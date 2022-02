Dresden

Vielen dürfte es nicht entgangen sein: Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch sind Polizeihubschrauber über der Dresdner Innenstadt gekreist. Vor allem in den sozialen Netzwerken fragten einige Nutzer nach dem Grund: Ob schon wieder ,Querdenken’ sei, schrieb beispielsweise einer.

Selbsternannte „Querdenker“ waren jedoch nicht der Auslöser für die Einsätze. Sondern der 13. Februar: Am Sonntag jährt sich das geschichtsträchtige Datum zum 77. Mal, viele Gedenk-Veranstaltungen sind geplant. Auch Neonazis wollen wieder aufmarschieren, 2021 waren nur stationäre Kundgebungen möglich gewesen.

Deshalb wollte sich die Dresdner Polizei am Dienstag einen Überblick über die aktuellen städtischen Straßen- und Baustellenverhältnisse verschaffen, sagte ein Sprecher auf DNN-Anfrage. Derartige Erkenntnisse würden nicht vorliegen und ein Hubschrauber sei das einfachste Mittel, um schnell eine Übersicht zu erhalten.

Der Einsatz am Mittwoch hatte wahrscheinlich das gleiche Ziel, allerdings war er nicht von der hiesigen Polizeidirektion organisiert gewesen. Verantwortlich dafür war die Fliegerstaffel der Bundespolizei Berlin, hieß es aus dem Bundespolizei-Revier Dresden. Genaueres wisse man aber auch nicht.

Von ffo