Dresden: Das schlägt der Mieterverein im Streit um Sozialwohnungen vor

Am Dienstag entscheidet der Stadtrat auf einer Sondersitzung, wie viele Sozialwohnungen private Bauunternehmen in Neubaugebieten mit Bebauungsplan errichten müssen. Zunächst geht es um eine Übergangsregelung bis Mitte 2022. Aber Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) hat eine Vorlage eingebracht, die die im Mai 2019 beschlossene Quote von 30 Prozent auf 15 Prozent halbieren soll. Peter Bartels, Vorsitzender des Mietervereins Dresden und Umgebung e. V., hält diesen Vorschlag für fatal.

Die Einwohnerzahl steigt langsamer als prognostiziert. Warum braucht Dresden neue Sozialwohnungen?

Weil die Zahl der Bürger, die mehr als 30 Prozent ihres Haushaltseinkommens für die Miete ausgeben müssen, immer mehr steigt. Statistiker gehen von einem Bedarf von etwa 20 000 Sozialwohnungen für Dresden aus. Die Stadt hat aber nur 10 000 Sozialwohnungen bei der Vonovia, und der Vertrag läuft 2035 aus.

Anreiz für Private, die Miete zu erhöhen

Es gibt Stimmen, die meinen, es sei doch besser, den Bedürftigen die Wohnung anteilig zu zahlen, statt Sozialwohnungen zu bauen. Was halten Sie davon?

Das wäre ein Anreiz für die privaten Vermieter, die Miete immer weiter zu erhöhen. Dann würden die Taschen der Privatwirtschaft mit Steuermitteln gefüllt werden. Die Stadt hätte keinen Einfluss mehr auf die Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt.

Könnte die Stadt nicht Wohnraum mieten und die Mieten dann subventionieren?

Das wird nicht funktionieren. Wir haben im Segment bis zehn Euro pro Quadratmeter Kaltmiete fast keinen Leerstand mehr. Dafür stehen Wohnungen frei, die für zwölf Euro aufwärts angeboten werden. Wenn die Stadt solche Wohnungen als Sozialwohnungen anmietet, würde das sehr viel Geld kosten. Aus meiner Sicht gibt es zum sozialen Wohnungsbau keine Alternative.

„Wir brauchen die private Wohnungswirtschaft“

Wer soll aus Ihrer Sicht Sozialwohnungen bauen?

Ich denke, die Stadt wird den Vertrag mit der Vonovia über 2035 hinaus verlängern können. Aber das wird seinen Preis haben. Für 6,50 Euro pro Quadratmeter wird Vonovia der Stadt nicht wieder 10 000 Wohnungen überlassen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) wird ihren Beitrag leisten, aber Wohnungsbau ist ein langwieriges Geschäft. 10 000 städtische Sozialwohnungen sehe ich in den nächsten 15 Jahren nicht. Wir brauchen die private Wohnungswirtschaft.

„15 Prozent wären ein fataler Schritt“

Der OB schlägt vor, dass die Quote für private Bauherren von 30 Prozent auf 15 Prozent Sozialwohnungen reduziert wird. Der richtige Schritt?

Nein. Das wäre fatal. Wenn jedes Jahr nach Bebauungsplänen 1000 Wohnungen von Privaten gebaut werden, entstehen bei 30 Prozent in 15 Jahren 4500 Sozialwohnungen. Bei 15 Prozent wären es dagegen nur 2250. Da würde die Schere zwischen Bedarf und Angebot gewaltig auseinander klaffen. Das ist für mich der völlig falsche Weg. Zumal wir die privaten Investoren auch aus anderen Gründen brauchen.

Warum sollte die private Bauwirtschaft Sozialwohnungen bauen?

Damit die Quartiere durchmischt werden. Die WiD baut überwiegend Gebäude mit 100 Prozent Sozialwohnungen. Wir wollen aber keine Schwerpunktstadtteile wie Gorbitz oder Prohlis mit einem hohen Anteil an Sozialwohnungen, sondern eine Verteilung über die gesamte Stadt. Es muss auch in Stadtteilen Sozialwohnungen geben, die bisher noch weiße Flecken im Stadtplan sind.

Genossenschaften bieten stabile Preise

Investoren sagen, dass 30 Prozent zu hoch seien. Glauben Sie, dass damit Wohnungsbau verhindert wird?

In anderen Städten gibt es ganz andere Quoten. Ich habe nicht gehört, dass dort der Wohnungsbau eingestellt wurde. Wenn ich mir die Gewinne in der Bauwirtschaft in Dresden anschaue, dann kann ich diese Debatte nicht nachvollziehen.

Warum sollen eigentlich die Privaten Sozialwohnungen bauen und die Genossenschaften nicht?

Wenn die Genossenschaften nach Bebauungsplänen bauen, sollten sie auch die 30 Prozent bringen. Aber die Genossenschaften haben schon Wohnungen im Angebot, die von den Kosten her mit Sozialwohnungen vergleichbar sind. Die Preise bei den Genossenschaften sind niedrig und stabil. Im Neubau verlangen die Genossenschaften im Durchschnitt nur 9,50 Euro, während bei privaten Vermietern meist Preise von zehn bis 17 Euro aufgerufen werden.

Bindungsfrist auf 30 Jahre erhöhen

Hat der Freistaat Sachsen die richtigen Weichen für den sozialen Wohnungsbau in Dresden gestellt?

Das Förderprogramm für den sozialen Wohnungsbau, mit dem der Quadratmeter mit 3,50 Euro pro Monat auf 15 Jahre gefördert wird, ist ein vernünftiger Schritt. Es sollte aber bald nachgebessert werden. Aber die Bindungsfrist von 15 Jahren ist zu kurz. Die Sozialwohnungen, die jetzt fertig werden, können schon ab 2035 zu Marktmieten angeboten werden. Dann wären je nach Rechtslage Mieterhöhungen von bis zu 20 Prozent innerhalb von drei Jahren möglich. Viele Mieter müssten die Wohnungen verlassen, weil sie die hohe Miete nicht zahlen können. Wir erwarten deshalb, dass der Freistaat in naher Zukunft die Bindungsfrist auf 30 Jahre erhöht.

Von Thomas Baumann-Hartwig