Oktober ein erster Coronafall aufgetreten war, ist ein zweiter Test positiv ausgefallen. Mittlerweile sind insgesamt 101 Schüler aus vier Klassenstufen in Quarantäne. Diese dauert je nach Datum des letzten Kontakts mit einem positiv Getesteten längstens bis 19. Oktober.

Pestalozzi-Gymnasium

Wegen eines Corona-Falls am Pestalozzi-Gymnasium in Pieschen muss die gesamte Klassenstufe 11 bis zum 19. Oktober in Quarantäne.

Berufliches Schulzentrum für Bau und Technik

Am Beruflichen Schulzentrum für Bau und Technik an der Güntzstraße ist ein Coronafall bekannt geworden. Die ganze Klasse wurde bis zum 20. Oktober in häusliche Absonderung geschickt.

Kindertagesstätte „Haus der kleinen Entdecker“

Seit dem 12. Oktober gibt es einen Corona-Fall in der Kindertagesstätte „Haus der kleinen Entdecker“ des Deutschen Roten Kreuzes in der Albertstadt. Eine Kindergruppe muss bis zum 20. Oktober in Quarantäne.

Weitere betroffene Schulen

Weitere Fälle, bei denen die Quarantäne bereits abgelaufen ist, gab es zudem am Beruflichen Gymnasium der HOGA-Schule, an der 49. Grundschule „ Bernhard August von Lindenau“, an der 51. Grundschule „An den Platanen“ und an der Janusz-Korczak-Schule Dresden.

Von cg