Dresden: Deshalb müssen die Johanniter den Preis wieder erhöhen

Dresden

69 Euro für einen PCR-Test – dieser Preis ist unschlagbar günstig. Und bis auf Weiteres Geschichte. „Wir sind darauf hingewiesen worden, dass wir mit unserem Angebot gegen die ärztliche Gebührenverordnung verstoßen“, erklärte Danilo Schulz, Bereichsleiter Kommunikation bei der Johanniter-Unfall-Hilfe. „Daher sind wir angehalten, die Preisgestaltung vorerst wieder auf die gängigen 150 Euro für den PCR-Test anzupassen.“

An die ärztliche Gebührenverordnung müssten sich alle Anbieter halten, bedauert Schulz. „Da sind uns die Hände gebunden.“ Die Johanniter, die in ihren Testzentren in Hellerau und in Heidenau an der Stadtgrenze zu Dresden Corona-Tests anbieten, hatten in der Zusammenarbeit mit der DKMS Life Science Lab GmbH die Möglichkeit gesehen, den hohen Preis für den sicheren PCR-Test zu senken.

„Das haben wir rückabwickeln müssen. Wir haben alle Personen, die bei uns einen PCR-Test gebucht haben, darüber informiert“, so der Bereichsleiter. Die meisten hätten verständnisvoll auf die Rückkehr zu den alten Preisen reagiert. Sobald es Neuigkeiten gibt, würden die Johanniter darüber informieren. „Wir sind gegenwärtig dabei, die Sachlage im Detail zu klären“, erklärte Schulz.

Von Thomas Baumann-Hartwig