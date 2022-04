Dresden: Der Formfehler und die Folgen für Oberbürgermeister Dirk Hilbert

Dresden

War sich der Grünen-Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann bewusst, welches Erdbeben er auslösen würde? Der Politiker meldete sich am Montagnachmittag im Gemeindewahlausschuss im Plenarsaal des Rathauses fast schüchtern und sprach mit so leiser Stimme, dass er vom Wahlleiter Markus Blocher um Wiederholung gebeten wurde. Und dann sprach es Lippmann aus: „Eine Person hat die Versicherung an Eides statt unterschrieben, die nicht in Dresden wohnt.“

Da war es heraus. Der Verein Unabhängige Bürger für Dresden e.V. hat bei der Nominierung von Amtsinhaber Dirk Hilbert (FDP) die Vorschriften des Wahlrechts nicht beachtet. Frank Schröder, Inhaber einer Werbe- und Veranstaltungsagentur, hat bei der Aufstellung mitgestimmt und die Versicherung an Eides statt unterschrieben. Schröder ist aber in Dresden nicht wahlberechtigt. Er wohnt in Kesselsdorf.

Blocher hat trotz vieler offener Fragen über den Wahlvorschlag abstimmen lassen. Mit drei gegen zwei Stimmen bei zwei Enthaltungen ließ der Gemeindewahlausschuss Dirk Hilbert als Bewerber zur Wahl zu. Trotz des Formfehlers. Mehrere Mitbewerber haben Beschwerde gegen diesen Beschluss bei der Landesdirektion Sachsen (LDS) angekündigt. Pirat Martin Schulte-Wissermann hat bereits Beschwerde eingelegt. Wie geht es jetzt weiter?

Wieso handelt es sich um einen Formfehler?

Nur Wahlberechtigte dürfen laut Kommunalwahlgesetz einen Kandidaten für die OB-Wahl in Dresden aufstellen. Die Versicherung an Eides statt dürfen nur Stimmberechtigte einer Mitgliederversammlung unterschreiben. Da Schröder nicht wahlberechtigt ist, war er auf der Mitgliederversammlung des Vereins auch nicht stimmberechtigt und hätte die Versicherung an Eides statt nicht unterschreiben dürfen.

Welche Auswirkungen haben diese Formfehler?

Darüber streiten sich die Juristen. Viele von der DNN kontaktierte Verwaltungsrechtler erklärten, ohne genauere Kenntnis der Umstände kein fundiertes Urteil abgeben zu können. Die meisten erklärten, der Umstand, dass Schröder mitgestimmt hat, müsse nicht zwingend zum Ausschluss des Wahlvorschlags führen. Denn, so die Argumentation, was wäre passiert, wenn Schröder nicht mitgestimmt hätte oder gegen Hilbert gestimmt hätte? Nichts, weil der Verein Hilbert einstimmig aufgestellt hat. Schwerwiegender könnte die Unterzeichnung der Versicherung an Eides statt sein: Die Unterschrift von Schröder könnte dem Dokument die Wirkung nehmen. Dann stünde Hilbert vor dem Aus.

Wer darf den Formfehler rügen?

Die Mitbewerber bei der Oberbürgermeister-Wahl. Die Piraten haben bereits Beschwerde eingereicht, die Linken und die AfD haben eine Beschwerde angekündigt, auch Bewerber Marcus Fuchs will das Rechtsmittel einlegen. Die Piraten sehen einen schwerwiegenden Fehler der Aufstellungsversammlung. Die Linken erklärten: „Die uns derzeit zugänglichen Informationen sprechen dafür, dass der Wahlvorschlag der Wählervereinigung Verein Unabhängige Bürger für Dresden nicht hätte zugelassen werden dürfen. Die Linke hat größtes Interesse daran, dass die Wahl am 12. Juni rechtsgültig stattfindet und nicht auf Grund einer nachträglichen Wahlanfechtung wiederholt werden muss“, so Stadtvorsitzender Jens Matthis.

Wer entscheidet über die Zulassung von Dirk Hilbert?

Die Landesdirektion. Die Behörde kann den Beschwerden stattgeben und Hilbert aus dem Rennen nehmen. Die LDS kann aber auch erklären, dass die Fehler nicht so schwerwiegend sind, einen so schwerwiegenden Eingriff in die Kommunalwahl wie die Nichtzulassung eines vom Verein, der FDP und der CDU unterstützten Bewerbers zu rechtfertigen.

Gibt es Rechtsmittel gegen die Entscheidung?

Nein. Vor der Wahl nicht. Egal, was die LDS entscheidet, mit den Folgen dieser Entscheidung geht es am 12. Juni an die Wahlurnen. Erst nach erfolgter Wahl sind Klagen gegen die Gültigkeit des Wahlergebnisses möglich. Es ist damit zu rechnen, dass das Ergebnis der Oberbürgermeister-Wahl in Dresden erst nach einem längeren Rechtsstreit feststeht. Insbesondere dann, wenn die LDS Hilbert zur Wahl zulässt.

Kann Dirk Hilbert im zweiten Wahlgang antreten?

Bei der OB-Wahl 2001 kam Wolfgang Berghofer im zweiten Wahlgang – untechnisch formuliert – wie Kai aus der Kiste, um als Mitbewerber die Wahl von Ingolf Roßberg (FDP) zu verhindern. Berghofer war im ersten Wahlgang nicht dabei und seine Mission blieb unerfüllt. 2012 wurde das Kommunalwahlgesetz geändert. Es sind nur noch Bewerber für den zweiten Wahlgang zugelassen, die bereits am ersten Wahlgang teilgenommen haben.

Wie kommentiert die Politik die Ereignisse?

Mit Spott und Häme. Wer nicht mal in der Lage sei, seine Aufstellung als Kandidat rechtssicher zu organisieren, dürfe nicht an der Spitze von Dresden stehen, meinte ein linker Politiker. Viele Kommunalpolitiker schüttelten den Kopf darüber, dass der amtierende Oberbürgermeister über einen Formfehler zu Fall gebracht werden könnte. Hilbert wäre besser beraten gewesen, als Kandidat der FDP anzutreten, hieß es. Die Partei hätte eine rechtssichere Aufstellung hinbekommen.

Was sagt Hilberts Wahlverein?

„Der Wahlvorschlag des Vereins Unabhängige Bürger für Dresden, Dirk Hilbert als OB-Kandidaten zu nominieren, wurde vom Gemeindewahlausschuss angenommen. Durch die Zustimmung des Gemeindewahlausschusses gehen wir davon aus, dass alle mehrfach geprüften Wahlunterlagen am 14. März 2022 formell vollständig und korrekt eingereicht worden sind. Wir freuen uns auf einen fairen und spannenden Wahlkampf 2022“, erklärte Henry Buschmann, Pressesprecher von Dirk Hilbert im Wahlkampf.

Welche Folgen gibt es für die politische Statik?

Eine Nichtzulassung von Hilbert wäre ein Super-GAU für das bürgerliche Lager in der Stadt. CDU und FDP stünden ohne Bewerber da, die bürgerliche Mitte hätte keinen Vertreter bei der Wahl. Dresden bekäme in jedem Fall einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin.

Von Thomas Baumann-Hartwig