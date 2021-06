Dresden

Mehrmals schon hat die Versammlungsbehörde der Stadt Dresden geplante Proteste der Initiative „Querdenken 351“ verboten. Hohe Inzidenzzahlen und die Sorge vor mutwilligen Verstößen gegen geltende Corona-Regeln seitens der Teilnehmer waren ausschlaggebende Gründe. Jetzt aber ist die pandemische Lage eine andere – und die „Querdenker“ dürfen am Sonnabend in Dresden demonstrieren.

Die Corona-Leugner wollen sich um 14 Uhr auf dem Altmarkt in Dresden treffen, anschließend durch die Innenstadt laufen. Eine genaue Route ist noch nicht bekannt. Marcus Fuchs, Anmelder und führender Kopf hinter der Initiative, hatte in den vergangenen Wochen bereits dazu aufgerufen, sich an dem Protest zu beteiligen. Pegida-Gründer Lutz Bachmann bewarb die Demonstration ebenfalls.

Insgesamt 1.000 Teilnehmer angemeldet

Speziell in Dresden gebe es Verbindungen zwischen den beiden Gruppen, teilte der Verfassungsschutz Sachsen auf DNN-Anfrage mit. Demnach beteiligten sich Anhängerinnen und Anhänger der „Querdenken“-Bewegung im Anschluss an eigene Montagsversammlungen an den Kundgebungen von Pegida.

Unter den angekündigten Rednern befindet sich neben dem in Kritik stehenden Rechtsanwalt Frank Hannig (Freie Wähler) auch der „Querdenken“-Aktivist Ilia Tabere. Besser bekannt dürfte Tabere unter seinem Pseudonym Elijah Tee sein. Mitte April war er Teil eines verbotenen Aufzuges der „Querdenker“, der am Abend durch Dresden marschiert war. Währenddessen griffen einzelne Demonstranten Journalisten an. Zudem haben sich Vertreter der sogenannten „Gemeindeversammlung Zwönitz“ angekündigt. „Dies soll eine Gruppe Zwönitzer Bürger sein, die sich um einen bekannten Reichsbürger gegründet hat“, teilte der Verfassungsschutz mit.

Wie viele Sympathisanten schlussendlich am Sonnabend erscheinen, bleibt abzuwarten. „Eine abschließende Prognose gestaltet sich an dieser Stelle schwierig“, sagte Polizeisprecher Marko Laske. Fuchs selbst rechnet mit bis zu 1000 Teilnehmern. „Seitens der Polizei ist in den vergangenen Wochen ein tendenzieller Rückgang bei derartigen Versammlungen festzustellen gewesen“, so Laske weiter.

Polizeieinsatz auf mittlerem Level

Der Verfassungsschutz schließt sich den Aussagen an: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lasse sich sagen, dass innerhalb der rechtsextremistischen Szene sowie der Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter nur verhalten zur Teilnahme aufgerufen werde. Erfahrungsgemäß werde aber mit einer Teilnahme von einzelnen Personen aus gewaltbereiten und mit dem Rechtsextremismus sympathisierenden Kampfsport- beziehungsweise Hooligangruppen zu rechnen sein. „Auf einem Telegram-Kanal, der Personen der NPD zugerechnet wird, wird die besagte Veranstaltung in Dresden [...] gegenwärtig beworben.“

Der Einsatz der Polizei bewege sich auf einem „mittleren Level“, Kräfte aus anderen Bundesländern kommen diesmal nicht nach Dresden, sagte Laske. Auch „Wasserwerfer und Räumpanzer sind nicht im Einsatz“. Grundlegendes Ziel sei es, einen störungsfreien Verlauf zu gewährleisten. Dazu zähle auch, die Corona-Regeln durchzusetzen und möglichen Gegenprotest in Hör- und Sichtweite zuzulassen.

Kassel verbietet „Querdenken“-Demo

Bislang scheint aber nichts dergleichen geplant zu sein: Gruppen und Bündnisse wie „Dresden Nazifrei“ oder „Nationalismus raus aus den Köpfen“ meldeten noch keine Demonstrationen bei der Versammlungsbehörde an. „Gleichwohl ist es nicht auszuschließen, dass es zu spontanen Protestaktionen [...] kommen kann“, erklärte Laske. Wie die Polizei mit Blockadeversuchen umgeht, will sie im Einzelfall entscheiden.

Auch in Kassel wollten „Querdenker“ am Sonnabend demonstrieren. Die Stadt sprach jedoch ein Verbot aus, das das Verwaltungsgericht anschließend bestätigte, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtete. Aus Sicht der Kammer habe die Stadt eine „hinreichend tragfähige und konkrete Gefahrenprognose“ getroffen und dabei zurecht angeführt, dass sowohl der Antragsteller als auch die Teilnehmer der sogenannten „Querdenker“-Bewegung angehörten, hieß es.

Mitte März war es bei einer Großdemonstration in der Stadt mit rund 20 000 Teilnehmern zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Danach hagelte es Kritik an der Polizei – unter anderem, weil sie bei Verstößen gegen Corona-Regeln zu zurückhaltend agiert haben soll.

Verkehrseinschränkungen zu erwarten

Ein breites Bündnis aus Mieterverein, Gewerkschaften, Volkssolidarität und der Initiative „Mietenwahnsinn stoppen“ ruft am Sonnabend fünf Minuten vor 12 Uhr im Rahmen des bundesweiten „Aktionstags Mietenstopp“ zu einer Protestaktion auf.

„Viele Beschäftigte mit niedrigen und mittleren Einkommen müssen einen großen Teil ihres erarbeiteten Einkommens direkt an die Vermieter weiterreichen. Selbst bei guten Tarifabschlüssen fressen die Mieten die Einkommen zunehmend auf. Deswegen fordern wir von der nächsten Bundesregierung einen sechsjährigen Mietenstopp. Die Menschen brauchen eine Atempause“, erklärte André Schnabel, Vorsitzender des DGB-Stadtverbandes Dresden.

Wegen der Demonstrationen kann es am Sonnabend zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Von Felix Franke