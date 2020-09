Dresden

Gewählt – aber noch nicht da: Der neue Baubürgermeister Stephan Kühn ( Bündnis 90/Die Grünen) erklärt, was er bis zum Amtsantritt noch zu tun hat.

Nur 34 Stimmen von 67 Stimmen – Herr Kühn, überrascht Sie das Wahlergebnis?

Ich freue mich, dass ich gewählt worden bin – und zwar im ersten Wahlgang. Bei einer geheimen Wahl gibt es manchmal Überraschungen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe.

Hinterlässt das Wahlergebnis bei Ihnen Spuren?

Dafür gibt es keinen Anlass. Ich habe gute Gespräche in den Stadtratsfraktionen geführt. Daran werde ich jetzt anknüpfen. Ich beschäftige mich mit der neuen Herausforderung und nicht mit dem Wahlergebnis.

Wann übernehmen Sie das Amt?

Ich fange am 19. Oktober an. Vorher muss ich für eine geordnete Übergabe in Berlin sorgen. Ich muss ja jetzt mein Bundestagsmandat niederlegen. Am 1. Oktober vernehme ich aber noch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) als Zeuge im Untersuchungsausschuss Pkw-Maut. Und dann begleite ich die Eingewöhnung meiner Tochter in eine Krippe in Dresden.

Wer rückt für Sie in den Bundestag nach?

Es läuft auf Wolfgang Wetzel aus Zwickau hinaus.

