Strahlend weißes Federkleid, ein Schnabel in leuchtendem Orange und eine schwarze Maske im Gesicht, wie mit einem dünnen Pinsel gezeichnet – der berühmte Methusalem-Schwan im Großen Garten sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Dabei hat er wenigstens 20 Jahre auf dem Buckel. Oder besser auf dem Höcker. Denn der betagte Vogel ist ein Höckerschwan.

Mindestens 20 Jahre alt

Mit seinem hohen Alter ist der weiße Schönling vom Carolasee eine wahre Rarität. Denn nur 0,3 Prozent der Schwäne werden 20 Jahre alt, so die Einschätzung des Vogelberingers Thomas Eißer. „Manche schätzen ihn sogar auf 23 oder 24 Jahre“, sagt der Experte. Umgerechnet in Menschenjahre käme man auf einen Hundertjährigen. Seit 2007 beringt Thomas Eißer Schwäne in Dresden. Methusalem hat er zwar nicht den Ring umgelegt, seit einigen Jahren kümmert er sich jedoch um den Vogel.

Von Dippoldiswalde über Lungkwitz nach Dresden

Eißers Erzählungen beweisen, dass der Uralt-Schwan schon einiges erlebt hat. Bevor er nach Dresden kam, residierte der Vogel am Hafterteich in Dippoldiswalde und in Lungkwitz. Wie lange er schon im Großen Garten lebt, kann Eißer nicht genau sagen. Aber fest steht, dass der Schwan dort das Kommando hat. „Den Carolasee sieht er als sein eigenes Revier. Und das verteidigt er auch“, sagt Eißer.

Vom Macho zum ruhigen Gemüt

Doch auf großes Machogehabe hat der Vogel keine Lust mehr. „Mittlerweile ist er wirklich ruhig geworden. Ich kenne ihn noch von früher, da war das nicht so angenehm mit dem Burschen“, erinnert sich der Vogelberinger. Aber jetzt, durch das hohes Alter, und vielleicht auch wegen seiner jungen Partnerin, sei das nicht mehr so.

Dank seiner jungen Schwanendame ist Methusalem erst kürzlich wieder Vater geworden. Acht Eier brüteten die beiden am Carolasee aus.

In Sachen Familie ist der Vogel mittlerweile ein Profi – schon mehrmals hat er Nachwuchs gezeugt. Aber nicht genug: Nachdem seine frühere Partnerin 2018 verstorben war, zog Methusalem seine Jungschwäne kurzerhand alleine auf.

40 Jahre alter Schwan gesichtet

Wie lange der gefiederte Seebewohner den Dresdnern wohl noch erhalten bleibt? „In Dänemark hat man mal einen Schwan gefunden, der wurde 40 Jahre alt“, sagt Thomas Eißer. Besteht also die Möglichkeit, dass der weiße Schönling noch ein Weilchen die Stellung hält.

Von Laura Catoni