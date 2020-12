Dresden

Die Bauzäune sind gefallen: Zwar um Monate verspätet, aber zumindest noch in diesem Jahr. Der Schallenbrunnen am Dippoldiswalder Platz präsentiert sich jetzt unverhüllt. Wasser sprudelt in der kalten Jahreszeit zwar nicht, aber wenigstens sind die Bauarbeiter abgezogen und haben den Platz rückstandsfrei verlassen.

Eigentlich sollte der Schalenbrunnen, als grandioser Auftakt des wirklich gelungenen Promenadenrings West gedacht, schon im Frühjahr fertig sein. Doch bei der Abnahme fielen den Experten Mängel ins Auge: An den verbauten Platten der Brunnenverkleidung traten Risse auf. Es wurde weiter gebaut und der Brunnen war hinter dem Zaun versteckt.

Kosten: 580 000 Euro

Nun also ist die Anlage frei, und im nächsten Frühjahr soll das Wasser dann sprudeln. Die Kosten für den Aufbau des Wasserspiels am Dippoldiswalder Platz belaufen sich auf etwa 580 000 Euro. In der stattlichen Summe sind Planungskosten, Erdarbeiten, Fundamentierung, Elektroanschluss, Frisch- und Abwasseranschluss, Becken, Brunnenkammer, Pumpen und auch die Aufbereitung der Brunnenschalen enthalten.

Den Schalenbrunnen „Wasserspiel“ hatte die Dresdner Künstlerin Leoni Wirth (1935 bis 2012) für die Prager Straße geschaffen. Der Brunnen war Teil des großräumigen Fußgängerbereichs auf Dresdens Boulevard, der zwischen 1967 und 1972 errichtet wurde. Beim Jahrhunderthochwasser 2002 wurde der Brunnen beschädigt und 2004 abgebaut und eingelagert.

Von Thomas Baumann-Hartwig