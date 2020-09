Dresden

Wald oder Wohnungen? So einfach stellt sich für die Familie Köhn, der das ehemalige Gärtnereigrundstück am Leutewitzer Park gehört, die Frage nicht. „Wir können das Engagement der Bürgerinitiative bis zu einem gewissen Grad durchaus nachvollziehen“, erklären die Investoren. Es sollte aber vor dem Interesse Einzelner stets das Wohl der Gesamtheit der Dresdner Bürger im Vordergrund stehen. „Wir wollen mit unserem geplanten Vorhaben die Lebensqualität aller Dresdner verbessern – durch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die ordentliche Aufwertung einer rund 11 000 Quadratmeter großen Brachfläche zu einer kultivierten Grünfläche.“

Was passiert mit der wild bewachsenen Brachfläche ?

Die Familie fragt auch: „Was geschieht mit der rund 15 000 Quadratmeter großen und wild bewachsenen Brachfläche, wenn das Vorhaben nicht genehmigt wird?“ Die Investoren erklären, den weitaus größeren Teil des direkt an den Leutewitzer Park angrenzenden Grundstücks allen Dresdner Bürgern zur Verfügung stellen zu wollen. Die etwa 11 000 Quadratmeter umfassende Fläche solle in einen Park umgewandelt werden.

Die Familie biete der Landeshauptstadt Dresden eine halbe Million Euro Unterstützung für die Gestaltung der Fläche an. Gemeinsam mit den Bürgern könne ein Gestaltungskonzept entwickelt werden. Neben Spielplätzen und Begegnungsflächen seien auch Lehrpfade und Ähnliches denkbar.

Gemeinsames Gestaltungskonzept für Wohnpark

Ein kleinerer Teil des ehemaligen Gärtnerei-Landes, nämlich rund 4190 Quadratmeter, solle Dresdner Familien als neue Heimat dienen. „Der geplante Wohnpark wird bezahlbaren Wohnraum schaffen – darunter 30 Prozent Sozialwohnungen – und die örtlichen Begebenheiten berücksichtigen“, kündigt Familie Köhn an. Auch für den Wohnpark solle es ein gemeinsam zu entwickelndes Gestaltungskonzept geben, welches beispielsweise die vorhandene Rotbuche als zentrales Element einbinden könne. Großzügige Grünflächen würden als Ausgleichsbepflanzung die Versiegelung von Flächen kompensieren.

Positive Wirkung eines Waldes noch verstärken

„Selbstverständlich teilen auch wir die Einschätzung zur Bedeutung eines Waldes als Naherholungsgebiet, Lebensraum und vor allem natürlich für den Klimaschutz. Daher stellt die kultivierte Neugestaltung eines Großteils der betroffenen Fläche einen zentralen Aspekt unseres geplanten Vorhabens dar, um damit die von allen Seiten hervorgehobene positive Wirkung eines Waldes sogar noch zu verstärken“, erklären die Investoren.

Die Bürgerinitiative „Ein Wald für Cottas Klima“ lehnt die Pläne der Familie ab und fordert, das Waldgebiet auf dem ehemaligen Gärtnereigelände in Gänze zu erhalten. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau befasst sich am Mittwoch in erster Lesung mit dem Vorhaben. Der Stadtbezirksbeirat Cotta debattiert am Donnerstag über die Thematik – wegen des großen öffentlichen Interesses im Rathaus.

