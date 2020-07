Dresden

Das Altenzentrum Schwanenhaus der Diakonissenanstalt bekommt nach mehrjähriger Planung einen Neubau. Hierfür haben die Beteiligten am Freitag symbolisch den Grundstein gelegt. Wie die Diako-Seniorenhilfe GmbH mitteilt, sind zwei Neubauten an der Ost- und Westseite des Zentrums an der Holzhofgasse sowie dessen Sanierung geplant.

Bessere Bedingungen für Bewohner und Mitarbeiter

Geschäftsführerin Esther Selle erhofft sich durch das Projekt verbesserte Lebensbedingungen für die Bewohner, vor allem für jene, die auf ein Einzelzimmer warten, wie sie sagt. Zudem führe eine „moderne technische und räumliche Ausstattung sowie mehr Platz für die Besprechungen“ dazu, dass sich die Arbeitsbedingungen der Pflegefachkräfte verbesserten, so Einrichtungsleiterin Elisabeth Rau. Erhöhte Platzkapazitäten führten zu erhöhtem Personalbedarf. Deshalb wirbt die Diako-Seniorenhilfe in ihrer eigenen Berufsfachschule für Pflegeberufe.

Anzeige

30 zusätzliche Plätze

Das Projekt unter der Leitung des Architekturbüros Hillebrand und Berlekamp soll Ende 2023 beendet sein. Mit dem Neubau erhöht sich die Bettenanzahl im Altenzentrum von bisher 66 auf 96. „Ich kann den vielen Bewerbern dann endlich eine zeitnahe Aussicht auf Aufnahme in das Schwanenhaus geben und die lange Warteliste wird kürzer“, freut sich Rau.

Weitere DNN+ Artikel

Da der Gebäudekomplex aus verschiedenen Teilen besteht, unterteilten die Planer das Projekt in drei Bauphasen. So können die Bewohner in das jeweils fertiggestellte Gebäude ziehen. Insgesamt kostet die Erweiterung rund 14,3 Millionen Euro. Neben neuen Bewohnerzimmern bekommt die Pflegeeinrichtung Praxisräume für das Facharztzentrum am Diako sowie eine Praxis für Physiotherapie. Zudem ist für das dritte Obergeschoss ein „ Hotel Garni“ mit 25 Gästezimmern geplant, das die Evangelische Behindertenhilfe Dresden betreiben wird.

Von DNN