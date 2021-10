Dresden

Mehr als 100 Radfahrer haben sich am Sonntagmorgen am ersten von zwei Fahrradkorsos gegen den Ausbau der Autobahn 4 in und um Dresden beteiligt. Bei kühlen Temperaturen startete der Demozug mit reichlich Polizeipräsenz gegen neun Uhr am Neustädter Bahnhof. Eine zweite Fahrraddemo mit gut doppelt so viel Teilnehmern startete am Mittag.

Eigentlich sollte die von der Initiative „Verkehrswende Dresden“ geplante Demo-Route auch über die A4 führen, gegen deren Ausbau sich der Protest richtet. Das verbot jedoch am späten Freitagabend das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hauptsächlich unter dem Aspekt, dass die Sicherheit aller Verkehrs- und Demoteilnehmer Vorrecht vor der Versammlungsfreiheit habe. Im Vorfeld hatte das Verwaltungsgericht Dresden die Route über die Autobahn zugelassen, den geplanten Beginn jedoch von mittags auf acht Uhr vorverlegt, da um diese Zeit weniger Verkehr herrsche. Diesen Beschluss kassierte das OVG nach einer Beschwerde der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH des Bundes.

Da die Demonstranten nicht wie geplant auf der A4 fahren konnten, musste eine Alternativroute her. Quelle: Anja Schneider

Versammlungen auf Autobahnen sind grundsätzlich möglich

Die Initiative „Verkehrswende Dresden“, ein Zusammenschluss mehrerer Umweltverbände und Fridays for Future Dresden, kritisierte den OVG-Beschluss. „Es ist unfassbar, dass ein Unternehmen, das selbst vom Ausbau der A 4 profitiert, durch übertriebene Gefahrenprognosen den Protest dagegen blockieren kann“, erklärte Sprecher Luca Gowitz.

Der beauftragte Rechtsanwalt der Gruppe Wolf-Georg Winkler ergänzt: „Das Oberverwaltungsgericht stellt fest, dass Versammlungen auf Autobahnen grundsätzlich möglich sind, untersagt dann aber eine Fahrraddemo am frühen Sonntagmorgen. Diesbezüglich sei die Frage erlaubt, zu welchem Zeitpunkt die Fahrraddemo denn sonst hätte stattfinden können.“

Vier Autobahnspuren im Dresdner Bereich geplant

Die A4 soll in den kommenden Jahren zum Teil sechs- bis achtspurig, im Dresdner Bereich vierspurig, ausgebaut werden. Das Bündnis „Verkehrswende Dresden“ hatte bereits im Juni mit einem Fahrradkorso dagegen demonstriert. Auch damals wurde das Befahren der Autobahn mit dem Fahrrad gerichtlich untersagt.

Doch sie geben nicht auf: Wie die Initiative mitteilte, wird erwogen, bei einem weiteren Anlauf vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, um eine Route über die Autobahn durchzusetzen.

Von F. Kästner