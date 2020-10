Dresden

Und wieder bleiben Bus und Bahn im Depot: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Donnerstag erneut zu einem ganztägigen Warnstreik bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) aufgerufen. Es sind ähnliche Einschränkungen zu erwarten wie am 29. September, als die DVB-Mitarbeiter zuletzt in einen Warnstreik gegangen sind. Damals gingen lediglich auf einigen Buslinien Fahrzeuge in den Betrieb. Anders als beim letzten Mal, als bundesweit bei kommunalen Verkehrsbetrieben gestreikt wurde, sind dieses Mal nur Städte im Freistaat betroffen. Wichtig: Sowohl bei den Dresdner S-Bahnen als auch im Regionalbusverkehr ist nicht mit Einschränkungen zu rechnen. Sie werden nicht bestreikt.

Premiumbuslinien mit 60er-Nummer betroffen

Da direkt bei den DVB angestellte Fahrer zum Warnstreik aufgerufen sind, ist mit Einschränkungen vor allem auf den sogenannten Premiumbuslinien mit einer 60er Nummer und auf allen Straßenbahnlinien zu rechnen. Am 29. September blieben alle Straßenbahnen im Depot.

Bei den Buslinien ist das Bild unterschiedlich. Grund ist, dass dort auch Fahrer der Dresdner Verkehrsservicegesellschaft (DVS), der Regionalbusunternehmen Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) und Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) sowie von Taeter Tours und Satra eingesetzt werden. Sie haben einen eigenen Tarifvertrag mit Löhnen, die laut Verdi-Fachbereichsleiter Gerd Doepelheuer deutlich über denen des DVB-Fahrpersonals liegen – der Grund des Streiks.

Nimmt man den Warnstreik vom 29. September zum Maßstab, dann dürften die Buslinien 62, 63, 64 und 81 größtenteils oder komplett ausfallen. Einzelne Fahrten wird es aller Voraussicht nach auf den Linien 61, 66, 70, 80, 84 und 87 geben. Etwas besser sieht es auf den Linien 65, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 86, 88, 89, 90 und 92 aus, wobei auch dort mit Ausfällen zu rechnen ist. Ebenso wird der Ersatzverkehr auf der Linie 11 zwischen Waldschlößchen und Ullersdorfer Platz verhältnismäßig zuverlässig verkehren – nicht aber die Straßenbahnen auf dem übrigen Streckenast.

Verdi : 400 Euro mehr für alle Beschäftigten

Grund für den Streik sind stockende Tarifverhandlungen. Verdi fordert für allem Beschäftigten bei kommunalen Verkehrsunternehmen 400 Euro mehr. Schließlich kassierten sie Durchschnittslöhne, die sie im bundesweiten Vergleich an die vorletzte Position rücken, heißt es zur Begründung. Bei der jüngsten Tarifverhandlung am Montag haben die Arbeitgeber dagegen eine Nullrunde für dieses Jahr und nur geringe Steigerungen um etwa ein Prozent in den Folgejahren bis 2023 angeboten. „Es grenzt an Verhöhnung der Beschäftigten“, urteilt Gewerkschaftsmann Gerd Doepelheuer scharf darüber.

Die Arbeitgeber hätten ihr deutlich unter den Forderungen der Gewerkschaft zurück gebliebenes Angebot mit Verweis auf Corona und leere Kassen begründet. „Wir hören allerdings immer, dass das Geld für eine Tariferhöhung fehlt“, zeigt sich Gerd Doepelheuer davon wenig beeindruckt. Tatsächlich hat die Coronapandemie den Dresdner Verkehrsbetrieben einen Millionenverlust beschert – und dabei sind die DVB noch besser durch das Jahr gekommen als andere Nahverkehrsunternehmen. Dem Vernehmen nach zeigen sich die Dresdner auch Gesprächsbereiter als die Vertreter anderer bestreikter Unternehmen in Leipzig, Chemnitz, Plauen und Zwickau.

Neben der ordentlichen Lohnsteigerung geht es um eine Absenkung der Wochenarbeitszeit von derzeit 39 auf 38 Stunden sowie einige Regelungen, die den Dienstbetrieb betreffen. „Die Beschäftigten haben geteilte Dienste, häufen teils sehr viele Überstunden an, das wollen wir ändern“, sagt Gerd Doepelheuer.

