Dresden: Deshalb zieht der regionale Energiekonzern vor den Kadi

Die drei großen sächsischen Kommunalversorger SachsenEnergie AG, Stadtwerke Leipzig GmbH und eins energie in sachsen GmbH & Co. KG reichen am Montag eine zweite Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gericht gegen die Fusion von E.ON und RWE ein. Wie weitere acht Kläger wollen die Unternehmen aus Sachsen die Einstellung des Wettbewerbes zwischen den beiden größten deutschen Energieversorgern RWE und E.ON nicht hinnehmen.

Aufteilung des Energiemarktes schädlich für die Verbraucher

Die vertikale Aufteilung des Energiemarktes sei schädlich für den Wettbewerb und zum Nachteil der Verbraucher, teilten die Regionalversorger am Freitag mit. Nachdem sich die Klägergemeinschaft bereits im Mai 2020 gegen die Bündelung sämtlicher Erzeugung bei RWE wandte, greift die jetzt angekündigte Nichtigkeitsklage den zugunsten von E.ON verabredeten Zuschlag der Wertschöpfungsstufen Vertrieb, Netz und innovatives Geschäft an. Damit werden insgesamt mindestens 22 Nichtigkeitsklagen gegen die Fusion beim Europäischen Gericht (EuG) in Luxemburg vorliegen.

Die Nichtigkeitsklage richtet sich gegen die Großfusion von E.ON und RWE, mit der die beiden ehemaligen Rivalen den deutschen Energiemarkt unter sich aufteilen und jeglichen Wettbewerb untereinander einstellen, so die Kläger. Die einzelnen Schritte dabei wurden bereits von der Kommission gebilligt. Diese Freigabe wollen die sächsischen Klägerinnen, wie acht andere Unternehmen des Energiemarktes auch, mit ihrer Klage angreifen.

Zusammenschluss wird gerade in Sachsen spürbar

Aus sächsischer Sicht ist insbesondere die Zusammenführung der enviaM Mitteldeutsche Energie AG und E.DIS AG – für sich genommen bereits die größten Versorger Ostdeutschlands – eine wesentliche regionale Wettbewerbsbeeinflussung, so die Regionalversorger. Der Zusammenschluss werde somit gerade in Sachsen besonders spürbar. Was aus Sicht der Fusionsparteien ein Befreiungsschlag aus der Bedrängnis sei, in die beide Unternehmen durch den Atom- und Kohleausstieg geraten wären, sei ein empfindlicher Rückschritt für den Wettbewerb. Er berge große Gefahren insbesondere für die SachsenEnergie AG.

Zwei Champions zu Lasten des Mittelstands

SachsenEnergie, eins energie in sachsen und Leipziger Stadtwerke hätten – ebenso wie eine Reihe weiterer Unternehmen, Verbände und Personen – das Vorhaben von Anfang an kritisch verfolgt und Bedenken gegen die von RWE und E.ON verabredete Neuaufteilung des deutschen Energiemarktes, das Schaffen zweier nationaler Champions zu Lasten des Mittelstandes und den Verlust der Liberalisierung des Energiemarktes vorgetragen. Die Nachteile für den Wettbewerb und damit für alle Verbraucher seien nicht akzeptabel. Das jeweilige Ziel der 22 Nichtigkeitsklagen sei es, die Freigaben der E.ON/RWE-Fusion für nichtig erklären zu lassen.

SachsenEnergie versorgt 600 000 Kunden

Mit der Fusion der Stadtwerke Dresden GmbH (Drewag) und der Energie Ostsachsen AG (Enso) ist zum Anfang 2021 SachsenEnergie als größte Kommunalversorger Ostdeutschlands entstanden. Das Unternehmen versorgt rund 600.000 Kunden mit Energie, Wasser, energienahen Dienstleistungen und moderner Infrastruktur. In den kommenden zehn Jahren will SachsenEnergie über zwei Milliarden Euro in die Versorgungsinfrastruktur investieren. SachsenEnergie hat 3.500 Mitarbeiter, einen Jahresumsatz von 2,8 Milliarden Euro und eine Bilanzsumme von 2,5 Milliarden Euro.

