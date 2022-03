Dresden

In Dresden gibt es in diesem Jahr wieder deutlich mehr Anmeldungen für die 5. Klasse an Gymnasien als an Oberschulen. Das geht aus Zahlen des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub) hervor, die den DNN vorliegen.

Demnach haben sich von insgesamt 4165 Kindern in der vierten Klasse 2539 für den weiteren Bildungsweg am Gymnasium entschieden. Das sind rund 61 Prozent der Anmeldungen. Für die Oberschulen haben sich 1616 Kinder entschieden. Das entspricht rund 39 Prozent.

Mehr Kinder wollen ans Gymnasium

Im vergangenen Jahr hatten sich 2519 Kinder für das Gymnasium (57,3 Prozent) angemeldet. Von den Anmeldungen entfielen vor einem Jahr mit 1876 Schüler rund 42,7 Prozent auf Oberschulen in Dresden.

Vor den Winterferien hatten die Kinder die Bildungsempfehlung erhalten. Um die Bildungsempfehlung für das Gymnasium zu bekommen, ist ein Notendurchschnitt von 2,0 in den Fächern Deutsch, Mathe und Sachunterricht notwendig. Sie ist allerdings nicht bindend. Die letztliche Entscheidung liegt bei den Eltern. In diesem Jahr haben sich 148 Kinder ohne Bildungsempfehlung für das Gymnasium dennoch für den Weg zum Abitur entschieden. Im vergangenen Jahr waren es genauso viel.

Entscheidung bis 3. Juni

Die Anmeldungen an den Schulen mussten bis zum 4. März erfolgen. Am 3. Juni 2022 erhalten die Eltern von der aufnehmenden Schule den Bescheid. Bis zu diesem Termin können keine Aufnahmezusagen durch die Schulen gegeben werden. Das neue Schuljahr beginnt am 29. August 2022.

Die Kriterien über die Aufnahme an einer Schule legt im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten die jeweilige Schule selbst fest. Inklusionskinder und Geschwisterkinder können Vorrang haben. Der Notendurchschnitt darf keine Rolle spielen. Einsetzbar sind auch Modelle, bei denen die Entfernung vom Wohnort zur Schule entscheidet. Die Chancen minimieren sich nicht, wenn Zweit- oder Drittwünsche angegeben werden.

Lotterie und Klagen absehbar

Wenn es nach Einsatz der Kriterien noch mehr Bewerbungen als Plätze gibt, wird gelost. Häufig kommt es dann zu Rechtsstreitigkeiten. Sollte die Wunschschule keine Aufnahmekapazität haben, setzt sich die Schulleitung mit der Zweit- oder Drittwunschschule in Verbindung und leitet den Antrag weiter. Gibt es diese Wunsch-Angabe nicht, wird in Abstimmung zwischen Bildungseinrichtungen und Lasub eine Schule zugewiesen.

Anmeldungen an Oberschulen in Dresden Anmeldungen an den Oberschulen in Dresden: Oberschule Cossebaude 37 (27) Oberschule Pieschen 60 (69) Palucca Hochschule für Tanz - Oberschule 18 (18) Oberschule Weißig 52 (57) Oberschule Weixdorf 56 (87) Sportoberschule Dresden 26 (31) 9. Oberschule 60 (68) 25. Oberschule 36 (45) 30. Oberschule 31 (25) 32. Oberschule 128 (117) 35. Oberschule 50 (37) 36. Oberschule 114 (123) 46. Oberschule 27 (35) 55. Oberschule 77 (90) 56. Oberschule 75 (84) 62. Oberschule 89 (104) 64. Oberschule 34 (22) 66. Oberschule 89 (128) 76. Oberschule 80 (76) 82. Oberschule 35 (46) 88. Oberschule 35 (18) 101. Oberschule 28 (47) 107. Oberschule 32 (41) 116. Oberschule 106 (100) 121. Oberschule 57 (56) 128. Oberschule 46 (31) 138. Oberschule 55 (52) 145. Oberschule 93 (91) Perspektivische Gemeinschaftsschule Albertstadt: 201 Perspektivische Universitätsgemeinschaftsschule: 98 Anmeldungen insgesamt an Oberschulen: 1327 Anmeldungen an Gemeinschaftsschulen: 299 In Klammern stehen die Anmeldezahlen aus dem Vorjahr. Quelle: Landesamt für Schule und Bildung

Beachtlich sind die Anmeldezahlen für die 151. Oberschule und die Universitätsschule, die im kommenden Schuljahr als erste kommunale Gemeinschaftsschulen in Sachsen starten werden. Das Kultusministerium verlangte bei der Genehmigung als Gemeinschaftsschulen eine Anmeldezahl von 85 Schülern. Beide Schulen haben dies deutlich übertroffen. An der künftigen Universitätsgemeinschaftsschule meldeten sich 98 Kinder an. Etwa 80 Plätze stehen zur Verfügung. Die Schule wählt die Schüler nach wissenschaftlichen Kriterien aus, weil sie ein Forschungsprojekt der TU Dresden ist.

