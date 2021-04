Dresden

Verkehrsteilnehmer in Dresden sollten von Dienstagabend bis Mittwochmorgen besonders vorsichtig unterwegs sein. Der Deutsche Wetterdienst warnt zwischen 20 und 9 Uhr vor überfrierender Nässe auf den Straßen. Am Abend und in der Nacht ist immer wieder mit Graupel- oder Schneeschauern zu rechnen. Bei Temperaturen um die 0 Grad kann der Niederschlag am Boden gefrieren.

Lesen Sie auch Mehrere Unfälle in Dresden: Stau auf der Löbtauer Brücke

Bereits am Dienstag war es durch winterliche Straßenverhältnisse in Dresden zu zahlreichen Unfällen gekommen. Über 70 Einsätze meldete die Polizei. Unter anderem musste die Löbtauer Brücke nach mehreren Kollisionen gesperrt werden.

Von RND