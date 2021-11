Dresden

Der ehemalige Club auf dem Areal des Kraftwerks Mitte erstrahlt seit einiger Zeit in neuem Glanz: Mit dem „Stromwerk“ entstand im Herzen von Dresden eine Location, die sich durch ein zweigeteiltes Nutzungskonzept auszeichnet. Die Umbauarbeiten waren ein weiterer Schritt auf dem Weg, die einstige Industriebrache in ein Kultur- und Kreativzentrum zu verwandeln.

Im Juni 2019 hatten Bauarbeiter begonnen, den „Kraftwerk Mitte Club“ zu sanieren. Über zwei Millionen Euro investierte die Drewag, die seit diesem Jahr zur Sachsen Energie gehört. Das Energieunternehmen ist maßgeblich an der Transformation des gesamten Geländes beteiligt.

Hereinspaziert: Der Eingangsbereich des „Stromwerks“. Quelle: Dietrich Flechtner

Keine langen Warteschlangen mehr

Vor allem die historische Bausubstanz war bei den Arbeiten mitunter hinderlich. Die heutzutage üblichen statischen Traglasten seien nicht gegeben gewesen, sagte Mirco Meinel von der Eventagentur First Class Concept. Meinel bespielt das „Stromwerk“ künftig gemeinsam mit Olaf Maatz, dem Geschäftsführer der Comödie Dresden und der neu gegründeten KCE Kraftwerk Mitte Comedy und Event GmbH.

Die Verantwortlichen mussten etwa eine Sprinkleranlage installieren lassen, für die die Decke allerdings nicht ausgelegt war. „Also schafften wir Trägersysteme“, sagte Meinel. Möglichst kaum sichtbar, um das Gebäude nicht zu verunstalten. Besonders viel Zeit kostete auch der Ausbau des Untergeschosses, der seit Jahrzehnten brach gelegen hatte.

Von nun an befinden sich dort geräumige Garderoben und Toiletten, komfortable Umkleidekabinen für Künstler sowie Lagerflächen. Besonders an den WCs erfreuten sich die Betreiber. Früher hatte es nur eine sehr kleine Toilettenanlage gegeben, die zwangsläufig zu langen Warteschlangen führte, sagte Meinel. Das sei jetzt anders. Den Gästen zugute kommt bestimmt auch der überdachte Eingangsbereich.

Firmenevents, Konzerte und Comedy

Das „Stromwerk“ verfügt insgesamt über 641 Sitz- und rund 1 400 Stehplätze. Neben dem großen Saal mit flexibler Bühne und moderner Licht- und Tontechnik gibt es abtrennbare Seitenlogen, im Obergeschoss zusätzlich eine Lounge. Aber was findet künftig überhaupt in der neuen Location statt?

Zum einen können Unternehmen im „Stromwerk“ Firmenevents veranstalten. Dafür zuständig ist Mirco Meinel mit seiner Agentur. Zum anderen will Olaf Maatz eine ganze Reihe von öffentlichen Veranstaltungen organisieren – seien es Konzerte, Sportevents wie Wrestling-Matches oder Stand-up-Comedy.

Wichtig festzuhalten bleibe aber, dass „wir das Konzept der Comödie nicht eins zu eins übertragen“, sagte Maatz. Ansonsten würden sich beide Spielstätten zwangsläufig kannibalisieren. Auch Partys sollen hin und wieder steigen – forcieren wollen die beiden Betreiber die Feierei aber nicht. „Der Verschleiß der Spielstätte muss im Rahmen bleiben“, sagten Maatz und Meinel einstimmig.

Kraftwerk Mitte 2025 fertig saniert

Derzeit müssen Bauarbeiter noch den Außenbereich fertigstellen. Doch der Spielbetrieb läuft bereits seit etwas über einem Monat. Mit der Resonanz sind die Betreiber weitgehend zufrieden. Die Halloween-Party vergangenes Wochenende war beispielsweise ausverkauft. Bis Mitte November läuft die Komödie „Komplexe Väter“ von René Heinersdorff. Die Generalprobe fand am Mittwoch statt.

Während der Umbau des „Stromwerks“ also beinahe abgeschlossen ist, dauern die Arbeiten auf dem Kraftwerk-Mitte-Gelände noch an. 2025 soll das gesamte Areal fertig saniert sein, versprach Frank Neuber von Sachsen Energie Anfang September in den DNN.

Von Felix Franke