An der 151. Oberschule, die Gemeinschaftsschule Albertstadt heißen wird, gingen 201 Anmeldungen ein. Sie soll im Neubau an der Kreuzung Königsbrücker Straße/Stauffenbergallee mit vier 5. Klassen starten, das sind maximal 112 Kinder. Die Schule ist Inklusionsstandort für blinde Kinder, das kann die Gesamtzahl der Plätze reduzieren.

Beachtliche Zahlen für Gemeinschaftsschulen

Würden die beachtlichen Zahlen dieser beiden Schulen, die den Weg bis zum Abitur ermöglichen, noch zu den Gymnasien gezählt, wäre der Anteil der Anmeldungen für Gymnasien gegenüber den Oberschulen noch größer.

Die meisten Anmeldungen bei den Gymnasien entfielen auf das Gymnasium Pieschen (210), gefolgt von Bühlau (203) und Bürgerwiese (189). Im vergangenen Jahr lag Pieschen vor den Gymnasien Bürgerwiese (Parkstraße 4) und Klotzsche (derzeit Gehe-Straße, künftig wieder Karl-Marx-Str. 44).

Anmeldezahl sagt wenig über Schulqualität

Bei den Oberschulen gingen die meisten Anmeldungen bei der 32. Oberschule (Tolkewitz) ein, vor der 36. und der 116. Oberschule. Im vergangenen Jahr führte die 66. (Dieselstraße, 128 Kinder) vor der 36. (Emil-Ueberall-Straße, 123 Kinder) und der 32. Oberschule (Kipsdorfer Str. 117 Kinder) die Liste an.

Die Zahl der Anmeldungen sagt jedoch wenig über die an den Schulen geleistete Arbeit aus und wird meist durch viele verschiedene Faktoren beeinflusst. Wo wie viele Kinder aufgenommen werden können, hängt nun auch von den Abstimmungen zwischen Stadt und Land zur Klassenbildung an den einzelnen Schulen ab. Für den Freistaat entscheidet das über die Zahl der einzusetzenden Lehrer. Grundsätzlich kann beispielsweise ein Gymnasium mit sechs 5. Klassen maximal 168 Schüler aufnehmen. An einer Oberschule mit zwei 5. Klassen sind es 56 Kinder.

Anmeldungen an Gymnasien in Dresden Anmeldezahlen für die Gymnasien in Dresden: Bertolt-Brecht-Gymnasium 99 (8) 129 Gymnasium Bühlau 203 (8) 158 Gymnasium Bürgerwiese 189 (18) 202 Gymnasium Cotta 111 (4) 73 Marie-Curie-Gymnasium 150 (8) 130 Gymnasium Dreikönigschule 93 (3) 101 Gymnasium Gorbitz 69 (x) 70 Hans-Erlwein-Gymnasium 94 (4) 109 Julius-Ambrosius-Hülße-Gymnasium 92 (7) 152 Gymnasium Johannstadt 45 (5) 33 Gymnasium Klotzsche 160 (4) 179 Gymnasium Seidnitz (LEO) 70 (10) 75 Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium 88 (2) 104 Pestalozzi-Gymnasium 98 (1) 99 Gymnasium Pieschen 210 (8) 209 Gymnasium Plauen 171 (12) 137 Romain-Rolland-Gymnasium 71 (6) 67 Sportgymnasium 54 (1) 68 Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium 167 (18) 170 Gymnasium Tolkewitz 169 (7) 115 Vitzthum-Gymnasium 126 (6) 126 Sächsisches Landesgymnasium für Musik 10 (x) 13 Insgesamt Anmeldungen an Gymnasien: 2539 (148) 2519 Die erste Zahl ist die Anmeldung in diesem Jahr. In Klammern stehen die Anmeldungen ohne Bildungsempfehlung für das Gymnasium. Dahinter steht die Anmeldezahl aus dem vergangenen Jahr. Quelle: Landesamt für Schule und Bildung

Von Ingolf Pleil