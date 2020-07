Dresden

Dass für einen Kurzurlaub nur ein Tritt über die Türschwelle genügen kann, beweisen die Gewinner unserer Leseraktion „Balkonien.“ Dutzende machten bei dem Fotowettbewerb mit und zeigten uns ihre Wohlfühloasen. Ob Blasewitz, Neustadt, Striesen oder Strehlen – im ganzen Stadtgebiet haben es sich die Dresdner grün und gemütlich gemacht. Dabei erstreckt sich das Repertoire von kleinen Balkonen über große Dachterrassen mit Blick über die Stadt bis zu verwinkelten Innenhöfen. Die Wahl fiel schwer – doch hier sind unsere drei Gewinner.

Auf dem ersten Platz: Die Südvorstädter Franz Weber und Sarah Uhlig. Sie ist Architektin, er Einrichtungsberater. Da wundert es kaum, was die beiden aus ihrem Balkon gemacht haben. Zwischen Kakteen, Zitrusfrüchten und Palmen, mit alten Säulen und Schachbrettmuster unter den Füßen, versprüht ihre Stadtoase vor allem eines: mediterranes Feeling. „Tür auf und ich sitze in Spanien oder in Italien. Immer da wo man eben gerade sein möchte“, sagt Franz Weber. „Dazu noch ein Glas Weißwein oder einen Aperol und der Tag ist gerettet.“ Siam-Kater Carlos bedient sich stattdessen lieber an seinem Katzengras.

Auf dem Balkon von Franz Weber und Sarah Uhlig könnte man beinahe denken, man sei in Italien oder Spanien. Mittendrin: Kater Carlos. Quelle: Anja Schneider

Weiter Richtung Norden, zu Sophia und Mathias Vatterodt, wird es weniger mediterran, dafür umso grüner. Die beiden Neustädter haben es mit ihrem botanischen Paradis auf unseren zweiten Platz geschafft. Wer eine Stunde Pflanzenkunde machen will, der kann bei den Zweien einiges lernen. Wohin das Auge blickt, reiht sich ein Gewächs an das nächste – mal auf dem Boden, mal an der Wand und auch mal in einem alten Lederkoffer. Wem der kleine Großstadtdschungel gehört, ist unschwer auf einem großen Holzschild zu erkennen: „The Vatterodts“.

Dschungelfeeling mitten in der Neustadt: Bei Sophia und Mathias Vatterodt reiht sich eine Pflanze an die nächste. Quelle: Anja Schneider

Zwar nicht ganz so grün, aber dafür mit viel Liebe zum Detail, haben Theresa Tiffe und Maik Vater ihre Stadtoase eingerichtet. Mit ihrer 30-Quadratmeter-Terrasse sind die beiden Striesener auf unserem dritten Platz gelandet. Hier laden gleich drei Sitzecken zum Verweilen ein. Dazwischen sorgen Zypressen und Hortensien für grüne Akzente.

Auf Theresa Tiffes und Maik Vaters Terrasse gibt es vor allem eines: Platz. Gleich drei Sitzecken haben die zwei Striesener. Quelle: Anja Schneider

Von Laura Catoni