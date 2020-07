Dresden

Am 1. Juli 1990 hatten die DDR-Bürger endlich die D-Mark in der Tasche und konnten Dinge kaufen, die es für die ungeliebten „DDR-Aluchips“ nicht gab. Inzwischen bezahlen wir im Osten Deutschlands schon fast 20 Jahre mit dem Euro – doppelt so lange, wie wir es mit der Westmark taten. Trotzdem war deren Einführung 1990 wohl das einschneidendere Erlebnis für jene, die beide Währungsumstellungen miterlebten.

Dass die Währungsunion schnell kommen musste, war „alternativlos“, wie man heute sagen würde. „Wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, gehen wir zu ihr“, war die Stimmung im Land, und das führte zur Abwanderung in den Westen. Allerdings waren mit dem neuen Geld nicht nur neue Möglichkeiten des Konsums verbunden. Es änderte sich auch das gesamte Wirtschafts- und Sozialgefüge. Die Zeitungen berichteten deshalb nicht nur über die aufregende Anlieferung der neuen Münzen und Scheine unter Polizeibewachung, über die Formalitäten der Kontenumstellung und neue Preise, sondern auch über die mangelnde Konkurrenzfähigkeit der DDR-Betriebe und den Abbau von Arbeitsplätzen.

SNN: Keine schlagartige Verbesserung der Situation

Die SNN greifen das in ihren „Gedanken zum Wochenende“ auf. Die D-Mark in den Taschen, die Regale gut gefüllt – „Kein bisschen Skepsis?“, heißt es da. Es werde wohl ab übermorgen nicht alles reibungslos laufen, was bisher holperte. Und wenn wir unsere letzten Scheine mit dem Bild von Marx abgeben, sollten wir nicht Verhältnisse heraufbeschwören, die er beschrieben hat. Ohne ein bisschen Solidarität für den Mann auf dem Ast nebenan werde es in unserer Entwicklungsregion nur sehr schwer aufwärts gehen.

Tageblatt: Vorsicht bei Geldgeschäften und Versicherungen

Dass mit der neuen Währung ganz neue Gesetze auf die DDR-Bürger zukommen und auch Risiken, die sie bisher nicht kannten, ist Thema für das Sächsische Tageblatt. Einiges davon ist auf drei Seiten des Wochenendjournals zusammengefasst, das – anders als der Rest der Zeitung – bereits farbig gedruckt wird. „Vorsicht bei der Unterschrift“, heißt es dort. Wichtigste Regel sei, niemals Geschäfte an der Haustür abzuschließen. Bei der Fülle von Krediten, die angeboten werden, sei zu bedenken: „Wer leihen will, muss Sicherheiten bieten“. Die Bundesbürger seien Weltmeister im Abschluss von Versicherungen – auch ein Dschungel, in den sich die Leute in der DDR erst hineinfinden müssen. Dann gibt es auch noch die vielen Möglichkeiten, die harte Währung anzulegen und ebenso viele Risiken, sein Geld dabei zu verlieren. Und nicht zuletzt den neuen Umgang mit dem Finanzamt inklusive der Formulare für die Steuererklärungen, die „nicht immer leicht zu lesen“ sein werden.

Union: Demokratie ist anstrengend

Die Union druckt ein Interview mit Landesbischof Johannes Hempel zu den Veränderungen. Der will „kein Christentum zu herabgesetzten Preisen“, meint „diese Demokratie wird uns noch zu schaffen machen“. Wir würden nicht mehr gegängelt, müssten jetzt gehen lernen: „und das strengt auch an“.

Die D-Mark ist lange wieder weg, aber vieles, über das damals debattiert wurde, diskutieren wir auch heute noch.

Von Holger Grigutsch