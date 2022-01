Dresden

Yvonne Engelhardt, Kunsttherapeutin, und Stefanie Schuster, Kulturpädagogin am Schloss Pillnitz, begrüßen die drei Paare, die am Treffpunkt vor der Alten Wache warten. Eine der Frauen wendet sich schon zu Beginn fröhlich an die Kunsttherapeutin: „Ich hab das Bild von letzem Mal eingerahmt, das war so schön geworden.“ Sie ist mit ihrem demenzerkrankten Mann zum zweiten Mal hier. Das „letzte Mal“, von dem sie spricht, ist schon drei Monate her.

Seit Oktober vergangenen Jahres gibt es im Schloss Pillnitz das Demenzatelier, ein Angebot für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen, die dort kostenlos an einer kleinen Führung teilnehmen, kunsttherapeutisch betreut werden und sich austauschen können. Eigentlich findet das Demenzatelier einmal monatlich statt, doch wegen Corona mussten die Termine im November und Dezember ausfallen.

Das heutige Thema: Küche

Yvonne Engelhardt, bildende Künstlerin und Diplom-Kunsttherapeutin, hat schon zuvor im Seniorenheim mit Dementen gearbeitet. Seit ihrer Weiterbildung zur Demenzpartnerin weiß die 35-Jährige gut über die Krankheit Bescheid. Der Fokus bei ihrem Projekt liege eher auf dem Künstlerischen, erklärt sie, es könne aber durchaus therapeutischen Nutzen haben: „Es geht vor allem darum, dass die Menschen wieder mehr Selbstwirksamkeit erfahren, dass sie merken, dass sie selbst etwas schaffen können. Grundsätzlich sollen Fähigkeiten, die noch da sind, bewahrt werden.“ Wichtig seien das sinnliche Erleben und der Spaß, den die Teilnehmer dabei haben.

Kulturpädagogin Stefanie Schuster und Kunsttherapeutin Yvonne Engelhardt (li.) würden gerne das Projekt so lang wie möglich fortführen. Quelle: Dietrich Flechtner

Das heutige Thema: Küche. Der Nachmittag beginnt mit einer kleinen Führung durch Mundseite, Bratseite und Backseite der gut ausgestatteten historischen Schlossküche. Vor allem einer der dementen Herren ist sehr interessiert: Erkundigt sich nach Materialien, befühlt die Gegenstände, weiß: Die Töpfe sind aus Kupfer. Ein anderes Paar fühlt sich heute weniger wohl. Die beiden verabschieden sich frühzeitig, die Anwesenheit der Presse sei zu viel.

Demenzerkrankung ist nicht heilbar

Nach der Führung und einem Kaffee geht es weiter zum Malen, heute thematisch passend mit Gewürzen. Pulver aus Matcha, Rote Bete und Kurkuma werden mit Wasser gemischt zu grüner, roter und gelber Farbe. Das perfekte Motiv für dieses Farbschema: Blumen, deren Schwarz-Weiß-Abbildungen Engelhardt aus einem alten Botanikbuch kopiert hat. Nach einer kurzen Einführung machen sich die Paare daran, die Zeichnungen abzumalen oder abzupausen und einzufärben.

Sigrid H. ist schon zum zweiten Mal dabei. Die Demenz ihres Mannes, der sich vorhin an den Küchengeräten so interessiert gezeigt hat, ist noch nicht diagnostizierbar – doch sie merkt, dass seine „Aussetzer“ größer werden, er alltägliche Dinge vergisst. Eine Demenzerkrankung ist nicht heilbar. Die 77-Jährige möchte trotzdem alles ihr Mögliche tun, um den Symptomen entgegenzuwirken: Das Paar macht Aquagymnastik und geht viel spazieren, viel Sauerstoff sei gut fürs Gehirn. Besonders schön am Demenzatelier: „Dass mein Mann hier wieder unter Leute kommt.“ Der 85-Jährige selbst ist zu vertieft in das Kolorieren seiner Zeichnung, um Fragen zu beantworten.

Unter Leute kommen, das sei ein wichtiger Teil des Projekts, sagt auch Yvonne Engelhardt. Die Begleitpersonen seien herzlich eingeladen, mitzumachen: „ Das Ganze soll auch eine Entlastung sein, um aus dem Alltagsgeschehen herauszukommen, in dem die Angehörigen oft in einer Betreuerrolle sind. Es soll ein gemeinsames positives Erlebnis sein, bei dem beide zusammen entspannen können.“

Sigrid H. findet, es sollte mehr solcher Angebote in Dresden geben. Der Andrang auf das Demenzatelier ist viel größer, als zunächst erwartet, erzählt Stefanie Schuster. Noch bis September dieses Jahres läuft das Projekt, das von der Stadt und der Deutschen Stiftung für Demenzkranke gefördert wird. Wie es danach weitergeht, ist noch unsicher. Yvonne Engelhardt und Stefanie Schuster sind sich einig: „Wir würden uns wünschen, das Atelier dauerhaft in Pillnitz anbieten zu können.“

Anmeldung Tel. 0351 261 32 50 Internet schlosspillnitz.de

Von Linde Gläser