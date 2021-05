Dresden: Das will die neue Fraktion im Stadtrat

Dresden

Einen Tag nach ihrem Austritt aus der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen haben Johannes Lichdi und Michael Schmelich die Gründung einer neuen Stadtratsfraktion bekanntgegeben – gemeinsam mit den fraktionslosen Stadträten Maximilian Aschenbach (Die Partei) und Martin Schulte-Wissermann (Piraten). Der Pirat ist erster Fraktionsvorsitzender – vorerst. „Wir bekennen uns zum Prinzip der Macht auf Zeit und werden die Vorsitzenden vierteljährlich im Rotationsprinzip wählen“, erklärte Schmelich.

„Dissidenten waren immer Avantgarde“

Der Name der Fraktion zeugt vom Selbstverständnis und Anspruch der Fraktionsmitglieder. „Dissidenten im Stadtrat Dresden“ nennt sich das Herren-Quartett. „Andersdenkend, von der vorherrschenden Meinung abweichend“ erklärt der Duden zu Dissident. „Dissidenten waren immer ein bisschen die Avantgarde. Das nehmen wir für uns in Anspruch“, meinte Schmelich, der als hauptamtlicher Fraktionsgeschäftsführer die Strippen ziehen wird.

„Wir sind den Grünen sehr dankbar, dass sie ihre Kampfopas weggeekelt haben“, sagte Aschenbach. Seit Beginn seiner „Stadtratsregentschaft“ strebe er eine Fraktion der Aussätzigen, Irren und Ungewollten an. Er habe den Glaube daran nie aufgegeben. Die Grünen hätten sich seit der Wahl 2019 im eigenen Führungsanspruch und identitätspolitischen Wohlfühl-Zeitgeist gesuhlt. Jetzt seien ihnen die kompetentesten Experten davongelaufen.

Von der Mittelmäßigkeit befreien

Die „Dissidenten“ seien offen für andere Stadträte, die sich aus der parteipolitischen Fesselung der Mittelmäßigkeit befreien wollen, sagte Schulte-Wissermann. „Dresden muss endlich die Zukunft gestalten.“ Schmelich erklärte, die neue Fraktion werde aus dem abgestreiften Korsett der Mittelmäßigkeit neue Impulse für eine innovative Stadtratspolitik setzen.

Unfassbare Harmonie

Dass alle vier Fraktionsmitglieder streitbare Zeitgenossen sind, vorsichtig formuliert, sei bei der Gründung der Fraktion am Montagabend nicht zu spüren gewesen. „Es ist unfassbar, wie harmonisch und einig wir uns in den wesentlichen Auffassungen sind“, sagte Schulte-Wissermann.

Lichdi geht in den Bauausschuss

Den Konflikt, den die ausgewiesenen Verkehrspolitiker Lichdi und Schulte-Wissermann bei der Besetzung der Ausschüsse haben, lösen sie kreativ: Schulte-Wissermann besetzt den Umweltausschuss und Lichdi den Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau. Beide werden aber auch jeweils bei dem Ausschuss zugegen sein, in dem sie nicht vertreten sind.

Dem Mitte-Links-Lager verbunden

Schmelich bleibt Finanz- und Sozialpolitiker, während Aschenbach die Themenfelder Kultur und Sport sowie den Petitionsausschuss besetzt. „Wir sind keine Spaßfraktion“, erklärte Lichdi, „sondern vertreten eine klare politische Agenda.“ Die „Dissidenten“ würden sich dem „progressiven Mitte-Links-Lager“ verbunden fühlen und in Grünen, Linken und Sozialdemokraten ihre ersten Ansprechpartner sehen.

Mit grundsätzlichen Themen befassen

Die neue Fraktion spalte das „progressive Lager“ nicht, sondern biete die Chance, zu einer größeren gemeinsamen Handlungsfähigkeit zu kommen, glaubt Lichdi. Bisher, meint Aschenbach, verliere sich der Stadtrat in der Beschäftigung mit populistischen Kleinstanträgen. „Jetzt haben wir die Möglichkeit, uns mit grundsätzlichen Themen zu befassen.“

„Wir werden sie stellen“

Die Schwäche des Stadtrats sei fehlende Berechenbarkeit, meint Schmelich. So sei es nicht vorhersagbar, wie sich die Linken zu bestimmten verkehrspolitischen Themen positionieren würden. „Man weiß es einfach nicht. Das werden wir nicht hinnehmen. Wir werden sie stellen“, kündigte er an.

Schmelich und Lichdi wollen Grüne bleiben

Zwar seien die „Dissidenten“ zahlenmäßig klein. „Was die politische Erfahrung angeht, sind wir ein bisschen größer. Das gibt es in anderen Fraktionen nicht“, so der Fraktionsgeschäftsführer, der seit 1981 Mitglied bei den Grünen ist. Das will er auch bleiben, genau wie Lichdi. „Ich kann keine Grundlage erkennen, die einen Parteiausschluss rechtfertigen würde“, sagte Schmelich.

„Ich erobere mir meine politischen Handlungsfähigkeiten zurück“, erklärte Lichdi, der den Klimaschutz zu seiner politischen Kernaufgabe erklärte. „Wenn man merkt, dass man auf einem manövrierunfähigen Tanker sitzt, muss man auf ein Schnellboot umsteigen“, meinte Schmelich zu seinem Austritt aus der Grünen-Fraktion.

Acht Fraktionen im Stadtrat

Im Stadtrat gibt es nun acht Fraktionen. Die CDU hat 14 Sitze, die Grünen nur noch 13, die Linken und die AfD 12, die SPD 6, die FDP 5 und die Freien Wähler und die „Dissidenten“ je vier. In den mit 16 Stadträten besetzten Ausschüssen entfallen drei Sitze auf CDU, Grüne, Linke und AfD sowie je ein Sitz auf SPD, FDP, Freie Wähler und „Dissidenten“.

Von Thomas Baumann-Hartwig