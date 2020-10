Dresden

Das Leben hält seltsame Fügungen bereit: Da besetzt der Stadtrat nach jahrelanger Vakanz im Juni den wichtigen Posten des Schulamtsleiters neu – und das mit einer ganz knappen Mehrheit – und dann ist der neue Amtsleiter auch schon wieder weg. Seine Stelle soll ausgerechnet die Frau erhalten, die an den Mehrheitsverhältnissen im ersten Anlauf knapp gescheitert ist.

Leiter des Gesundheitsamtes orientiert sich neu

Ursache für den Wechsel ist ein Abschied an anderer Stelle im Rathaus: Jens Heimann, Leiter des Gesundheitsamtes und Amtsarzt, will sich neu orientieren und verlässt Ende Oktober die Behörde. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) spricht Heimann ausdrücklich seinen Dank aus. „Wir verlieren einen geschätzten Kollegen. Er hat gerade in den letzten Monaten buchstäblich den Laden am Laufen gehalten.“

Weil gerade in Zeiten der dynamischen Ausbreitung des Coronavirus das Gesundheitsamt nicht über Monate unbesetzt bleiben kann, wechselt der 31-jährige Frank Bauer an die Spitze der Behörde. Er kehrt zurück, den vor seiner Wahl zum Schulamtsleiter war er als Abteilungsleiter Grundsatz und Verwaltung im Gesundheitsamt tätig.

Gesundheitsamt wird umstrukturiert

Wegen der wachsenden Anforderungen an den öffentlichen Gesundheitsdienst wird das Gesundheitsamt ab 1. November neu strukturiert, kündigte Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke) an. Die Behörde heißt künftig Amt für Gesundheit und Prävention. „Das Coronavirus gönnt uns keine Atempause. Die Pandemie setzt den öffentlichen Gesundheitsdienst massiv unter Druck. Der Gesundheitsdienst muss stärker und präsenter denn je aufgestellt werden“, erklärte Kaufmann das Ziel. Bauer sei ein verwaltungserfahrener Krisenmanager.

SPD-Mitglied wird neue Amtsleiterin

Da auch das Schulverwaltungsamt nicht wieder über Monate hinweg unbesetzt bleiben soll, will das Rathaus die knapp gescheiterte Bewerberin Katrin Düring engagieren. Die studierte Lehrerin ist seit 1993 im Schuldienst des Landes Brandenburg tätig. Sie ist SPD-Mitglied und war insbesondere von der SPD-Fraktion für die Stelle ins Gespräch gebracht worden.

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) erklärte: „Mit Katrin Düring würden wir eine Expertin gewinnen, die vielfältige Erfahrungen in der Verwaltung und auf der kommunalpolitischen Ebene mitbringt. Das sind gute Voraussetzungen für die Bewältigung der Herausforderungen im Schulbereich.“ Der Bürgermeister verwendet den Konjunktiv, weil der Stadtrat auf seiner Sitzung am 15. Oktober der Personalie seinen Segen erteilen muss.

Von Thomas Baumann-Hartwig