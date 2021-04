Dresden: Der Abrissbagger hat in Trachau ausgespielt

Dresden

Am 7. Mai läuft die Versagung des Baubeginns aus. Am 6. Mai wird die Erhaltungssatzung für Trachau im Amtsblatt veröffentlicht – und den Baubeginn verhindern. Die Pläne eines Investors, das Gründerzeithaus an der Wilder-Mann-Straße 44 abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen, hat am Donnerstagabend eine deutliche Mehrheit im Stadtrat durchkreuzt. Mit einer Erhaltungssatzung, die strenge Regeln für das Wohnviertel vorgibt.

Der CDU sind die Regeln zu streng

Zu strenge Regeln, wie die CDU-Fraktion meinte. „Das ist ein vergiftetes Geschenk für die Menschen, die in diesem Gebiet wohnen“, erklärte CDU-Stadtrat Veit Böhm. Um den Abriss eines einzigen Gebäudes zu verhindern, müssten künftig alle Hausbesitzer in diesem Gebiet die kleinsten Änderungen an ihrem Besitz aufwendig beantragen.

Stimmt nicht, erklärte SPD-Baupolitiker Stefan Engel. In Dresden gebe es 28 Erhaltungssatzungen. Im vergangenen Jahr seien von Eigentümern aus diesen Gebieten 60 Anträge gestellt worden. In drei Fällen hätten die Antragsteller Widerspruch eingelegt, sagt Engel. „Es hat nicht die Ausmaße, die uns die CDU weismachen will.“

FDP: Weggeschoben sind historische Gebäude schnell

Die FDP stimmte für die Erhaltungssatzung. „Es lohnt sich, mit dem, was wir noch haben, sorgsam umzugehen“, erklärte FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow. Historische Gebäude seien schnell weggeschoben und würden dann durch nichtssagende Architektur ersetzt, weil vielen Projektentwicklern die Bindung zu Dresden fehle.

Linke: Besitzer hat Geld für neue Planungen vergeudet

„Der Abriss von Gründerzeithäusern in Dresden birgt Ärger“, erklärte Linke-Bauexperte Tilo Wirtz. Trachau habe eine ähnliche städtebauliche Wertigkeit wie Striesen oder Blasewitz. „Die Unterschutzstellung dieses Gebiets ist eine logische Folge.“ Der Besitzer könnte seine Freude an dem Gebäude haben, wenn er nicht sein Geld für neue Planungen aus dem Fenster geworfen hätte, sagt Wirtz.

AfD unterstützt Erhaltungssatzung

Auch die AfD-Fraktion unterstützte die Erhaltungssatzung. „In Dresden gibt es genügend architektonische Fehlleistungen“, erklärte Stadtrat Matthias Rentzsch. Mit 49 gegen 16 Stimmen fiel die Abstimmung deutlich aus.

Grünen-Baupolitiker Thomas Löser war in einem Flugblatt wegen seines Engagements für die Erhaltungssatzung verleumdet worden. Löser sprach von einer „miesen Schmutzkampagne“, und auch Veit Böhm stellte klar: „Solche Angriffe sind durch nichts zu rechtfertigen“.

Von Thomas Baumann-Hartwig