Dresden: Demo von Querdenken außer Kontrolle

Dresden

Ein aufgeheizter Mob, der durch die Stadt zieht, Journalisten und Polizisten angreift: Obwohl das Verbot der Versammlungsbehörde für die geplante Kundgebung der Dresdner Initiative Querdenken 351 vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen (OVG) Bestand hatte, sind am Sonnabend tausende Gegner der aktuellen Coronamaßnahmen durch die Landeshauptstadt gezogen. Die Polizei hatte die Lage stellenweise nicht unter Kontrolle.

Weil die selbst ernannten Querdenker keine eigene Kundgebung durchführen durften, zogen sie gegen Mittag in kleinen Gruppen gen Kongresszentrum. Dort hatte die rechtsextreme Splittergruppe Heidenauer Wellenlänge eine Kundgebung angemeldet, die auch von der Stadt genehmigt war. In einschlägigen Kanälen des Nachrichtendienstes Telegram galt sie als Anlaufpunkt für die Gegner der Coronamaßnahmen.

Anlaufpunkt: Kundgebung von Rechtsextremisten

Die Heidenauer Wellenlänge konnte ihre Kundgebung allerdings nicht eröffnen, da sich im Bereich des Maritim-Hotels hinter dem Kongresszentrum unzählige Demonstranten versammelt hatten. Die Polizei sprach abschließend von über tausend Personen. Mit häufig wiederholten Durchsagen versuchten die Einsatzkräfte, die Demonstranten auf die Kundgebungsfläche zu verweisen, die ursprünglich für 150 Menschen vorgesehen war.

Lesen Sie auch: Unübersichtliches Demogeschehen: Querdenker marschieren durch Dresden – der Liveticker

Auch wies die Polizei mehrmals auf die geltenden Hygiene-Regeln hin, an die sich kaum jemand hielt. Masken waren vereinzelt zu sehen, doch die Menschen standen dicht gedrängt zusammen. Die Stimmung war aufgeheizt, die Lage zum Teil unübersichtlich. Plötzlich lief ein großer Teil der Menge in Richtung Haus der Presse los, obwohl Demonstrationszüge laut Sächsischer Corona-Schutz-Verordnung untersagt sind.

Querdenker greifen Polizisten und Journalisten an

Der Polizei gelang es nicht, die Protestler aufzuhalten, woraufhin sie weiter auf der Magdeburger Straße bis Höhe Ballsportarena liefen. Dort kesselten Polizisten die Demonstranten ein. Wer raus wollte, musste seine Personalien zeigen und sich für die Teilnahme an einer verbotenen Versammlung verantworten.

Zuvor hatte die Polizei das Impfzentrum unter anderem mit Wasserwerfern abgesichert. Es war laut Pressesprecher Thomas Geithner nicht auszuschließen, dass die Demonstranten auch dorthin wollten.

Zur Galerie #dd1303: Querdenken und „Wellenlänge“ am 13. März 2021 in Dresden.

Derweil sammelten sich Hunderte auf der Prager Straße, die ebenfalls von der Devrientstraße gekommen und dem Querdenker-Spektrum zuzuordnen waren. In mehreren Fällen nahm die Polizei Personalien auf, führte auch einzelne Demonstranten ab. Als auf der Prager Straße schlagartig rund 40 Gegner der Querdenker auftauchten, kam es zum verbalen Schlagabtausch zwischen den beiden Gruppen. Anderswo brach Gewalt aus: Im Verlauf des Tages stellte die Polizei 32 Straftaten fest – unter anderem wegen „tätlichen Angriffs“ auf Einsatzkräfte. Die Querdenker attackierten aber auch Journalisten.

Stadt Dresden bleibt Antwort schuldig

In ihrer Bilanz sprach die Polizei von rund 390 Verstößen gegen die Corona-Schutz-Verordnung. Die Zahl werde sich „noch deutlich erhöhen“, hieß es am Abend. Neben den Protesten in der Innenstadt waren zur Mittagszeit auch Querdenker in den Stadtteilen Gorbitz und Löbtau unterwegs. Die Polizei sprach von 40 Personen, die sie im Bereich Coventrystraße festgesetzt hatten. Während die einen zu Fuß unterwegs waren, demonstrierten andere auf Rädern: Vier Autokorsos mit rund 100 Fahrzeugen fuhren laut Polizei von Löbau, Meißen, Hoyerswerda und Döbeln nach Dresden. Insgesamt waren etwa 1 800 Polizisten im Einsatz.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber warum kam es zu den teils chaotischen Szenen? Zwar bestehe derzeit ein Versammlungsverbot, sagte Polizeisprecher Thomas Geithner am Nachmittag, doch das verhindere nicht, „dass die Menschen trotzdem nach Dresden reisen“. Die Demonstranten hätte die Polizei nicht zurückschicken können, sagte Geithner weiter. „Mit denen muss man dann vor Ort umgehen.“

Genau diesen Umgang kritisiert Linken-Stadtrat Christopher Colditz: Es stelle sich die Frage, ob die Sächsische Polizei überhaupt ein Einsatzkonzept gehabt habe. „Der entlassungsreife Pannen-Innenminister Roland Wöller sollte schleunigst seine Sachen packen, er ist nicht nur unwillig zu handeln, sondern auch ganz offensichtlich unfähig und damit eine Gefährdung für unsere demokratische Gesellschaft und den Rechtsstaat.“

Warum die Versammlungsbehörde überhaupt die Kundgebung der Heidenauer Wellenlänge zugelassen hat, blieb auf DNN-Anfrage bislang unbeantwortet.

Von Laura Catoni und Felix Franke